Уборщица из Уфы хранила в подсобке почти миллион рублей

Необычный случай произошел накануне вечером в ТЦ «Ультра» в Уфе. Как рассказал «Комсомольской правде – Уфа» анонимный источник, в раздевалке персонала вдруг обнаружилась немалая сумма – восемьсот тысяч рублей. Деньги лежали в шкафчике, который ранее принадлежал уборщице.

Собеседник «Комсомолки» отметил, что необычная находка была сделана совершенно случайно. Дело в том, что на третьем этаже ТЦ «Ультра» до недавнего времени работал ресторан. Как и во всех заведениях общепита там была раздевалка для техничек. Недавно ресторан перестал работать, а на его месте должен был появиться другой.

- Пока шел ремонт в основных помещениях, новые арендаторы и не думали заглядывать в это помещение. Но пришло время и рабочие стали наводить порядок и там. Разобрали шкафчики и сделали любопытную находку, - рассказал собеседник.

По его словам, новые арендаторы решили тут же найти владельца денег, чтобы вернуть их ему. Вскоре обладатель немалой суммы отыскался сам. Как оказалось, женщина, которая раньше работала там, хранила деньги в своем шкафчике. Придя вчера проверить как поживают ее кровные, она их не обнаружила. Завязался скандал, приехала полиция.

О том, что у нее был ключ от подсобного помещения и она время от времени заглядывала туда, само собой, никто не знал.

В МВД по Башкирии рассказали свою версию произошедшего.

-Да, действительно, сотрудники полиции приезжали вчера в этот торговый центр. Наряд вызвала сама уборщица, которая заявляла, что у нее похитили 800 тысяч рублей. Как удалось выяснить, никто у нее ничего не похищал, история завершилась благополучно, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Как отметили в ведомстве, подозрения в краже ценностей на деле оказались всего лишь недоразумением.

-Когда бывшая сотрудница пришла за своими личными вещами, рабочие уже разобрали все шкафчики. А вещи сложили в одну кучу. Те, кто ремонт проводили, предложили женщине опознать свою сумку среди других вещей, что она и сделала. Пропажа обнаружилась, все мирно разошлись, - рассказал «Комсомолке» представитель МВД по Башкирии Максим Родионов.

Как впоследствии выяснилось, деньги женщина получила от продажи комнаты. Но по какой-то причине не стала относить их в банк, а спрятала в шкафчике на работе.