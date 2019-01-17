Многодетные семьи из Башкирии смогут получить по 600 тысяч рублей

Семьи из Башкирии, в которых больше восьми детей, в 2019 году смогут получить единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей, а выплаты «хамитовских» 300 тысяч при рождении первого ребенка продлевать не будут.

ДЕНЬГИ ВМЕСТО АВТОМОБИЛЯ

Напомним, что программа поддержки многодетных семей началась в Башкирии еще в 2001 году. Правда тогда семьям, в которых больше десяти детей, выдавали новенькую «Газельку». С 2008 года на поддержку могли рассчитывать семьи с девятью детьми. Еще через семь лет подарок многодетным родителям в виде автомобиля заменили на единовременную выплату в 600 тысяч рублей. Автомобили к этому времени успели получить 85 семей. Тогдашний министр семьи, труда и социальной поддержки объяснила это так.

- Микроавтобус требует вложений – бензин, страховка, налоги, обслуживание. В магазин на нем не поедешь. По многочисленным просьбам мы заменили предоставление микроавтобуса на единовременную выплату в 600 тысяч рублей, - рассказала чиновник.

В 2019 году власти решили расширить список тех, кто может рассчитывать на единовременную выплату. Теперь бонус от руководства региона смогут получить родители, в семьях которых уже восемь и более детей. По данным центра социальной защиты населения Башкирии, сейчас в республике зарегистрированы 47 семей, в которых восемь и более детей. На эти цели республика потратит 23,6 миллиона рублей

300 ТЫСЯЧ ПЛАТИТЬ НЕ БУДУТ

А вот продвигаемую бывшим главой республики Рустэмом Хамитовым продлевать не будут. Предполагалось, что молодые родители первенцев будут тратить единовременную выплату на улучшение жилищных условии. Таким образом, программа Хамитова проработала ровно два года с 2017 по 2019. Остается неизвестным, почему новое правительство республики отказалось от инициативы. Информацию о сворачивании программы подтвердила ио вице-премьера Башкирии Ленара Иванова.

- Конечно, мы будем обеспечивать тех, кто попал или попадает в программу. У них есть право подать документы до 1 июля 2019 года. Естественно, только на детей, которые родились до 1 января 2019 года, - объяснила Иванова.