Леонид Рошаль предложил на примере Уфы возродить традицию «Аксаковских елок» по всей России

Зимние школьные каникулы для почти трехсот юных жителей Башкирии закончились праздником «Аксаковская елка – 2019». На эту благотворительную акцию пригласили детей из многодетных семей, воспитанников школ-интернатов, реабилитационных центров, а также детей ветеранов боевых действий. Праздник прошел в Башкирском театре оперы и балета - Аксаковском народном доме, здание которого было построено в начале двадцатого века на пожертвования уфимцев и средства, полученные от всероссийской акции «Народная копеечка».

Среди гостей был Аскар Абдразков

- Исторически так сложилось, что Аксаковский народный дом в Уфе всегда объединял людей отзывчивых, гуманных и чутких к чужим проблемам, - отметил Ильмар Альмухаметов, директор Башкирского театра оперы и балета, который вместе с Администрацией городского округа выступил организатором праздника.

В прошлом столетии именно в Аксаковском народном доме проводились общественные мероприятия: собрания, концерты, выставки и благотворительные елки для детей малоимущих горожан. И первая такая елка была организована в 1919 году - ровно сто лет назад. Возрождая традиции меценатства, уфимские предприятия и банки выделили средства на организацию праздника и новогодних подарков для юных жителей республики.

Среди гостей праздника, поддержавших идею возродить традицию благотворительных елок, оказалось немало известных людей - президент Национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, солист Мариинского театра, народный артист Башкирии Аскар Абдразаков, финалистка шоу «Голос. Перезагрузка» Рушана Валиева. Знаменитый бас вместо оперных арий исполнил вместе с детишками народный хит «В лесу родилась елочка» и к восторгу публики присоединился к веселому «танцу маленьких утят».

В ролях сказочных персонажей традиционного новогоднего утренника выступали ведущие солисты театра - Владимир Копытов стал Дедом Морозом, а Лариса Ахметова - Снежной Королевой. Пока ребятишки веселись у елки, журналисты пообщались с VIP-гостями праздника.

- Такие акции очень нужны - и не взрослым, а, прежде всего, детям. Мы делаем это не для галочки, а от всего сердца, - отметил Аскар Абдразаков, который вместе с супругой Натальей прилетел из Санкт-Петербурга и провел бессонную ночь, чтобы успеть на утренник. Оперная звезда и бывший министр культуры Башкирии не первый раз участвует в подобных акциях - он постоянный участник благотворительных проектов в Москве, Санкт-Петербурге и родной Уфе.

- Вы просто молодцы! - похвалил организаторов «Аксаковской елки» Леонид Рошаль. - Возродить традиции столетней давности в этих самых стенах и найти людей с добрым сердцем - предпринимателей, которые собрали деньги, чтобы детям сделать праздник - это большое дело. Я бы распространил это и по территории, и за территорией республики. Это пример для подражания.

Теплые слова нашлись у доктора и для супруги врио главы республики Радия Хабирова Каринэ, которая тоже была среди почетных гостей «Аксаковской елки».

- Это очень непросто - быть женой главы республики, - отметил Леонид Рошаль. - И с первых дней пребывания здесь Каринэ Владимировна стала заниматься социальной сферой: посещала больницы, клиники, детские дома - и это замечательная миссия!

Кроме хоровода у елки в компании сказочных персонажей, в программу праздника вошла одна из лучших постановок театра для юного зрителя - мюзикл «Летучий корабль» по мотивам одноименного мультфильма на музыку Максима Дунаевского. Не обошлось и без традиционных новогодних подарков, которые ребята получили из рук VIP-гостей, мэра Уфы Ульфата Мустафина, главы Кировского района Динара Халилова и других официальных лиц.

В роли главного новогоднего волшебника выступил ведущий солист Башкирского театра оперы и балета Владимир Копытов. Фото: Дмитрий ЧЕРНОВ

- Мы решили сделать эту акцию ежегодной, - пообещала Каринэ Хабирова. - Будем звать сюда детишек, которые не могут прийти на обычные большие, республиканские елки. Хочется, чтобы у всех детей была возможность попасть в сказку и пообщаться с волшебными персонажами, получить радость и новые импульсы.

- Мы, взрослые, стараемся делать так, чтобы у наших детей была счастливая жизнь, - добавил Леонид Рошаль, - У вас в жизни будет много возможностей для того, чтобы сделать что-то доброе, не упускайте этот шанс.

Журналисты, присутствующие на празднике, не упустили возможности поинтересоваться о состоянии здоровья Вани Фокина - 11-месячного малыша, пострадавшего при взрыве дома в Магнитогорске в канун Нового года. За малыша, чудом выжившего под завалами, искренне переживает вся страна и очень надеется на специалистов НИИ детской хирургии и травматологии, возглавляемого доктором Рошалем, где ребенок сейчас проходит лечение.

- Если бы Ване было плохо, я бы не приехал в Уфу. Ему уже лучше, - заверил Леонид Рошаль.