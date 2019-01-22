Кокон для бабочки: Лиза и Матвей Багровы из Башкирии учатся жить с буллезным эпидермолизом

Маленькие Лиза и Матвей Багровы из села Кандры, что в Туймазинском районе Башкирии, с самого рождения практически не выходят из дома, не играют со своими сверстниками и не веселятся на детских площадках. Все дело в редком неизлечимом генетическом заболевании – буллезном эпидермолизе. Людей с таким диагнозом называют «бабочками», но за красивой аллегорией скрывается лишь боль и страдание. Кожа, особенно детская, покрывается пузырями и ссадинами и становится такой же хрупкой, как крылья бабочки. Вот и приходится жить в коконе из бинтов, боясь неловко повернуться и каждый день терпя болезненные перевязки.

«РВАЛА СТАРЫЕ ПРОСТЫНИ НА БИНТЫ»

В 2010 году в семье Матвеевых родилась долгожданная доченька Лиза. Когда ее впервые показали матери, то женщина едва не потеряла сознание от ужаса: на 40 процентах поверхности тела малышки кожа попросту отсутствовала. Врачи не сразу определили диагноз Лизы и даже пытались успокаивать родителей: мол, тяжелая форма диатеза, пройдет со временем. Уже позже Багровы узнают, что буллезный эпидермолиз – неизлечимое заболевание, при котором в организме не хватает коллагена, отвечающего за соединение слоев кожи и мышечной ткани.

Когда Лизу принесли домой, родители девочки начали подбирать способы ухода за ней. Сразу стало понятно, что обычные бинты – слишком грубые для поврежденной кожи. Перевязка занимала почти три часа, и каждый раз девочка заходилась плачем от нестерпимой боли.

- Сначала мы по часу отмачивали Лизу в ванной, чтобы повязки размокли, но и они при снятии наносили новые ранки, - вздыхает мама девочки Марина. – Потом я придумала использовать в качестве бинтов старое постельное белье, которое было намного мягче. Потом мазали кожу мазью, а старые бинты стирала хозяйственным мылом и тщательно гладило. А вечером все приходилось делать по новой.

К сожалению, толку от повязок было немного. Поскольку у Лизы самая тяжелая форма заболевания, а сама девочка росла очень резвой и подвижной, то новых ран и ссадин было никак не избежать.

- Тогда мы обратились за помощью в федеральный фонд «Бэла», оказывающий помощь детям-«бабочкам» по всей России. От них мы узнали, что существуют специальные губчатые бинты, которые разработали в Европе специально для людей с таким диагнозом. Они намного удобнее, чем обычные бинты, и помогают снизить травматизм, - рассказывает Марина Багрова. – У этих бинтов нет аналогов, а стоят они очень дорого. Тогда фонд прислал нам целую коробку этих повязок, а потом еще два года мы их перестирывали, гладили, снова перестирывали. Они все равно были лучше обычных бинтов и старых простыней.

Фото: благотворительный фонд "Изгелек"

«ДО ПОСЛЕДНЕГО НАДЕЯЛИСЬ, ЧТО ВТОРОЙ РЕБЕНОК РОДИТСЯ ЗДОРОВЫМ»

В 2017 году семья Багровых решила завести второго ребенка. Всю беременность женщина молилась, чтобы ребенок родился здоровым, но уже сразу после рождения Матвея стало понятно: это снова буллезный эпидермолиз.

- Мы до последнего надеялись, что сын обязательно родится здоровым, - говорит Марина. - Когда мне его положили на живот, и я увидела его ободранные в кровь ножки, мне стало очень страшно и обидно. Я впервые задала себе вопрос - за что? Но потом мне позвонила Лиза и сказала: «Мама, я знаю, что у братика такая же болезнь, как у меня. Только ты его там не оставляй, привези домой, я его все равно очень люблю!». И я поняла, насколько сильно я люблю своих особенных детей.

Удивительно, но родители быстро приноровились ухаживать сразу за двумя «бабочками»: уже наученные на опыте старшей дочери, они знали, как правильно перевязывать, чем мазать, как купать, как правильно дотрагиваться до ребенка. Теперь главная проблема для семьи – где взять денег на дорогостоящие импортные губчатые салфетки и мази. И хотя у Матвея и Лизы разные формы заболевания (у девочки самая тяжелая), каждому из них требуется огромное количество бинтов и мазей. Месячный запас перевязочных средств обходится Багровым примерно в 200 тысяч рублей на одного ребенка. И хотя в 2019 году республиканский Минздрав обещает выделять часть расходников, когда это будет и в каком объеме – пока неизвестно.

Сейчас Лизе и Матвею Багровым помогают сразу два благотворительных фонда – «Наши дети» и «Изгелек». В конце декабря «Изгелек» провел благотворительную акцию «Мишкопад»: перед матчем «Салавата Юлаева» и «Металлурга» болельщики приобрели мягкие игрушки от спонсора акции, а после окончания игры кинули их на лед. Вырученные от продажи средства – больше 200 тысяч рублей – были перечислены на лечение Лизы и Матвея, а сами игрушки отправились в подарок подопечным детских домов и коррекционной школы.

Однако собранных средств хватает только лишь на пару месяцев лечения, а что потом? Болезнь никуда не денется, и детям также будет требоваться перевязки, поэтому благотворительный фонд «Наши дети» решил собрать запас перевязочных средств сразу на полгода.

- Друзья, без вашей помощи Лизе и Матвею не справиться. Помогите жить полноценной жизнью этим детям. Болезнь на данный момент невозможно излечить, но можно сделать так, что 8-летняя Лиза и ее годовалый братик Матвей будут жить как все дети, будут просто жить - без боли и страха, - обратились волонтеры фонда ко всем неравнодушным жителям республики.

Если вы хотите помочь детям жить без боли и страданий, вы можете обратиться в благотворительный фонд «Наши дети», где на личной странице Матвея и Лизы найдете все необходимые реквизиты, отчеты о поступлении и расходах денежных средств, а также самые последние новости.