«Похудела на 25 килограммов и потеряла роскошные волосы»: 15-летняя уфимка угасает от страшной болезни

Уфимке Аделине Субхангуловой всего 15 лет, но вместо учебы и подготовки к грядущим экзаменам девочка лежит в больнице. Забор крови – «химия» - снова забор крови… но лучше девятикласснице так и не становится.

Смертельно-опасная болезнь – саркома Юинга 4 стадии – забирает у девочки все силы, но она не сдается. Аделина верит, что скоро поедет в Израиль, где ей сделают пересадку костного мозга, и тогда она обязательно поправится. Мама улыбается дочке, а по ночам плачет в подушку, потому что не знает, где же взять почти семь миллионов рублей на спасение своей девочки.

ЖАЛОВАЛАСЬ НА БОЛИ ПОСЛЕ ТРЕНИРОВОК

Первые симптомы болезни проявились в феврале прошлого года, когда Аделина стала посещать занятия по фитнесу. Девочка жаловалась, что у нее побаливает правая нога, но родители решили, что это ноют мышцы после тренировок, а потом девочка перестала посещать фитнес-центр. В мае Аделина решила возобновить занятия спортом, и боли снова появились, но на этот раз сильные и тянущие.

Дома Аделину ждут ее младшие братья и сестры, которые очень скучают по девочке

- В июне у дочери нога уже опухла, она стала прихрамывать, а под коленом появилась странная гематома, - рассказывает Римма, мать Аделины. – Мы отправились в травмпункт, поскольку думали, что это ушиб или растяжение. Дочери сделали рентген, но никакого конкретного диагноза врач не смог поставить.

Чтобы перестраховаться, мама отвела дочь в платную клинику, где ей сделали МРТ и УЗИ сосудов. Обследование показало некоторые изменения, но окончательный диагноз снова установить не удалось.

В городской больнице врачи сказали, что под коленом есть гематома, но в этом нет ничего страшного, и через два месяца нога должна будет полностью восстановиться. Чтобы облегчить боль, Аделине посоветовали распаривать ногу, делать солевые ванны, выписали противовоспалительные мази.

О БОЛЕЗНИ СКАЗАЛИ В ГЕЛЕНДЖИКЕ

В июле Субхангуловы решили отправиться в отпуск на море: все-таки благоприятный климат часто излечивает многие болезни. Но уже в поезде родители поняли, что ситуация выходит из-под контроля. Девочка жаловалась на нестерпимые тянущие боли в мышцах, практически не вставала и постоянно плакала.

- Дочка не могла спать по ночам, а мы не знали, чем ей помочь, - вспоминает Римма. – Мы отправились в городскую больницу в Геленджике, и тут нам впервые озвучили, что у Аделины, скорее всего, злокачественное образование.

Девочке тут же сделали переливание крови, поскольку гемоглобин был на критически низком уровне, а утром на скорой перевезли в краснодарский онкологический центр. Там врачи еще раз обследовали уфимку и поставили окончательный диагноз - саркома Юинга 4 стадии.

Саркома Юинга – одна из самых агрессивных злокачественных опухолей, которая, в основном, поражает длинные трубчатые кости и дает метастазы в жизненно важные органы - легкие, печень, костный мозг. Наиболее подвержены этому заболеванию подростки 10-15 лет.

По приезду в Уфу Аделину сразу же положили в республиканский онкологический диспансер и назначили химиотерапию.

Девочка уже перенесла шесть курсов химиотерапии, но спасти ее может трансплантация стволовых клеток

ДАВАЛИ ВСЕГО ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ, ЧТО ВЫЖИВЕТ

Тем временем Аделине становилось все хуже. Из цветущей румяной девочки она превратилась в бледную осунувшуюся тень.

- Три месяца дочь практически не вставала. Она потеряла аппетит и похудела почти на 25 килограммов, - вспоминает Римма. – Врачи практически поставили на нас крест и давали не более пяти процентов шансов, что она выживет. На одной из консультаций нам напрямую заявили: «Ваш поезд ушел, и догоняйте его, как хотите».

Но Субхангуловы не собирались сдаваться и продолжали пробовать разные методы лечения. И сработало: через три месяца девочке стало значительно лучше, и у родителей появилась надежда на ее выздоровление.

- Дочка начала питаться и набрала несколько килограммов, - улыбается Римма. – Конечно, боль не исчезла, но выглядела она хорошо, даже начала снова улыбаться.

В сентябре Аделина вместе с мамой поехала в Москву в Центр детской гематологии им Рогачева. В Уфе врачи отказались оперировать девочку, сославшись на то, что ребенок тяжелый, и оперативное вмешательство – огромный риск для ее жизни.

- Мы договорились со специалистами, что у Аделины возьмут стволовые клетки, и во время операции их «подсадят», - рассказывает мама девочки. – В клинике врачи сделали забор клеток и отправили нас обратно в Уфу, чтобы мы продолжали «химию», а через несколько месяцев Аделину должны были прооперировать и убрать опухоль.

К сожалению, в московской клинике Аделину отказались оперировать

Но спустя полгода, во время очередного визита в московскую клинику, радужные надежды рухнули.

- Мы ехали с такой надеждой, что после операции дочь обязательно сразу же пойдет на поправку, - вспоминает Римма. – Но врачи сказали, что пока операцию делать нельзя. Нужно вернуться в Уфу и продолжить курс химиотерапии, наблюдая за состоянием дочери. В общем, домой мы вернулись ни с чем и сразу принялись искать специалистов, которые взялись бы за нас.

«ИЗРАИЛЬСКИЕ ВРАЧИ ОБЕЩАЮТ ПОСТАВИТЬ ДОЧЬ НА НОГИ»

Болезнь тем временем прогрессировала. Метастазы поразили подколенные лимфоузлы, легкие и плевру, кости таза, а потом распространились на позвоночник и крестец. Про школу, конечно, пришлось забыть, и теперь Аделина общается со своими друзьями и одноклассниками только в социальных сетях. Мама девочки постоянно находится рядом с дочерью в больнице, отец пропадает на работе, а в семье подрастают еще и младшие дети, которые очень скучают по сестре и верят в ее выздоровление.

-Моя девочка очень сильная, - говорит Римма Субхангулова. – Да, химиотерапия дает страшные «побочки»: у дочери выпали все волосы, брови и ресницы, она сильно похудела и осунулась. Но Аделина верит, что скоро поправится и даже отправится на выпускной в красивом платье.

Сейчас Субхангуловы все надежды возлагают на израильскую клинику, где Аделине должны удалить опухоль и пересадить костный мозг, а потом провести лучевую терапию и реабилитацию. Они уже связались со специалистами, и клиника выслала предварительный счет на лечение – 6 миллионов 700 тысяч рублей. Но такой огромных денег у родителей нет, и даже если влезть в долги – то не наберется и половины необходимой суммы.

- Тянуть с лечением времени нет. Саркома - болезнь непредсказуемая, агрессивная, каждая минута на счету, - вздыхает Римма. – А в зарубежной клинике врачи обещают поставить дочку на ноги за полгода. Мы не можем упускать такую возможность.

Если вы хотите помочь девочке вылечиться и исполнить ее мечту о выпускном бале, то можете отправить перевод по номеру карты: 2202201408932941 (получатель Римма Салаватовна Н. - мама Аделины).