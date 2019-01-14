Год назад похоронил жену, а теперь дочь: стала известна личность 11-летней девочки, погибшей в ДТП в Башкирии

Вчера днем, 13 января, в Бураевском районе Башкирии в страшном ДТП погибла 11-летняя девочка.

Как ранее сообщала «Комсомолка», на автодороге Бураево-Старобалтачево столкнулись «ЗАЗ Шанс», за рулем которого был 44-летний местный житель и «Лада Веста», которой управлял 42-летний мужчина. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах произошло ДТП. После столкновения первая иномарка загорелась, но людей к этому моменту успели из автомобиля извлечь очевидцы. К сожалению, от полученных травм 11-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия.

Из этого автомобиля вытащили тело девочки

Также в аварии серьезно пострадали ее отец и его 40-летняя пассажирка, мачеха школьницы.

ГОД НАЗАД ПОХОРОНИЛИ МАМУ

Погибшей девочкой оказалась жительница деревни Старотазларово Алия А. (имя изменено - Прим.Ред.). Девочка росла в многодетной семье, где помимо нее воспитываются еще двое мальчиков. Один учится в 9 классе, другой в шестом, а сама Алия в этом году должна была окончить пятый класс.

Лилия училась на одни пятерки, была доброй, активной и веселой. Друзья вспоминают ее только добрым словом.

- За что судьба так не справедлива? Я недавно потеряла сестренку, а теперь и ее не стало.... Очень плохо без тебя, - пишет в социальных сетях ее подруга. - Ровно через два месяца у нее был бы день рождения. Она его очень любила.

Девушка также рассказала о том, что в прошлом году в семью пришло большое горе – умерла мать Айсылу от тяжелой болезни. Дети тяжело пережили ее уход. Позже отец Фидан женился, и мачеха, которая сейчас тоже в больнице, стала для них второй мамой, ухаживала за детьми.

Пока неизвестно, когда похоронят Алию. Родители в тяжелом состоянии, и проводами в последний путь займутся другие родственники.

Столкновение произошло на снежной дороге

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

В субботу и воскресенье в 18-ти ДТП погибли шесть человек, получили травмы – 39.

- Дорожное движение было затруднено из-за ухудшения погоды и снегопада. Дорожные и коммунальные службы работали в усиленном режиме. Недостаточно серьезно к изменению видимости и состоянию проезжей части отнеслись некоторые водители – выявлено 34 факта выезда на полосу встречного движения в местах, где это запрещено ПДД. Ясно, что здесь только часть, попавшая в поле зрения сотрудников ГИБДД, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

"Комсомольская правда" приносит искренние соболезнования близким погибшей.