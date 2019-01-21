Уфимец нашел героя, который спас его сына из ледяной воды

Уфимский школьник Дима Солнцев спас из ледяной воды своего друга Тимура Исмагилова.

Необычная история приключилась 19 января в уфимском микрорайоне Инорс. Здесь много новостроек, поэтому живут тут в основном молодые семьи с детьми. Соответственно, многие приезжают отдохнуть на берег реки Уфимка с ребятами во все времена года. Летом – поплавать, а зимой покататься на «плюшках» с небольшой горки.

Уфимец Урал Исмагилов в тот день поехал проводить время с детьми на свежем воздухе. Вместе с дочкой и сыном они начали кататься вниз с горы на лед реки. Отвлекшись на дочку, он буквально на секунду оставил сына Тимура без внимания.

- Я помогал дочке подняться, а Тимур вместе с другом Димкой катился вниз на «плюшке». Потом они отошли на несколько метров за кусты. Через секунду слышу, как Дима папу зовет. Вышло так, что он оказался внизу первым. Оказалось, что Тимур провалился под воду, а Дима схватил его и за руку держал! Папа Димы вытащил моего промокшего сына из воды. После этого я с Тимуром побежал к машине. Даже и не подумал спасибо сказать, так торопился согреть сына, - объяснил Урал.

СПЕШИЛ ДОМОЙ - СОГРЕТЬ СЫНА

Стремглав мужчина с детьми помчался домой. Там родители быстро отогрели сына – уложили в горячую ванну и напоили чаем с медом и травами.

- Жена очень испугалось, но хорошо, что все обошлось, сын даже не простыл. Я его потом спросил, почему, мол, ты меня сам не звал. Тимур ответил, что вода ему уже в рот попадать начала, и он не мог кричать – значит, там как минимум 1,2 метра воды было! – рассказал мужчина.

Желая отблагодарить спасителей Тимура, Урал во всех популярных уфимских группах «Вконтакте» опубликовал сообщение, с просьбой найти родителей смелого мальчика. Уже через сутки на связь с ним вышла супруга мужчины, который спас его сыну жизнь. Оказалось, что папу Димы зовут Алексей Солнцев.

- Сегодня после работы встретимся с семьей Солнцевых. Мы очень им благодарны! – подытожил Урал.