«Эх, прокатимся с ветерком»: обзор ледовых городков в Уфе

Вот и позади новогодние каникулы, но в уфимских ледовых городках по-прежнему многолюдно и весело. Прокатиться с ветерком на горках желают не только малышня, но и их родители, мечтающие вспомнить детство и проникнуться атмосферой беззаботного счастья. «Комсомолка» прогулялась по самым популярным среди уфимцев ледовым городкам и выяснила, какие горки соответствуют условиям безопасности, а на каких легко расквасить нос или отбить при катании «пятую точку».

ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК НА ПЛОЩАДИ ИМ. ЛЕНИНА

Главная городская елка в Уфе расположилась на центральной площади имени Ленина, напротив мэрии. Огромная тридцатиметровая пушистая ель, украшенная гирляндами и игрушками, стала настоящим украшением города, именно поэтому в праздничные дни здесь было не протолкнуться — уфимцы приезжали даже из отдаленных районов, чтобы полюбоваться на хвойную красавицу. Не подвел и ледовый городок — огромные ледяные скульптуры сказочных персонажей, подсвеченные изнутри светодиодами, вызывали искренний восторг у детей и взрослых. А возле светящейся кареты и трона Деда Мороза и вовсе выстроились огромные очереди из желающих сфотографироваться на память.

Возле горок царит оживление и давка. Вооружившись надувными «плюшками», пластмассовыми «тазами» и классическими «каталками», дети стараются первыми протолкнуться на горку, чтобы весело скатиться вниз. Уже на самом подъеме на горку становится страшно — зазеваешься, поскользнёшься — и тут же затопчут. Самые находчивые из родителей забирались на горку сами, чтобы, растолкав остальных детей, помочь скатиться своему чаду. На наших глазах мужчина пытался затащить на горку снегокат и искренне не понимал, почему остальные так бурно возмущаются на этот счет.

Главное достоинство горок на Горсовете - безопасные бортикиФото: Яна Базекина

Внизу также шум, гам и полная неразбериха. Во-первых, огромная толпа родителей, которые ловят своих детей и наступают друг другу на ноги. Во-вторых, вплотную к горкам расположились импровизированные базары с каталками, надувными шарами и бенгальскими огнями. В-третьих, неорганизованный спуск с самой горки — не успевает первая партия отползти со льда, как в них уже врезаются другие. Хочется верить, что с маленькой девочкой, в которую на огромной скорости влетел взрослый парень, оседлавший жесткий пластмассовый «таз», все в порядке. Радует, что бортики у высоких горок сделаны из древесины, поэтому менее травмоопасны, нежели ледяные.

Стоит отметить, что ледовый городок все же охраняется — полицейский патруль не дремлет и сразу же пресекает все нарушения. Ни одного пьяного или невменяемого среди шумной толпы мы не увидели, а хлопушки и «бомбочки» не взрывались под ногами.

ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК НА ПЛОЩАДИ ПЕРЕД ДВОРЦОМ СПОРТА

Ледовый городок перед уфимским Дворцом спорта не такой большой, как на центральной площади, но такой же красочный и многолюдный. Здесь вам и красавица-елочка, горящая разноцветными огнями, и самые разнообразные ледовые скульптуры, и ледяной лабиринт, и, конечно, же горки. Километровых очередей на подъеме нет, но ступеньки очень скользкие, поэтому многие скатываются обратно. Судя по замерзшим каплям крови вокруг горок, не один посетитель расквасил тут нос. И снова главная гроза всех горок – разгоняющиеся до космических скоростей дети на громоздких пластмассовых «тазах». Просто представьте картину: скатившаяся с горки малышня неуклюже копошится внизу, пытаясь отползти в сторону. И тут в эту толпу влетает краснощекий мальчуган на своей «тарелке». Дети летят в одну сторону, каталки в другую, слезы, крики, занавес…

Горки на Дворце спорта хоть и ровные, но с очень скользкими ступенямиФото: Яна Базекина

- И ведь нигде это не прописано, не запрещено, - сетует местная жительницы Тамара, утешая свою девочку, которая сильно ушиблась во время такого «экстремального» катания. – Я понимаю, надувные «ватрушки». Даже если об них удариться, то больно не будет. А эти новомодные «тазы» так всех детей перекалечат, но другие же родители этого не понимают. Их детям хорошо, а остальные их не волнуют.

И хотя для совсем маленьких посетителей предусмотрены маленькие горки, но и тут без казусов не обошлось. Дело в том, что горки упираются прямо в стену из утрамбованного снега. То есть ребенок скатывается и, если его не успеет вовремя подхватить мама, утыкается носом прямо в оледенелый сугроб. Согласитесь, приятного мало, и судя по количеству заплаканных детей, так считают многие.

Скатившись с горки, дети утыкаются носом в утрамбованную кучу снегаФото: Яна Базекина

ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК ПЕРЕД КОНГРЕСС-ХОЛЛОМ

Ледовый городок на площади перед Конгресс-холлом можно по праву назвать одним из самых красивых и оборудованных не только в Уфе, но и в Башкирии. И хотя идея с резиденцией Кыш-бабая провалилась (в этом году она позабыта и заметена снегом), на самой площади установлена огромная красавица-елка, а ледяные фигуры сказочных персонажей выполнены настолько искусно, что кажется, вот-вот оживут на глазах.

Для любителей прокатиться с ветерком была построена специальная горка с двумя подъемами и четырьмя спусками. Казалось бы, места всем должно хватить, а значит, и столкновений будет меньше. На деле все снова весьма печально – дети, не дожидаясь своей очереди и расталкивая тех, кто помладше, несутся вниз. Родители же, высматривая своих чад, выходят на гололед и, не удержавшись, падают, а в них врезаются катающиеся.

При катании громоздкие пластмассовые "тазы" могут быть опасныФото: Яна Базекина

- Грустно, но родители совершенно не прививают своим детям культуру общения. Ведь на тех же горках нужно вести себя вежливо и аккуратно, - сетует уфимец Анатолий. – Привел сюда сына: первый раз скатился, так его внизу чуть не затоптали. Второй раз только подниматься стал, так его мальчишки постарше сильно толкнули, что он об ступени головой ударился. Плачет, конечно, весь праздник испорчен.

Многие родители жалуются и на чересчур скользкие ступени на подъеме на горку, и на то, что некоторые спуски уже сильно разбиты жесткими ледянками – поэтому дети сильно отбивают «пятую точку» во время катания.

Внизу горок образуется толкучка и суматохаФото: Яна Базекина

Нашлись и те, кто надеялся с ветерком прокатиться со склонов этнопарка «Ватан», но на подходе всех разворачивали сотрудники полиции, следившие за порядком в ледовом городке. Они объясняли, что катание с необорудованных горок очень опасно и может привести к серьезным травмам. Кто-то проникался и шел кататься на горки, а самые отчаянные рассекали со склона напротив Телецентра, рискуя врезаться в припаркованные автомобили или вовсе вылететь на проезжую часть.

ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК ПЕРЕД ДК ОРДЖОНИКИДЗЕ

Ледовый городок перед дворцом культуры им. Орджоникидзе, несмотря на свои скромные размеры, по-настоящему радует глаз. 25-метровая нарядная елка горит и переливается огнями, рядом расположились ледяные скульптуры сказочных персонажей русского и башкирского фольклора. Особенной популярностью у маленьких гостей и их родителей пользуется ледяные сани с оленями – возле упряжки постоянно выстраивается очередь из желающих сделать памятные фотографии.

Ледовый городок перед ДК "Орджоникидзе" - образец для подражания. Здесь все выполнено с учетом детской безопасностиФото: Яна Базекина

Как и в остальных ледовых городках, здесь есть горки для совсем маленьких детей и для ребят постарше. К самим горкам нареканий нет – подъем с одной стороны - спуск рядом, поэтому нет риска свалиться, если кто-то толкнет или поскользнёшься. Ступени нескользкие, качество ледяного покрытия вполне сносное и не повредилось после многочисленных скатываний на ледянках и тюбингах. Очередей из желающих скатиться тут тоже не наблюдается: основная часть уфимцев все же предпочитает центральные елки.

- Прихожу сюда с двумя детьми – пяти и шести лет, - делится уфимка Нуриза. – Все очень нравится. Никто не толкается, все ждут своей очереди. Дети просто в восторге. Спасибо, что так все продуманно и красиво устроили.

ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК ПЕРЕД ДК «МОТОРОСТРОИТЕЛЬ»

Еще один ледовый городок расположился на площади перед ДК «Моторостроитель». Огромная нарядная елка, как подмечают местные жители, напоминают куклу с самовара – такая же пышная и разукрашенная. Помимо традиционных ледовых скульптур Деда Мороза и Снегурочки, здесь есть фигуры медведя и других персонажей башкирских народных сказок.

А вот горками многие остались недовольны: дело в том, что для строительства залили часть ступеней перед ДК, но уже скоро острые грани стали проступать сквозь лед, что не очень-то приятно во время скатывания.

Острые ребра ступеней заметно ощущаются во время катания с горкиФото: Яна Базекина

- Катишься, и все неровности под собой чувствуешь, - потирая ушибленную поясницу, жалуется 14-летний Вильнур. – А когда скатишься, прямиком в прохожих врезаешься. Особенно, если разогнаться, как следует. Конечно, выбора у нас тут нет, поэтому рады и этой горке.

ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК В ИНОРСЕ

В Инорсе ледовый городок расположился на пересечении улицы Мушникова и бульвара Баландина. Гостей тут радует высокая стройная елка с переливающейся снежинками иллюминацией, тематические ледовые скульптуры и, конечно же, горки.

С горками тут полный порядок. Ступени нескользкие, очередей из желающих скатиться не наблюдается - все спокойно ожидают своей очереди. Удивительно, но большинство детей здесь скатываются на обычных «классических» ледянках, травмоопасными громоздкими «тарелками» практически никто не пользуется. За все время пребывания в городке мы не встретили ни одного плачущего ребенка с разбитым носом или жалующегося на ушибы.

Жители Инорса очень довольны своими ледяными горкамиФото: Яна Базекина

- Нам наш городок очень нравится, - уверяет мать двоих детей Элиза. – Горки безопасные, даже когда самый наплыв в новогодние праздники был, все прошло мирно и спокойно. Мы детей возили на Горсовет, так там их чуть не затоптали. Подумали, что будем гулять и кататься только у нас – здесь спокойно и ничуть не хуже, чем на центральных елках.

ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК НА КАШКАДАНЕ

Для жителей микрорайона Сипайлово ледовый городок возвели на территории парка «Кашкадан». На входе гостей встречает экспозиция из снеговиков. Задумка отличная, но местные жители изрядно подпортили их внешний вид –половина снеговиков растеряла свои носы-морковки, об других похоже тушили бенгальские огни или окурки.

Большинство снеговиков давно растеряли свои носы-морковкиФото: Яна Базекина

Сам ледовый городок весьма необычный: большинство ледовых фигур – герои башкирских народных сказок: тут и медведь с сотами, и мифическая птица Хумай, и национальные орнаменты. Больше всего восхищения у гостей городка вызывает ледяная экспозиция «Аленький цветочек» по мотивам сказки Аксакова. Малыши могут порезвиться в ледяном лабиринте или скатиться с невысоких горок. Для детей постарше есть горки повыше: с широкими нескользкими ступенями, удобным ровным спуском. Когда скатываешься с горки – не врезаешься в проходящих мимо людей, а широкий склон горки позволяет избежать травмоопасной толкучки.

Несмотря на запрещающую табличку, дети и взрослые с ветерком катаются со склонов КашкаданаФото: Яна Базекина

Вот только большинство людей приходит сюда кататься не с горок, а с холма перед озером. На тюбингах и снегокатах, на «тазах» и классических каталках, малыши и взрослые несутся с горы прямо до середины озера. И никого не останавливает вывеска, что катание вне оборудованных мест строго запрещено. На предупреждающую табличку никто не обращает внимания. Удивительно, но за соблюдением порядка никто и не следит. Если на Конгресс-холле всех желающих покататься на склонах перед парком «Ватан» мягко, но уверенно разворачивал назад полицейский, то на Кашкадане нарушителей никто не ловит.