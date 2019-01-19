Мальчик из Башкирии, побывавший в самолете Путина, опубликовал видео из салона

15-летний школьник из Сибая Арслан Каипкулов опубликовал на Ютубе свой сюжет, который снял на борту самолета Владимира Путина.

Напомним, что мальчик из Башкирии болен первичным иммунодефицитом. За свои 15 лет он пережил несколько операций, в том числе по удалению опухолей. Родителям было важно хоть как-то подбодрить ребенка, поэтому мальчику предложили поучаствовать в программе «Мечтай со мной». Попавшим в нее людям помогают исполнить самые сокровенные желания. Вскоре мальчик снял видео, в котором он озвучил свою мечту — побывать в самолете Ил-96-300 Владмира Путина.

О мечте школьника президент узнал, когда на форуме "Доброволец" взял пять листков с желаниями участников проекта «Мечтай со мной». Помимо этого Владимир Путин пообещал покатать на вертолете мальчика из Санкт-Птербурга, познакомить девочку, желавшую узнать больше о кино, с Кареном Шахназаровым и Никитой Михалковым, а девочке, пожелавшей сделать интервью с известным человеком, визит в редакцию портала Russia today. Все желание детей президнт исполнил.

ПОСИДЕЛ В КРЕСЛЕ ПРЕЗИДЕНТА

Вечером 19 января Арслан выложил на своем канале на Ютубе видеоролик, который он записал на борту номер один. Судя по восторженным отзывом юного видеоблогера, его эта экскурсия впечатлила. Школьнику из Башкирии показали внутренее убранство самолета, и рассказали, чем борт Путина отличается от обычного самолета. Конечно, некоторые места мальчику снимать не разрешили — например, камеру он убрал в кабине пилота. В конце ролика Арслану даже удалось посидеть в кресле президента.

- Для меня большая честь попасть в такой секретный объект. Помещение больше похоже на квартиру, чем на обычный самолет. Причем на очень большую и необычную квартиру, - поделился впечатлениями школьник.

Сотрудники, обслуживающие самолет Путина, объяснили, что для них каждый перелет становится уникальным. Перед тем, как попасть на такую ответственную работу, каждый член экипажа проходит строгую проверку.

- Для нас не важно, какой борт мы готовим к вылету. Главное, чтобы рейс был выполнен безопасно, - ответил один сотрудников экипажа президентского борта.

В конце видеоролика экипаж президентского борта поздравил шокльника с наступающим Новым годом и пожелал крепкого здоровья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Путин пообещал исполнить мечты пяти тяжело больных детей

Осматривая стенды благотворительных проектов, президент подошел к волонтерам проекта "Мечтай со мной", исполняющего желания тяжело больных детей (подробнее)

Путин позвонил тяжело больной девочке, чье желание исполнил

Президент России Владимир Путин позвонил тяжело больной девочке, чье желание пообещал исполнить во время посещения форума "Доброволец" (подробнее)

Путин подарил тяжелобольному мальчику Спасскую башню и прокатил на вертолете

Владимир Путин исполнил желание второго из пяти тяжелобольных детей, которым пообещал это на форуме волонтеров (подробнее)

Путин выполнил желание больной девочки

Первый тяжело больной ребенок из пяти, чьи желания Владимир Путин пообещал выполнить на форуме «Доброволец», исполнил свою мечту (подробнее)

Владимир Путин дал интервью 17-летней Регине Парпиевой

В четверг после ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин дал интервью 17-летней Регине Парпиевой, исполнив ее мечту (подробнее)