2019-01-11T14:53:48+03:00
Здоровье

Работать без оглядки: как врач в Башкирии пытается бороться с бюрократией в отдельно взятой больнице

Опытный специалист считает, что от него попросту пытаются избавиться
Павел КРАЙНОВ
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В поликлинике города Белебей кипят нешуточные страстиВ поликлинике города Белебей кипят нешуточные страсти
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Недавно власти Башкирии вновь обратили пристальное внимание на острую нехватку врачей и фельдшеров в сельской местности и малых городах республики. В конце ноября прошлого года ситуация достигла своего апогея – в очереди к педиатру в одной из поликлиник Салавата подрались две молодые мамы. Причина потасовки банальна: родителям пришлось занимать очередь к врачу с пяти часов утра, чтобы успеть попасть на прием к единственному на всю округу специалисту. Вот и не выдержали нервы у одной из мамочек.

Случай в Салавате привлек внимание врио главы Башкирии Радия Хабирова. На очередном оперативном совещании он потребовал разобраться в ситуации и любым способом решить проблему нехватки врачей.

Так давайте же перенесемся на северо-восток республики, в славный город Белебей. Там в местной поликлинике вот уже 33 года трудится отоларинголог Петр Кириллов. «Комсомолка» ранее уже не раз писала о нем и перипетиях его нелегкой врачебной судьбы. Сегодня мы решили рассказать читателям еще одну его историю. Историю, полную борьбы с бездушной бюрократической машиной отечественной медицины.

Доктор Кириллов который год борется с бюрократией в отдельно взятой больнице

Доктор Кириллов который год борется с бюрократией в отдельно взятой больнице

«ХОТЬ БЫ ИЗВИНИЛСЯ»

Впервые имя доктора Кириллова прогремело на всю республику в связи с очень неприятным случаем. Зимой прошлого года один из его бывших пациентов обратился к журналистам, требуя придать огласке «врачебную ошибку»: якобы отоларинголог не заметил у него в ухе застрявшую двухвостку. После этого пациент стал жаловаться на врача во всевозможные инстанции. А когда ни одно независимое исследование не подтвердило слова обиженного пациента, тот и вовсе принялся присылать по почте угрозы в адрес Кириллова.

Условия работы в городской больнице - далеки от идеальных, но врачи не сдаются

Условия работы в городской больнице - далеки от идеальных, но врачи не сдаются

К счастью, эта история завершилась благополучно. «Обиженный» пациент оставил доктора в покое и исчез с горизонта.

-Он же всех кого мог с жалобами достал. Минздрав ему объяснил, что моей вины нет – он в прокуратуру. Там ему вежливо ответили, мол, нет причин для проверки, так он в следком написал. Якобы, прокуратура работать не хочет. Я эту историю стараюсь забыть, как страшный сон, мне уже все равно, что он скажет. Обвинил меня во всех своих проблемах со здоровьем, да еще и угрожать стал. Как его в этом уличили, пропал. Хоть бы извинился, что ли, - говорит медик.

ДРАКА ВРАЧЕЙ ИЗ-ЗА КАБИНЕТА

А вскоре Петр Кириллов угодил еще в одну неприятную историю, где главным действующим лицом стал его коллега, отоларинголог Ринат Арсланбеков.

В феврале 2018 года Петр Кириллов пришел в редакцию «Комсомолки» и рассказал о том, что на него прямо во время приема пациентов напал коллега. Мужчина дал отпор, завязалась драка. Дерущихся врачей разняли пациенты, прибежавшие из коридора. К счастью для нашего героя, у него в кабинете работала видеокамера, которая записала все происходящее. Вскоре скандальная запись разлетелась по всему интернету.

В Белебеевской больнице доктор Кириллов проработал уже 33 года

В Белебеевской больнице доктор Кириллов проработал уже 33 года

- Весь сыр-бор произошел из-за кабинета, где мы проводим приемы пациентов. Так вышло, что в поликлинике нас трое лор-врачей, а кабинетов всего два. Мы с Арсланбековым были вынуждены делить один на двоих. В день моего приема он попросту вошел в кабинет и стал выбрасывать мои вещи. Когда я попытался помешать этому, он напал, - рассказывает Кириллов.

На шум прибежали несколько пациентов и развели мужчин по разным углам.

-Тогда же другие сотрудники больницы вызвали полицию, но никто не приехал. После главврач опросил нас и отпустил с миром. Тут стоит пояснить кое-что: мой оппонент - супруг заведующей поликлиникой, где конфликт и произошел. Поликлиника наша находится в центральной городской больнице Белебея, - пояснил врач.

«ОБЪЯВИТЬ ВЫГОВОР»

То, что началось после этого случая, иначе как попыткой «выдавить» пожилого врача из больницы, назвать сложно. Заслуженный специалист предоставил нам документ, где черным по белому написано: «Объявить Кириллову выговор». Речь идет о той самой драке на рабочем месте.

-Это получается, что я был бит, а потом еще и выговор получил. Хорошо живем, - горько шутит доктор.

Сам он решил отстаивать свою позицию и написал ответную жалобу в минздрав и в комиссию по врачебной этике. Его обращения «футболили» от одного ведомства к другому, но Кириллов не сдавался и даже жаловался в Москву. Лишь спустя полгода после драки с него все же сняли выговор. Но оппонента к ответственности так и не привлекли.

ОБВИНИЛИ В ДОМОГАТЕЛЬСТВАХ

После этой нашумевшей истории Петру Кириллову буквально не дают прохода. Высшей точкой своего противостояния с более молодым коллегой, как он считает, стало заявление от некой пациентки о сексуальных домогательствах. Безусловно, доказать, что заявление было придумано его «заклятым другом», не представляется возможным. Но сам отоларинголог уверен: без семьи Арсланбековых здесь не обошлось.

-В один прекрасный день меня вызывает главврач больницы и показывает копию заявления пациентки. Якобы, я ее домогался во время приема. Имя и фамилия – вымышленные. Почему я так уверен? У меня в журнале посещений такой нет. Адрес стоит у нас, в Белебее, в одном общежитии. Номера комнаты нет, ищи, где хочешь, как говорится. В полиции заявление приняли и переадресовали его главврачу, мол, разберитесь там. Меня пока никуда не вызывали, думаю и не вызовут. Я, в свою очередь, написал заявление о клевете на имя этой «пациентки», кем бы этот «персонаж» ни был, - говорит Петр Кириллов.

КУДА ТОЛЬКО НЕ ОБРАЩАЛСЯ

По словам доктора, за долгих 33 года работы в поликлинике у него сложилось четкое представление о том, что его попросту выживают.

Несмотря на все сложности, Петр Кириллов не намерен сдаваться

Несмотря на все сложности, Петр Кириллов не намерен сдаваться

-Вот еще недавно случай был. Мой коллега, тот самый, с которым у меня конфликт произошел, провел неудачную операцию. В результате пациент умер от кровопотери, и это хотели «повесить» на меня. Хорошо, что мне удалось доказать свою непричастность к инциденту, - говорит Кириллов. – Меня спасло лишь то, что я не прикоснулся к инструментам, когда зашел в кабинет, где все произошло. Иначе уже не работал бы в медицине. А моему коллеге так ничего и не сделали, он птица более высокого полета, нежели я, - подытожил врач.

Сталкиваясь с «мелкими пакостями» и постоянными попытками урезать зарплату, доктор в поисках защиты пишет письма наверх. То в республиканский минздрав, то в Москву, то во всевозможные врачебные комиссии. Как правило, ответ один: пусть разбирается заведующая поликлиникой.

В поликлинику Белебеевской ЦРБ ежедневно приходят сотни человек

В поликлинику Белебеевской ЦРБ ежедневно приходят сотни человек

-А как же она будет в мою пользу решения выносить, ведь могут пострадать интересы ее супруга? – задается вопросом Кириллов.

Сейчас лор Белебеевской больницы продолжает работать вопреки всему. Конечно, не все его проблемы возникают из-за конфликтов с супругом заведующей поликлиникой, но, по его словам, этот факт накладывает свой отпечаток. Как бы то ни было, пример доктора Кириллова противоречит здравому заявлению Радия Хабирова – любым способом сохранить врачей в малых городах.

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