2019-01-17T14:03:58+03:00
Общество

Многодетные семьи из Башкирии смогут получить по 600 тысяч рублей

В то же время, молодых мамочек оставят без «хамитовских» денег.
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
«Хамитовская» программа 300 тысяч за первенца продлилась два года«Хамитовская» программа 300 тысяч за первенца продлилась два годаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Семьи из Башкирии, в которых больше восьми детей, в 2019 году смогут получить единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей, а выплаты «хамитовских» 300 тысяч при рождении первого ребенка продлевать не будут.

ДЕНЬГИ ВМЕСТО АВТОМОБИЛЯ

Напомним, что программа поддержки многодетных семей началась в Башкирии еще в 2001 году. Правда тогда семьям, в которых больше десяти детей, выдавали новенькую «Газельку». С 2008 года на поддержку могли рассчитывать семьи с девятью детьми. Еще через семь лет подарок многодетным родителям в виде автомобиля заменили на единовременную выплату в 600 тысяч рублей. Автомобили к этому времени успели получить 85 семей. Тогдашний министр семьи, труда и социальной поддержки объяснила это так.

- Микроавтобус требует вложений – бензин, страховка, налоги, обслуживание. В магазин на нем не поедешь. По многочисленным просьбам мы заменили предоставление микроавтобуса на единовременную выплату в 600 тысяч рублей, - рассказала чиновник.

В 2019 году власти решили расширить список тех, кто может рассчитывать на единовременную выплату. Теперь бонус от руководства региона смогут получить родители, в семьях которых уже восемь и более детей. По данным центра социальной защиты населения Башкирии, сейчас в республике зарегистрированы 47 семей, в которых восемь и более детей. На эти цели республика потратит 23,6 миллиона рублей

300 ТЫСЯЧ ПЛАТИТЬ НЕ БУДУТ

А вот продвигаемую бывшим главой республики Рустэмом Хамитовым продлевать не будут. Предполагалось, что молодые родители первенцев будут тратить единовременную выплату на улучшение жилищных условии. Таким образом, программа Хамитова проработала ровно два года с 2017 по 2019. Остается неизвестным, почему новое правительство республики отказалось от инициативы. Информацию о сворачивании программы подтвердила ио вице-премьера Башкирии Ленара Иванова.

- Конечно, мы будем обеспечивать тех, кто попал или попадает в программу. У них есть право подать документы до 1 июля 2019 года. Естественно, только на детей, которые родились до 1 января 2019 года, - объяснила Иванова.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Уфе водитель «Нивы» сбил школьника
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 2018 года
ГИБДД по Башкирии предупреждает автолюбителей о сильном снегопаде
В Уфе произошел пожар в детской республиканской больнице
У жителей Башкирии из крана потекла голубая вода
В Сибае содержание вредных веществ в воздухе превышено в три раза
МЧС по Башкирии предупреждает о резком ухудшении погоды
Жители Уфы устроили давку за просроченными продуктами
В Башкирии на сельской дороге столкнулись ВАЗ и «Тойота», один человек погиб
Жительница Башкирии получила условный срок за неуплату алиментов своим детям
Режим «Повышенная готовность» в Сибае снова продлен
В Башкирии семьи с восемью детьми получат по 600 тысяч рублей
Житель Башкирии до смерти забил жену деревянной мухобойкой и тушкой гуся
В Башкирии завершены поиски 29-летнего Александра Кузнецова
В Уфе к Крещению оборудуют четыре Иордани
Подозреваемый в изнасиловании 15-летней школьницы в Башкирии признался в содеянном
Жалеет о случившемся: мать годовалой Радмилы из Башкирии забрала свою дочку из больницы домой
Жители уфимской Нижегородки жалуются на агрессивных бродячих собак
Власти Башкирии выделили 642 млн рублей на освещение городов и поселков
В Башкирии спасатели достали из реки тело рыбака
Жителя Башкирии осудят за продажу запрещенных болеутоляющих лекарств
Говорили, что ребенка нагуляла: в Уфе покончила с собой 17-летняя беременная студентка
В Башкирии треснуло здание детского сада: пострадавших нет
Водителей Башкирии предупреждают об ухудшении видимости на дорогах и сильном ветре
В Уфе водитель сбил женщину с 11-летней дочерью и скрылся
«Не бабки, а бабушки»: Радий Хабиров отчитал чиновника за пренебрежение к пожилым женщинам
Жители Башкирии смогут пожаловаться на неубранный мусор и свалки по WhatsApp и Viber