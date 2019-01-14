Какую пенсию заработали себе бывшие первые лица Башкирии

Накануне всю страну облетела возмутительная для многих новость о том, что губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт назначил себе существенную прибавку к пенсии. Теперь уже экс-глава региона будет получать в общей сложности 2 млн рублей в месяц. Соответствующий указ он подписал аккурат за три дня до отставки.

В правительстве края клянутся, что ни о какой индивидуальной прибавке к пенсии речи не идет: якобы, примерно такие же деньги будут получить все бывшие губернаторы Хабаровского края.

А что в Башкирии? «Комсомолка» решила подсчитать, на какую пенсию сейчас живут бывшие руководители региона и их ближайшие соратники. Несколько лет назад эта тема будоражила умы едва ли не каждого жителя республики. В основном, из-за слухов о размере пенсии первого президента Башкирии Муртазы Рахимова.

ПЕНСИОНЕР РЕСПУБЛИКИ

Летом 2010 года первый президент республики досрочно ушел в отставку. Тогда же депутаты Курултая приняли закон о гарантиях для экс-руководителя региона. Своеобразный «золотой парашют» вышел не таким уж и золотым, если верить официальным данным.

Дело в том, что согласно заявлению преемника Рахимова, некоторые жители Башкирии неправильно рассчитали пенсию экс-президента. Как оказалось, в 2010 году она составила вовсе не 2 млн рублей и даже не миллион.

- Меня покоробило, что некоторые СМИ просто умножили зарплату президента на 3,18 и получили заоблачную сумму. Но коэффициент исчисляется совсем по-другому и начисляется только на часть пенсионных накоплений. Речь идет о сумме, менее 100 тысяч рублей и пенсия, которую будет получать Муртаза Рахимов, соответствует уровню тех выплат, которые положены ушедшим в отставку губернаторам, - заявлял тогда Рустэм Хамитов.

Муртаза Рахимов стал первым пенсионером республиканского значения

Итоговая сумма, которую сейчас получает в виде пенсии первый президент Башкирии - порядка 90 тысяч рублей.

ПОКА НЕ ОПРЕДЕЛИЛСЯ

Сам Рустэм Хамитов, покинувший пост главы Башкирии 11 октября прошлого года, пока официально не стал «пенсионером республиканского значения». В декабре 2018 года 64-летний экс-руководитель региона вошел в состав совета директоров ПАО «АНК Башнефть» (входит в «Роснефть». Прим. ред.). Никаких официальных заявлений о начислении ему пенсии пока не поступало.

Дело в том, что согласно республиканскому закону, Рустэм Хамитов может сам выбрать способ расчета своей пенсии. Всего их два: он может получать пенсию, что называется «по старости», то есть на общих основаниях, или воспользоваться пожизненным ежемесячным содержанием. В крайнем случае, он будет получать 80% оклада главы Башкирии. В дальнейшем эта сумма может пересматриваться в сторону увеличения.

Согласно декларации о доходах за 2017 года Хамитов заработал 7,055 млн рублей. Если считать, что в эту сумму входит только зарплата главы Башкирии, то получается, что ежемесячно теперь уже экс-руководитель республики получал чуть более 583 тысячи рублей. Если он все-таки сделает выбор в пользу ежемесячного содержания, то его пенсия будет не менее 466 тысяч рублей.

ЗА БЕДНОГО ПРЕМЬЕРА ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО

Многолетний соратник Муртазы Рахимова, премьер-министр башкирского правительства Рафаэль Байдавлетов, как оказалось, получает совсем скромную по этим меркам пенсию. Осенью прошлого года в разговоре с изданием «Медиакорсеть» он заявил, что получает от государства 27 тысяч рублей в месяц.

Пост руководителя республиканского кабмина Байдавлетов занимал с 1999 по 2008 годы, после чего два года представлял интересы Башкирии в Совете Федерации. Сейчас он на заслуженном отдыхе. Живет в элитном и закрытом квартале в Уфе, расположенном между улицей Менделеева и санаторием «Зеленая роща».

Стоит отметить, что пенсия экс-премьера башкирского правительства рассчитывалась еще по тем нормам и стандартам, когда чиновники еще не взяли моду начислять себе баснословные «компенсации» при уходе в отставку или назначать доплаты к пенсии размером едва ли не в миллион рублей.

Рафаэль Байдавлетов получает самую маленькую пенсию из всех «аксакалов» башкирской политики

В беседе с корреспондентами Медиакорсети Рафаэль Байдавлетов отметил, что в основном, считает нынешние пособия для экс-чиновников справедливыми.

- Я считаю, что размер пенсии для госслужащих вполне обоснован, потому что они, по сути, трудятся на своих должностях без выходных, при ненормированном рабочем дне и в условиях высокой напряженности. Конечно, я не имею в виду случаи, о которых недавно писали в СМИ, когда, например, в Воронеже чиновники получали при выходе на пенсию единовременные выплаты в размере 23 окладов. Это, конечно, никуда не годится, - заявил он.