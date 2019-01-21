«Юлаевцы» зажгли на Матче звезд КХЛ

Хоккеисты «Салавата Юлаева» немного отвлеклись от клубных проблем и вдоволь повеселились на традиционном Матче звезд КХЛ. Трио в составе вратаря Метсолы, защитника Ларсена и нападающего Бурдасова являлись чуть ли не главными действующими лицами в сборной дивизиона Чернышева. В итоге и победить в турнире удалось, и зарядиться заодно хорошим настроением перед самой важной частью чемпионата.

МЕТСОЛА – СТЕНА

Самым заметным среди «юлаевцев» стало выступление Метсолы. Финский голкипер будто и не собирался делать скидок на то, что соревнования показательные, и как бы можно расслабиться.

В полуфинале против хозяев льда из дивизиона Харламова вратарь вообще выдал настоящий перформанс и буквально затащил свою команду в финал. Попробовать пробить этого парня решил даже сам Зинэтула Билялетдинов. Главный тренер казанского «Ак Барса» снял свой пиджак, нашел коньки и отправился исполнять буллит самостоятельно. Но все завершилось очередным пшиком и ехидной насмешкой от Метсолы:

«Я пытался пропустить шайбу, но это был такой плохой бросок! Я ничего не мог поделать, она бы всё равно не зашла».

ЛАРСЕН ОТДАВАЛ, БУРДАСОВ ЗАБИВАЛ

Двое других «юлаевцев» тоже не затерялись. В раздевалке они развлекались и играли песни на странных музыкальных инструментах, ну а на льду не забывали про то, что получается у них лучше всего. Бурдасов суммарно за два матча отметился двумя голами, Ларсен – двумя результативными передачами.

В финале пришлось постараться, так как сборная дивизиона Боброва оказала серьезное и ожесточенное сопротивление. Атаки, особенно в концовке, следовали одна за другой, но победу удалось удержать – 4:3. Таким образом, дивизион Харламов выиграл и Мастер-шоу, и сам Матч звезд, став абсолютно лучшей командой уикенда.

После вручения медалей «юлаевцы» немного пофотографировались и тут же отправились обратно в Уфу. Отдыхать некогда, впереди сложный выезд в Китай и на Дальний Восток.