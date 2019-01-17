2019-01-17T14:00:12+03:00
Общество

У каждого десятого жителя Башкирии в 2019 году вырастет зарплата

Увеличение ожидается за счет премиального фонда.
Рустем АХУНОВ
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Больше всех в 2018 году стали получать работники медицинской сферыБольше всех в 2018 году стали получать работники медицинской сферыФото: Евгения ГУСЕВА
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В новом 2019 году каждый десятый житель Башкирии рассчитывает на повышение заработной платы.

Оценку рынка труда провели эксперты популярного портала «HeadHunter». По данным статистики, в прошедшем 2018 году 30% работающих жителей республики получили прибавку заработной платы. Такое же количество опрошенных заявили, что уровень их доходов, наоборот, упал. Остальные признались, что их доходы за год никак не изменились.

Больше всего в 2018 году стали получать работники сфер медицины, фармацевтики, журналистики и добычи нефти. Сильнее всего неблагоприятную обстановку на рынке почувствовали работники торговли и образования. Есть еще один любопытная тенденция – молодые специалисты (18 -24 года) чаще всего заявляли о росте зарплат, в то время как опытные сотрудники (от 55 лет и старше), наоборот, резюмировали о падении уровня заработков.

Любопытно, что уменьшение заработной платы по большей части (в 76% случаев) происходит за счет урезания премиальной части, а рост (у 46% опрошенных) за счет увеличения оклада. Премируют на работе всего 37% жителей Башкирии. Это самый низкий показатель среди всей страны. В среднем по России денежные премии получают 56% работников.

12% работников обрадовали тем, что в 2019 году их ждет повышение зарплат. Еще 7% процентов отметили, что начальство обещало сократить их зарплаты. Объясняют это «сложным положением компаний и падением уровня продаж». 9% работодателей рассказали, что намереваются расширить штат.

По данным министерства семьи, на начало 2019 года прожиточный минимум жителей Башкирии составляет 8940 рублей. Минимальный размер оплаты труда в регионе изменился до 12972 рублей. Средняя заработанная плата опустилась до 32232 рублей.

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