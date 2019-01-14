Радий Хабиров: «Двойных платежей за мусор быть не должно»

Башкирские власти вновь заговорили о «мусорной реформе», которая стартовала с Нового года. У жителей республики по-прежнему остается много вопросов, касательно вывоза, сортировки и утилизации твердых коммунальных отходов. От банального вопроса, сколько это будет стоить, до вполне логичного: где обещанные новые контейнеры?

Врио главы Башкирии Радий Хабиров посвятил этим вопросам отдельную часть совещания в республиканском правительстве. С докладом выступил и.о. министра ЖКХ Михаил Киреев.

ДЕВЯТЬ РАЙОНОВ ИДУТ МИМО РЕФОРМЫ

- С 1 января четыре региональных оператора уже начали вывоз твердых бытовых отходов во всех районах республики. Всего было задействовано 405 единиц техники, вывезено более 21 тысячи тонн мусора. В новогодние праздники кое-где график вывоза был нарушен. Произошло это из-за резкого увеличения объемов отходов в среднем на 20%. В девяти районах договора на обслуживание до сих пор не заключены, - отрапортовал министр.

По словам Киреева, новая строка в квитанциях по оплате коммунальных услуг должна появиться только в феврале 2019 года. В ближайшее время районные администрации продолжат закупать и устанавливать новые контейнеры для сбора мусора. Сейчас в республике не хватает около 20 тысяч мусорных баков.

Сейчас в республике не хватает 20 тысяч контейнеров

-Уже сейчас есть случаи, когда жители стали получать платежки от управляющих компаний. В этой связи прошу глав районных администраций взять вопрос на личный контроль. Суммы, указанные в этих «платежках» - не верные, - отметил он.

«ДВОЙНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!»

В свою очередь, Радий Хабиров буквально взорвался от подобной наглости управляющих компаний. В присущей ему манере он обрушился с угрозами в адрес коммунальщиков, завышающих реальную стоимость вывоза мусора.

Радия Хабирова возмутила квитанция от одной из управляющих компаний из Нефтекамска

-Во-первых, это противозаконно. Андрей Иванович (прокурор Башкирии. Прим. ред.), мы готовы передавать вам в работу любые подобные случаи, которые возникают и очень принципиально рассматривать каждый из них. Первое, о чем мы заранее договаривались, при подготовке к реформе – двойных платежей быть не должно! Во-вторых, цифры, о которых мы говорили в прошлом году. 70 рублей на человека, не больше. А в тех районах, где раньше мусор не вывозили – 35. У меня просьба ко всем: услышать это, в конце концов. Я других цифр не принимаю, - заявил врио главы Башкирии.

«ЕСЛИ ОН НЕ ГОТОВ К РЕФОРМЕ, ПУСТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ПИШЕТ»

Кроме того, Хабиров посетовал на то, что чиновники так и не объяснили людям, для чего нужна «мусорная реформа».

-Нужно нашим гражданам показать, что теперь региональные операторы берут на себя всю работу. Начиная от сбора и вывоза, до сортировки. Что в результате этого процесса у нас будет налаживаться цивилизованная система сбора отходов. Благодаря этому у нас исчезнут несанкционированные свалки, а мы будем улучшать экологию, - отметил он.

В завершении Хабиров вспомнил недавний случай в Уфе, когда директор МУЖ «Спецавтохозяйство по уборке города» заявил, что башкирская столица не готова к реформе.

- Я понимаю, в Туймазах региональный оператор заявил бы, что он не готов к мусорной реформе. Здесь руководитель МУПа такое сказал. У него либо язык длинный, либо ум короткий. Если он не готов к этой работе, заявление пусть пишет и идет готовиться в другое место и не разбрасывается такими словами, хорошо? – заявил Хабиров, обратившись к мэру Уфы Ульфату Мустафину.