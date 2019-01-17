И Метсола не железный: «Салават Юлаев» в овертайме проиграл «Барысу»

Уфимский «Салават Юлаев» после вдохновенной и эмоциональной домашней серии переживает непростые времена выездного турне. Поражение в Астане стало уже третьим подряд, но, честно говоря, особого камня в огород башкирского коллектива не кинешь. Да, не хватило эмоций. Но после сумасшедшего прошлого матча с омским «Авангардом», где было выхолощено так много, подобное ожидалось.

Очки, конечно, были нужны. Особенно учитывая тот факт, что «Барыс» фактически является прямым конкурентом уфимцев в турнирной таблице. Подтянуться к ним –дело чести. Тем более, в нынешнем сезоне казахстанцам проигрывать еще не приходилось, да и исторически это довольно удобный соперник. Только вот сами хозяева, как выяснилось, были совершенно иного мнения. Свою высокую позицию они отдавать не хотели, а Умарка, Хартикайнена и прочих совершенно не боялись.

ФИНСКАЯ СТЕНА

Первый период гости отдали практически безропотно. Из действительно активных действий можно вспомнить только то, как активно махал кулаками в драке с Фрэттином Хохряков. В остальном все выглядело совсем грустно. Тяжело, натужно – будто ребят только что с тяжелой силовой тренировки вывели на лед.

Единственное светлое пятно, впрочем, как и всегда, финский вратарь Метсола. Порой кажется, что полевые игроки должны отстегивать ему со своей зарплаты какой-нибудь серьезный процент, потому что именно он до последнего всегда сохраняет надежды «Салавату Юлаеву». Это происходит даже тогда, когда игра совершенно не идет.

Пока Панин на пару с Хартикайненом пополнили свою богатую коллекцию штрафных минут, на площадке оставался этот парень в маске и просто хорошо выполнял свою работу. 12 сэйвов в первом периоде, 16 во втором, 10 в третьем.

Но каким бы красавчиком Метсола не был, он не может в одиночку выигрывать матчи. «Салават Юлаев» не сумел ни разу поразить неприятельские ворота, а к овертайму финский голкипер уже попросту эмоционально и физически подсел. В итоге, результативная ошибка, и шайба после отскока ложится на крюк Кормье – 1:0.

Однако это обстоятельство никак не умоляет заслуг вратаря. Он был лучшим в этом матче. Это признал даже главный тренер хозяев Андрей Скабелка.

ПРИЗРАК «АК БАРСА»

Если бы «регулярка» заканчивалась сегодня, то «юлаевцы» наткнулись бы в первом раунде плей-офф на казанский «Ак Барс». Это худший расклад из всех возможных. Поэтому Николаю Цулыгину пора что-нибудь придумать и в оставшиеся матчи наладить дело с набиранием очков, иначе сезон может закончиться очень скоро.

«Барыс» по итогам победы над «Салаватом» гарантировал себе участие в играх навылет. Самим уфимцам до этого пока далеко, но никаких сомнений в выполнении этой задачи ни у кого нет. Проблема одна – нестабильность. Почему порой команда на льду становится просто не похожей на саму себя, наверное, объяснить не сможет никто. Также имеются явные проблемы с дисциплиной. Матч в Астане стал наглядным примером этому, ведь даже в овертайме приходилось героически отбиваться в меньшинстве. А проблемы эти, как правило, «юлаевцы» находили на ровнейшем месте.

Сам главный тренер «Салавата» считает, что такая слабенькая игра связана в первую очередь с тяжелыми перелетами:

«У нас за 14 дней восьмая игра плюс перелеты. Поэтому, я считаю, что ребята молодцы, бились. Где-то не хватило в завершении, во втором периоде у нас были моменты. К сожалению, не смогли забить. В овертайме, опять же, молодцы, выстояли втроем. Потом уже соперник воспользовался тем, что мы долго играли в своей зоне, перехватил инициативу и дожал нас. По игре претензий к ребятам нет, что смогли, они отдали. К сожалению, не смогли забить», - сказал специалист на послематчевой пресс-конференции.

Обладая таким составом и подбором нападающих, уфимцы обязаны забивать в каждом матче. Было бы простительно, если бы этот вечер стал имени астанинского вратаря Карлссона, но ведь так сразу и не вспомнишь какого-нибудь его эффектного сэйва. А все потому, что он отбивал броски без особого труда – они не таили опасность. Работы в этом направлении непочатый край.

Также жаль, что в нынешнем сезоне «Салават Юлаев» взял за правило проигрывать практически всем соперникам, которые находятся выше него в таблице. Это плохая тенденция, от которой к плей-офф нужно избавляться.