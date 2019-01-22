Заместитель мэра Уфы призвал чиновников гулять по улицам в мороз

Заместитель мэра Уфы Салават Хусаинов предложил главам районов и чиновникам прогуляться по снежным улицам башкирской столицы.

Началось все с того, что Хусаинов начал вести еженедельное оперативное совещание вместо своего босса – Ульфата Мустафина. Разумеется, говоря об итогах недели, бывалый работник сферы ЖКХ не смог обойти стороной историю с погодой – с минувшей пятницы башкирскую столицу заваливает снегом.

- Прошу держать данный вопрос на особом контроле. На прошлой неделе и сегодня в столице идет обильный снегопад. Коммунальные и жилищные службы работают в усиленном режиме, - начал Хусаинов.

Затем он выдержал театральную паузу, и обратился к своим подчиненным – главам районов и управлений.

- Для того, чтобы оценить качество уборки, предлагаю и поручаю – пешком пройдитесь по своей территории. Дайте оценку, насколько удобно и комфортно жителям города, в том числе, на остановках, тротуарах. Вы сможете увидеть, как ваши коллеги убираются.

Хусаинов отметил, что городским службам просто необходимо быть в постоянном режиме повышенной готовности, дабы быстро отреагировать на капризы погоды. Помимо этого, заместитель мэра напомнил, что причиной заторов на дорогах во время снегопадов часто становятся большегрузные автомобили.

- Необходимо разработать регламент, ограничивающий движение и въезд в город крупной техники. Проезд нужно организовывать в ночное время. Такой документ должен действовать постоянно. То, что мы сейчас реагируем по уже случившимся фактам, приводит к заторам и дискомфорту, - подытожил чиновник.

Напомним, что сейчас по уфимским улицам большегрузы не могут разъезжать лишь весной. Делается это для того, чтобы защитить асфальтовое покрытие в период оттепели, когда оно подвергается особой нагрузке.

КСТАТИ

Уфимские магазины заменят фасады ярких цветов. Напомним, что в конце 2018 года Ульфата Мустафина возмутили стены уфимских магазинов, облицованные дешевым и ярким профнастилом. В частности, он упомянул торговые точки «Красное и Белое» и «Магнит». Он поручил подчиненным найти способ подействовать на бизнесменов, по его мнению, портящих вид городских улиц слишком яркой окраской магазинов.

Метод нашелся через несколько месяцев. По словам главы управления потребительского рынка Уфы Луизы Макшуковой, к 1 сентября внешний вид поменяют 84 магазина сети по пропаже спиртного и 6 супермаркетов «Магнит».