Власти Башкирии определились с новым стадионом «Уфы»

В мае прошлого года футбольная «Уфа» совершила настоящий прорыв. Команда, которую тогда возглавлял Сергей Семак, заняла шестое место в Чемпионате России по футболу. Так уж сложилась футбольная судьба, что башкирский клуб, благодаря этому достижению, смог пробиться в квалификационный раунд Лиги Европы. Для молодого и отнюдь не богатого клуба это, безусловно, большой скачок.

НОВЫЙ ДОМ ДЛЯ «ГОРОЖАН»

После того, как стадион «Нефтяник» посетила комиссия УЕФА и разрешила играть там матчи Лиги Европы, тогдашний глава Башкирии Рустэм Хамитов загорелся идеей построить новый дом для «Уфы». Не то чтобы стадион в Черниковке не устраивал болельщиков и руководство клуба, просто расположен он в неудобном месте.

К слову, мечты о большом и просторном, чисто футбольном стадионе в башкирской столице звучали уже давно. Еще в декабре 2016 года президент клуба Марат Магадеев заявил, что было бы неплохо команде переехать в центр города. Спустя некоторое время, руководство республики согласилось с функционером. В мае прошлого года Рустэм Хамитов заявил, что вопрос уже решен: строительство, якобы, начнется в 2020 году.

Пока что «горожане» играют на 15-тысячном «Нефтянике»Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В октябре 2018 года руководство Башкирии сменилось и разговоры о новом доме для ФК «Уфа» притихли. К тому же, команда, возглавляемая Сереем Томаровым, показала далеко не безупречный результат. Если уж совсем честно, «горожане» провалили первую половину сезона и опустились на самое дно турнирной таблицы РПЛ.

«ИДЕЯ НЕ УМЕРЛА»

С момента назначения на пост врио главы Башкирии Радия Хабирова прошло три месяца и идея строительства нового стадиона для «Уфы» вновь замаячила на горизонте. Встреча Хабирова и гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова состоялась 12 января. На прием к руководителю региона последний пришел в сопровождении тренера команды Дмитрия Кириченко и защитника Дмитрия Живоглядова.

Традиционную, «протокольную» часть разговора главы региона с представителями клуба мы опустим. Нам, в первую очередь, интересна судьба пока что только идеи строительства стадиона. Как выяснилось, она не умерла.

- Знаю, что есть идея строительства стадиона. Сразу говорю, что она не умерла. Считаю, что стадион как таковой нам нужен. Но есть ряд вопросов, которые нам надо обсудить в рабочем режиме. Потому что заказчиками всё равно будете вы. Понятно, что мы его построим, а потом будем содержать, убирать, - заявил Хабиров.

Самарский стадион «Космос Арена» построили на самой окраине городаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«НА ОКРАИНЫ – НЕЛЬЗЯ»

По словам врио главы Башкирии, место для нового дома «горожан» должен определить сам клуб. Что касается размера будущего футбольного стадиона, Хабиров считает, что он должен быть небольшим. Однако конкретики пока нет.

- Не думаю, что он должен быть огромным. Он должен быть в правильном месте, очень важна локализация. И это должен быть современный объект. Мне кажется, что благодаря активному строительству стадионов в России мы можем извлечь уроки из того, как это происходит, - подчеркнул глава региона.

В качестве положительного примера Хабиров привел стадион в Самаре, который строился для Чемпионата мира по футболу. Он отметил, что будущий стадион в Уфе не должен быть «объектом монументальной архитектуры». Единственное, что не учел глава Башкирии, расположение самарской «Космос Арены» как раз таки не удобное – его построили на самой окраине города.

. Посещаемость стадиона в Самаре далека от идеальнойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В тот же день эта тема вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Некоторые поклонники футбола стали возмущаться – а не хотят ли башкирские власти отправить болельщиков на окраины? Точку в споре поставил глава попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов.

- На окраины - точно нельзя. Я костьми лягу, но не допущу, - подытожил он.