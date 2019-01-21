Дневник уфимского репетитора: Зачем вузовские доценты уходят в «бизнес»

«Если студент приходил четыре раза на зачет и из пяти заданий в билете каждый раз решал одно, то всего у него набирается четыре. А значит указываем 80% выполнения и получаем отличную эффективность!»

Нет, это не отрывок из сборника советских фельетонов. Это реальная переписка в одном из чатов моего бывшего вуза. Теперь вы понимаете, почему год назад я решил уйти оттуда? Что ж, трудовая книжка и диплом математика в руках, никаких больше студентов-прогульщиков и строгого надзора бюрократов. Но куда идти дальше? Чем на жизнь заработать?

Так я и решил пойти в репетиторы.

ШАГ ПЕРВЫЙ: НАЙТИ УЧЕНИКОВ

Школьным учителям нынче легко. Целый класс потенциальных клиентов перед тобой сидит, выбирай – не хочу. Обычным репетиторам приходится искать учеников через интернет, благо сайтов полно. Работают они по принципу «получил заказ – отдай часть денег администраторам».

Разумеется, без подводных камней не обойтись. Сайт с репетиторами чем-то похож на смесь эскорт-услуг с такси: симпатичные девушки и парни указывают цены за час, а их клиенты ставят им оценки и пишут отзывы.

В последнее время репетиторы все чаще занимаются с учениками по скайпуФото: Алексей БУЛАТОВ

Главная проблема начинающего репетитора – низкий рейтинг, из-за которого шансы получить заказ минимальны, всех клиентов разбирают более опытные учителя. Все как в жизни: чтобы получить работу нужен опыт, чтобы получить опыт нужна работа. Но тут легче, ведь некоторые заказы администраторы сами раздают новичкам. Здесь все решает мобильность соискателя. Кто из «молодых» первым согласится на заказ, тот его и заберет.

Есть у начинающих и другие возможности. Например, рейтинг повышается за счет сертификации первого и второго уровня. На первом надо показать диплом и другие бумажки, на втором – пройти несколько тестов. В моем случае, это были задания по математике.

ШАГ ВТОРОЙ: НЕ СПУГНУТЬ РЕЙТИНГ

Что ж, дипломы я предъявил, все тесты прошел на «5+», теперь главное – не растерять позиций. На рейтинг влияют оценки, которые учителю ставят ученики или их родители. За первый год мне повезло оказаться в Топ-100 уфимских репетиторов.

К слову, отзывы бывают положительными, нулевыми или отрицательными. Нулевые на рейтинг не влияют. Как правило, они появляются, если учитель и ученик не совпали по графику свободного времени, либо родители нашли вариант подешевле. Успеть понять преподавателя и высказать о нем хорошее мнение, конечно, можно, но многие не утруждают себя этим делом.

Репетиторами подрабатывают и сами студентыФото: Андрей ЦЫГАНОВ

И вот тут начинаются весёлые истории. Часто бывает так, что родители месяц-другой говорят, что нет денег, времени, либо вообще не отвечают на звонки и сообщения, а потом от администратора или по отзыву узнаёшь, что люди передумали заниматься. И угадай тут, реально ли человек пропал или передумал. Иногда родителям не хватает денег, и ты вроде бы готов заниматься дешевле, но они уже оставили нулевой отзыв и отказались от тебя.

Ещё один распространённый вариант: родитель и ребенок не нашли общего языка – родитель считает, что репетитор нужен, ребенок – что нет. Чаще всего это бывает с заказами из других городов, когда занятия проходят по скайпу.

Один раз я договорился с матерью ученика о занятиях, после чего она вдруг заявила «Я ещё не говорила сыну, что нашла ему репетитора, пойду спрошу» - и вечером заказ вдруг снимается и снова нулевой отзыв.

На рейтинг влияют оценки, которые ставят сами клиенты

Бывают и не очень адекватные родители: одна мать постоянно говорила администраторам, что занятия продолжаются, хотя за полчаса общения с ребёнком мы выяснили, что пробелов у девочки нет, заниматься она особо и не собирается. Кое-как через два месяца удалось вернуть снятые со счёта за заказ деньги. Одна же мать узнала, что я не преподаю в школе (а я преподавал в вузе на тот момент лет десять) и не являюсь экспертом ЕГЭ, после чего решила от меня отказаться.

ШАГ ТРЕТИЙ: СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ

Бывают ученики, которых вряд ли забудешь.

Как-то меня на сайте нашёл студент из Калуги, который попросил провести пробное занятие, а потом позаниматься с ним высшей математикой, если ему понравится. Даром, что я уже к тому моменту завершил набор учеников, о чём было указано на сайте. Я решил дать ему шанс, но вечером того дня, на который мы договаривались, он не мог, на другой день появился в скайпе и тут же исчез. Я понял, что к чему и написал сообщение администратору о том, что хочу отказаться от ученика. И вот теперь он позвонил!

За полчаса его подготовки в области высшей, напомню, математики, мы с ним с трудом решили уравнение -2х=4, что почти вогнало меня в депрессию – он собирался заниматься трижды в неделю.

К счастью, ученик взял время на «подумать», а потом отказался от репетитора – недостаточно понятно ему было, как мы решили это уравнение. Как обычно любят говорить преподаватели, «а ведь это в пятом классе проходят!».

Ещё один забавный ученик постоянно спрашивал, когда мы продолжим занятия, а потом исчезал на пару месяцев. Кто виноват в таком случае – даже гадать не берусь.

ВОПРОС ИМЕНИ ДУДЯ: СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ РЕПЕТИТОРЫ

Средний доход репетитора за октябрь 2018 года выше, чем месячная зарплата в вузе, хотя я работал с выходными, удобным графиком, не просыпался рано утром и не вёл больше двух уроков в день.

Половина учеников – в скайпе, а значит выходить из дома каждый день тоже нужды нет.

Да, болезни, выходные и праздники делают доход менее гарантированным, но свободное время, выспавшийся мозг и отсутствие бесконечной бессмысленной бумажной волокиты и глупого давления начальства – это поистине бесценные плюсы работы репетитора.

Многие мамы предпочитают заказать профессионального учителя, чтобы не возиться с чадом самимФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что до пенсионных отчислений, то их можно делать самостоятельно. За год я «дослужился» на до предпоследнего уровня репетитора – «эксперт», выше которого только «профессор», которого дают только реальным профессорам.

Работать репетитором в наше время – вполне посильная задача, если вы владеете своим предметом и хотите научить. Дальше дело уже за разумными родителями и желанием ученика. Как показывает практика, не бывает абсолютно глупых и необучаемых учеников, бывают лень и нежелание. Всё остальное, согласно народной мудрости, преодолевается при помощи терпения и труда. Благо, система образования настолько запущена, что люди перестают нормально воспринимать материал уже в третьем классе.