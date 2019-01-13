2019-01-13T11:04:54+03:00
Происшествия

В Уфе на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар

Ему присвоили второй ранг сложности
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
С огнем боролись 76 человекС огнем боролись 76 человек
Изменить размер текста:

Сегодня в 11 часов утра по местному времени, 13 января, на пульт диспетчера МЧС поступил сигнал о том, что в Уфе на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар.

На место оперативно выехали сотрудники МЧС, а также были направлены средства по повышенному рангу пожара №2.

По приезду спасатели обнаружили открытое горение силовых кабелей и технологического оборудования на площади 100 кв.м. С огнем боролись 76 человек и 24 единицы техники. На место выехал сам заместитель начальника Главного управления МЧС России по Башкирии Виталий Барзайкин.

К счастью, в 12 часов пожар был локализован. В происшествии никто не погиб и не пострадал.

Сейчас на месте ЧП работает дознаватель МЧС России, причина пожара устанавливается, сообщили в пресс-службе ведомства.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Башкирии ищут опасного преступника, который ночью расстрелял семью с двумя детьми
Стали известны подробности аварии в Башкирии, в которой двое погибли, четверо пострадали
Сотрудники ФК «Уфа» застряли в аэропорту
Чипирование животных в Башкирии может стать обязательным
В Башкирии отечественная легковушка въехала в столб, пассажирка погибла
Власти Башкирии определились с новым футбольным стадионом для «Уфы»
В Башкирии в массовой аварии погибли два человека, среди пострадавших двое детей
Кадровые перестановки в Башкирии продолжаются: госкомитет по мониторингу возглавил Денис Булатов
Первоклассница из Уфы продала все свои игрушки, чтобы помочь больной раком маме
На следующей неделе в Советском районе Уфы отключат холодную воду
В Башкирии на очистку федеральных трасс вышли 150 единиц техники
Погода в Уфе и Башкирии на воскресенье, 13 января
Радий Хабиров подшутил над мэром Уфы из-за разбушевавшейся стихии
Голкипер ФК «Уфа» Георги Шелия перешел в «Тамбов»
МЧС по Башкирии предупреждает о резком ухудшении погоды
В массовой аварии на трассе под Уфой пострадали два человека
Житель Башкирии ударил знакомого ножом и пошел домой
В Башкирии при пожаре в частном доме погибли два человека
В Башкирии водитель иномарки насмерть сбил пешехода
В Москве задержали жителя Башкирии, гулявшего по подземному туннелю у Дома правительства
В Уфе покажут фильм про Рудольфа Нуреева
Куда сходить в Уфе 12 января
Житель Башкирии обокрал собственных гостей
«Салават Юлаев» в овертайме победил «Сочи»
На выходных в Уфе пройдут мясные ярмарки
Земфира и Юрий Шевчук могут выступить на опен-эйре Уфе
«БашРТС» открыли новый офис в Уфе из-за большого количества обращений
Окровавленный голый мужчина напугал прохожих в центре Уфы
В Башкирии объявили штормовое предупреждение