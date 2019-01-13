Сегодня в 11 часов утра по местному времени, 13 января, на пульт диспетчера МЧС поступил сигнал о том, что в Уфе на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар.

На место оперативно выехали сотрудники МЧС, а также были направлены средства по повышенному рангу пожара №2.

По приезду спасатели обнаружили открытое горение силовых кабелей и технологического оборудования на площади 100 кв.м. С огнем боролись 76 человек и 24 единицы техники. На место выехал сам заместитель начальника Главного управления МЧС России по Башкирии Виталий Барзайкин.

К счастью, в 12 часов пожар был локализован. В происшествии никто не погиб и не пострадал.

Сейчас на месте ЧП работает дознаватель МЧС России, причина пожара устанавливается, сообщили в пресс-службе ведомства.