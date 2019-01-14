Власти Башкирии помогут жителям смотреть телевизор

У жителей Башкирии до сих пор много вопросов о так называемой «цифровой» реформе, которая завершится летом этого года. С 3 июня аналоговые антенны перестанут принимать сигнал и смотреть телевизор по-старому, уже не получится.

Для того чтобы не оказаться за бортом телеэфира необходимо либо подключиться к спутниковому или кабельному телевидению, либо купить специальную приставку. А это, какие-никакие, но дополнительные затраты.

По задумке властей, все жители нашей страны уже в ближайшем будущем получат доступ к 20 федеральнымтелеканалам в высоком качестве. Старые, «дедовские» антенны просто перестанут работать без специального оборудования. Правда, если телевизор современный, опасаться не стоит – для приема сигнала этого достаточно.

КАК ПРОХОДИТ «ЦИФРОВАЯ РЕФОРМА» В БАШКИРИИ

На оперативном совещании в правительстве власти региона вновь подняли этот вопрос. По мнению врио главы Башкирии большинство телезрителей Башкирии не понимают смысла перехода на цифровое вещание, а кое-где люди и вовсе рискуют остаться без телевидения.

С докладом о подготовке к реформе выступил руководитель агентства по печати и массовым коммуникациям Башкирии Борис Мелкоедов. Он отметил, что на сегодняшний день более 95% жителей республики получили доступ к бесплатным телеканалам в цифровом формате.

- Не все населенные пункты республики готовы к приему цифрового сигнала. Более 80% населения Башкирии используют спутниковое и кабельное телевидение. Они уже имеют возможность смотреть те самые 20 обязательных каналов. Изменения коснутся тех телезрителей, кто для просмотра использует телеантенны, - заявил чиновник.

С какими проблемами могут столкнуться жители Башкирии при переходе на «цифру»? Власти республики попытались дать исчерпывающий ответ на этот вопрос.

-Во-первых, как показал опыт первого региона, где цифровое вещание уже внедрили, некоторых не устраивают параметры антенны. Например, жители городов Тверской области пожелали принимать сигнал на коллективную антенну. Поэтому прошу глав районов, совместно с управляющими компаниями, обратить внимание на этот вопрос, - заявил Борис Мелкоедов.

По словам чиновника, еще одна распространенная проблема – телевизор не принимает цифровой сигнал. Это касается всех приемников старше 2013 года выпуска.

- Эту проблему можно решить, достаточно лишь установить телеприставку, - подчеркнул чиновник.

ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА

Есть и еще одно препятствие для телезрителей республики. Дом может вовсе не попасть в зону цифрового вещания. В таких случаях жителям придется установить спутниковую тарелку.

В любом случае, если у вас нет современного телевизора, то придется раскошелиться. Новые антенны с приемом цифрового сигнала обойдутся в сумму от 500 рублей, приставки для телевизоров от 800 рублей за штуку, а спутниковая тарелка с установкой – от 5 тысяч рублей.

-По последним данным, полностью или частично вне зоны действия цифрового вещания в республике оказались 1166 населенных пунктов. Это чуть более 163 тысяч человек, - рассказал Борис Мелкоедов.

ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ

Региональные власти опросили жителей республики и выяснили, что есть довольно большое количество людей, которые не могут себе позволить покупку нового оборудования.

- Мы предлагаем оказать помощь получателям ежемесячного пособия на ребенка и тем, у кого есть федеральные доплаты к пенсии. Это означает, что республика будет выплачивать компенсации за покупку цифровых приставок и телевизоров в размере до 1 тысячи рублей. Граждане должны будут сами купить оборудование, а затем обратиться в министерство семьи, труда и социальных отношений республики с чеками от покупок, - подчеркнул чиновник.

Малоимущим жителям районов, куда «цифра» не может прийти по техническим причинам, чиновник предложил установить спутниковые тарелки за счет государства.

В ближайшее время чиновники районных администраций должны определить конкретное количество семей, которым понадобится помощь с доступом к цифровому телевидению. С этой целью госслужащие уже «пошли в народ».

В ЧЕМ СМЫСЛ

Врио главы Башкирии Радий Хабиров в свою очередь, подчеркнул, что жителям республики нужно доходчиво объяснить суть этой реформы.

-Нам нужно всех обойти и объяснить каждой бабушке, рассказать, что изменится, сколько каналов будет и какие именно. Понятно, что по содержанию некоторых каналов плеваться хочется, но это – другая история, - заявил Хабиров.

Завершая обсуждение вопроса, руководитель региона поинтересовался, какую сумму республиканский бюджет выделил на субсидии для малоимущих. Сумма получилась внушительная – 275 млн рублей. Эти деньги пойдут на компенсации затрат на покупку оборудования и установку спутниковых тарелок.

Как оказалось, самая сложная ситуация с переходом на «цифру» - в Бурзянском районе республики. Там почти треть населения осталась «вне зоны доступа». Правда, большая часть из них уже пользуются кабельным или спутниковым телевидением, так что проблем с переходом на новый формат вещания у них не будет.

Полная инструкция по подключению к цифровому вещанию доступна на сайте РТРС и по телефону горячей линии 8-800-220-2002.