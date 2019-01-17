Как в Башкирии принять ребенка в семью

«Это Матвей. Он ищет новых маму и папу!» - пишут в новостях. На фото улыбающийся голубоглазый мальчонка. У читающих ёкает сердце, только вот не каждый решится взять малыша в семью. Но если вы все чаще задумываетесь о принятии ребенка в семью, то «Комсомолка» подскажет, что нужно сделать, чтобы стать опекуном и усыновителем.

ОПРЕДЕЛИТЕСЬ, КЕМ ВЫ ХОТИТЕ СТАТЬ ДЛЯ РЕБЕНКА

Для начала нужно понять, кем вы хотите стать для ребенка и на каких условиях хотите его принять. Малышей можно взять под опеку, попечительство, в приемную или патронатную семью, удочерить или усыновить.

Усыновленный ребенок полностью приравнивается к кровному, а усыновители принимают на себя все родительские права и обязанности, могут дать ребенку свою фамилию, поменять имя и отчество, а в некоторых случаях – и дату рождения.

Опека устанавливается над детьми до 14 лет (над детьми от 14 до 18 лет – уже попечительство). Ребенок сохраняет свои фамилию, имя, отчество, а биологические родители не освобождаются от обязанностей участвовать в содержании ребенка. При этом в вопросах воспитания, обучения, содержания и ответственности за ребенка опекун получает практически все права родителя.

Патронатное воспитание подразумевает, что ребенок остается в статусе воспитанника детского дома, но проживает в семье патронатного воспитателя. Опекуном остается непосредственно интернат.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ, ЧТОБЫ СТАТЬ ОПЕКУНОМ

Если вы хотите стать опекуном (попечителем), вам необходимо предоставить следующие документы в орган опеки и попечительства по месту жительства:

– заявление с просьбой о назначении вас опекуном,

– справку с места работы, в которой будет указана ваша должность и средняя зарплата за последние 12 месяцев. Неработающим необходимо предоставить документ, подтверждающий доходы (для пенсионеров - копии пенсионного удостоверения, справки из территориального органа Пенсионного фонда РФ),

– документ, подтверждающий, что у вас есть дом. Это может быть выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, подтверждающий право пользования жилым помещением либо право собственности на жилое помещение, и копия финансового лицевого счета с места жительства,

– справку из органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие у вас судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан,

– медицинское заключение о состоянии вашего здоровья по результатам освидетельствования, выданное в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации,

– копию свидетельства о браке (если вы состоите в браке),

– письменное согласие совершеннолетних членов вашей семьи на прием ребенка (если вместе с вами живут дети старше 10 лет, то их мнение также учитывается),

– справки о том, что ваше жилье соответствует санитарным и техническим правилам и нормам. Они выдаются бесплатно по запросу органа опеки и попечительства,

– документ о том, что вы прошли соответствующее обучение. Его будущие опекуны должны пройти обязательно: приемных родителей обучают районные социально-психологические центры, курсы эти бесплатные. Пока количество «учебных» часов не ограничено, но с первого сентября курс составит 72 часа;

– автобиографию.

Все справки и документы действительны в течение года со дня их выдачи, кроме медицинского заключения о состоянии здоровья – оно выдается на три месяца.

Перечень документов для оформления приемной семьи аналогичен вышеуказанному перечню документов для оформления опеки.

КТО МОЖЕТ УСЫНОВИТЬ

Усыновителем может быть любой совершеннолетний человек, за исключением:

1) тех, кто признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

2) супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

3) тех, кого суд лишил родительских прав или ограничил в родительских правах;

4) тех, кто устранен от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение обязанностей;

5) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;

6) тех, кто не может осуществлять родительские права по состоянию здоровья;

7) тех, кто на момент установления усыновления не имеет дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум (напомним, для детей он составляет 5391 руб. в месяц),

8) тех, кто не имеет постоянного места жительства;

9) тех, у кого есть или была судимость, подвергался или подвергается уголовному преступлению;

10) тех, кто живет в жилых помещениях, не отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам.

Кстати, при вынесении решения об усыновлении ребенка суд вправе отступить от положений, установленных пунктами 7 и 10 – решение будет приниматься исходя из интересов ребенка. Кроме того, эти пункты не распространяются на отчима (мачеху) усыновляемого ребенка.

Отметим также, что лица не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить одного и того же ребенка.

Всего в стране сотни тысяч многодетных семей с приемными детьми

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ

Если вы решились на такой серьезный шаг, то первым делом нужно подать в орган опеки и попечительства по месту жительства заявление, в котором вы просите дать заключение о возможности быть усыновителями, с приложением следующих документов:

– краткой автобиографии;

– справки с места работы с указанием должности и заработной платы либо копии декларации о доходах;

– копии финансового лицевого счета и выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение;

– справки из органов внутренних дел об отсутствии судимости за умышленное преступление против жизни или здоровья граждан;

– медицинского заключения государственного или муниципального лечебно-профилактического учреждения о состоянии вашего здоровья;

– копии свидетельства о браке (если вы состоите в браке).

Все справки действительны в течение года со дня получения, кроме медицинского заключения, которое выдается на три месяца. Кстати, усыновители, как и опекуны, должны в обязательном порядке пройти обучение в районных социально-психологических центрах.

Управление по опеке и попечительству рассмотрит ваше заявление, после чего, если решение будет принято в вашу пользу, вам нужно будет идти в суд.

А ГОТОВЫ ЛИ ВЫ?

Собрать документы и получить «добро» на усыновление – это еще не все. Важно на психологическом уровне понять, что вы можете стать мамой или папой ребенку.

Комментирует психолог Алиса Курамшина:

«Всем родителям стоит отдавать себе отчёт, что они хотят детей в угоду каких-либо своих желаний. Кто ради пресловутого стакана воды в финале, кто ради продолжения себя в веках, кто для реализации мечты стать родителем, конечно же, хорошим.

И столь же чётко стоит знать, что мечтам, возможно, не суждено сбыться. Потому что ребёнок уже рождается с определённым характером, с какими-то своими целями, которые могут не совпадать с вашими. И воспитанием их не всегда можно скорректировать.

Приёмные родители обычно очень хотят осчастливить ребёнка, дать ему всё самое лучшее, ведь это осознанное родительство. Тем больше к ним относится фраза: «Делай добро и бросай его в воду». Это значит готовность, вкладывая в ребёнка, не ждать, что он вырастет таким, каким вы его видите. Но надеяться можно. Так что терпения, внимания и отсутствия иллюзий».

ЯРКИЕ МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ БАШКИРИИ, В КОТОРЫХ РАСТУТ ПРИЕМНЫЕ ДЕТИ

В селе Баязитово Миякинского района Башкирии живет необычная и очень дружная семья: 43-летняя Айгуль Галиева одна воспитывает девять детей, шестеро из которых приемные.

Айгуль стала мамой для шести приемных детей

– Первые мысли о том, чтобы принять в семью приемных детей появились давно, больше 20 лет назад. Я родила свою первую дочь Алсу, которой сейчас уже 23 года, и мне врачи сказали, что больше нельзя рожать, а я всегда хотела много детей, чтобы они бегали по дому, играли, веселились. Тогда у меня сразу возникли мысли стать опекуном приемных детей, – рассказывала Айгуль.

Но прогнозы врачей оказались неверными, позже женщина родила еще двоих сыновей. Только вот мысли об усыновлении все не покидали ее.

Собрав нужную кипу документов, стала опекуном двух мальчиков – Дениса и Даниила. Мальчишки не были братьями. Айгуль привезла их из Оренбургской области. К тому моменту женщина уже разошлась с мужем и брала ответственность только на себя.

– Мои родственники и дети отнеслись к этому спокойно, никто не ревновал меня, не обижался. Мои кровинушки-детки написали письменное согласие на то, что они не против, что их мама берет в семью детей из приюта. А родственники, сестра, родители были настроены только положительно и поддержали меня. Сейчас они во всем стараются мне помогать, – продолжает Айгуль.

Через полгода она захотела принять в семью еще одного ребенка – девочку-ангелочка, 10-летнюю Алену. Но она была не одна, вместе с девочкой великодушная женщина приняла в семью ее трех братьев: 12-летнего Максима, 8-летнего Даниила, 7-летнего Вадима. За ними Айгуль съездила в приют Ишимбайского района.

«КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ИМЕЕТ ПРАВО НА ЖИЗНЬ»

Семья Кондриковых-Кравченко из Стерлитамака воспитывает семнадцать детей, четырнадцать из которых - приемные.

А самое удивительное, что почти все ребята – инвалиды с тяжелыми диагнозами вроде ДЦП и синдрома Дауна, но никто в семье на этом не делает акцента.

Началась история большой семьи семь лет назад. Татьяна и ее муж Иван мечтали о собственных детях, но врачи вынесли свой беспощадный вердикт: бесплодие. Долго молодые родители не горевали, и по совету знакомых решили взять ребенка из детского дома.

Все дети живут в достатке, они очень дружат между собойФото: Олег НАФИКОВ

- Конечно, сначала мы планировали усыновить здорового ребенка – рассказывала Татьяна. – Но нас сразу предупредили, что за ними огромные очереди. А когда мы пришли в дом малютки, то увидели фотографию трехлетней девочки с ДЦП и ахнули – как же она была похожа на моего мужа. Вот так в нашей семье и появилась Даша.

Молодых родителей сразу предупредили: у девочки сразу несколько тяжелых диагнозов: ДЦП, порок сердца и микроцефалия. Ребенок будет сильно отставать в физическом и умственном развитии – мол, зачем вам такая обуза. Но семейный совет вынес единогласное решение: девочку забирать.

-А потом выяснилось, что у Даши есть сестра-близнец Маша, разница у них всего пять минут, и они решили, что девочек нельзя разлучать.

Через три года произошло настоящее чудо. Татьяна и Иван узнали, что вскоре будут родителями. Татьяна обещала себе, что если родит здорового ребенка, то обязательно возьмет в семью еще приемных детей.

На свет появилась здоровая дочь Евгения, и Татьяна выполнила обещание – они удочерили Вику с синдромом Дауна. Следующими в семье оказались трехмесячные Ариша со Светой, которых забрали из палаты отказников в стерлитамакской детской больнице. А еще спустя пару месяцев Кондриковы – Кравченко, переехавшие в один большой дом, удочерили 2,5-летнюю Анжелу с ДЦП.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ОПЕКУНСТВА

- Администрация Демского района: ул. Ухтомского, д.3 (понедельник – пятница с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00); тел. 281-97-54, е-mail: adm64@presidentrb.ru;

- Администрация Калининского района: ул. Орджоникидзе, д.3 (понедельник – пятница с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00); тел.263-91-45, е-mail: kalinadm@ufacity.info;

- Администрация Кировского района: ул. Пушкина, д.85 (понедельник – пятница с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00); тел. 279-91-31, 279-91-30, е-mail: kiradm@ufacity.info;

- Администрация Ленинского района: ул. Гафури, д.29 (понедельник – пятница с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00; тел. 251-03-68, е-mail: lenadm@ufacity.info;

- Администрация Октябрьского района: ул. Жукова, д.3/3 (понедельник – пятница с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00); тел. 234-40-06, е-mail: oktadm@ufacity.info;

- Администрация Орджоникидзевского района: ул. Мира, д.6 (понедельник – пятница с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00); тел. 264-69-95, е-mail: ordgadm@ufacity.info;

- Администрация Советского района: ул. Революционная, д. 111 (понедельник – пятница с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00); тел. 276-98-63, е-mail: sovmad@sovnet.ufanet.ru.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЧТОБЫ ОФОРМИТЬ УСЫНОВЛЕНИЕ

Управление по опеке и попечительству администрации Уфы: проспект Октября, д.120/1.

Время работы: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00. Приемные дни: среда, четверг с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00. Телефоны: 279-91-80, 279-91-85.