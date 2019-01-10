«В нашу медицину пришли высокие технологии»

Лучший подарок в канун нового года получили жители Илишевского района республики. Свои двери распахнула новая поликлиника на 250 посещений в смену. Современное здание было построено в короткие сроки и оборудовано по последнему слову техники за счет благотворительных средств «Башнефти» (входит в группу НК «Роснефть»).

Фото – Сергея Словохотова

Корреспонденты «Комсомолки» регулярно бывают на открытиях медицинских учреждений. Но эта поликлиника удивила даже опытных журналистов. Три этажа, широкие коридоры, электронная регистратура, аппараты для быстрого измерения давления, десятки кабинетов и, самое главное, лучшая на сегодняшний день медицинская аппаратура. Таких поликлиник в Москве-то по пальцам пересчитать, а в Уфе такой техникой могут похвастаться разве что частные клиники.

«САМОЕ ГЛАВНОЕ – ПРОФИЛАКТИКА»

На открытие поликлиники приехали представители руководства Башкортостана, среди которых была исполняющая обязанности вице-премьера республики Ленара Иванова и исполняющий обязанности министра здравоохранения Максим Забелин.

В первую очередь, Иванова и Забелин отправились в отделении УЗИ и рентгенологии. Проблема онкологии стоит на одном из первых мест, но страшную болезнь можно предотвратить и вылечить на ранних стадиях. Главное – вовремя заметить очаги.

Фото – Сергея Словохотова

- В новой поликлинике нам установили телеуправляемый рентген-аппарат, - рассказывает главный врач Разида Гатауллина. – Все обслуживание аппарата – дистанционное. Это самый современный аппарат для проведения исследований в условиях нашего района. А новый цифровой маммограф в 50 раз снижает лучевую нагрузку для пациента и врачей. Все это позволит поставить диагностику онкологии на поток, проводить профилактику и, в конечно итоге, снизить уровень заболеваемости.

В восторге от новой техники и сами медики.

- Раньше мы работали в старом корпусе, - делится эмоциями врач-анестезиолог Игорь Булмага. – В нем было тесно и не хватало необходимых инструментов и аппаратов. Новый корпус же очень удобен, как для врачей, так и для пациентов. Никаких очередей и споров в регистратуре. Не говоря уже о технике. В такой поликлинике приятно работать и помогать людям.

ГЛАВНОЕ – ДЕТИ

В новой поликлинике открылось и просторное детское отделение. Здесь есть и игровая комната, и удобные площадки. А самое главное, достаточное количество кабинетов, в которых уже начали работы лучшие врачи района.

- И детское отделение, и акушерское отделение здесь просто прекрасны, - говорит исполняющая обязанности вице-премьера Ленара Иванова. – Это действительно высокие технологии, которые пришли в нашу медицину. Результатом такой работы будет повышение качества жизни жителей нашей республики.

Фото – Сергея Словохотова

МЕДИКИ ГОТОВЫ ЕХАТЬ В РАЙОНЫ

Этот проект – далеко не первый для «Башнефти». Компания осуществляет масштабные инвестиции в социальную сферу республики в рамках соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и Башкортостаном. С каждым годом в районах Башкирии появляется все больше новых дорог, котельных, спортивных комплексов, больниц и поликлиник. Специалисты видят все это и готовы на переезд, ведь где условия для работы такие хорошие – и трудиться приятно.

- Я родилась и жила в Уфе, в 2015 году закончила медицинский университет, - рассказывает врач Елена Хусаинова. – Прошла интернатуру по эндокринологии и потом приехала сюда, в Верхнеяркеево. И ничуть не жалею, потому что в таких условиях работать одно удовольствие.

Согласна с ней и коллега Гузель Закирова.

- В этом районе я работаю три года, - говорит акушер-гинеколог. – В старом здании не хватало техники, а здесь все оборудование – новое. Мы можем делать те манипуляции, которые раньше нам были недоступны. Например, у нас появился гистроскоп. Раньше для этого мы отправляли людей в Уфу, теперь в этом нет нужды!

Фото – Сергея Словохотова

«БАШНЕФТЬ» И ДАЛЬШЕ БУДЕТ ПОМОГАТЬ РЕСПУБЛИКЕ

- С Илишевским районом мы работаем давно, - рассказывает директор по взаимодействию с органами власти ПАО АНК «Башнефть» Рушан Саитов. В Верхнеяркеево уже работают два других важных объекта, построенных при поддержке нашей компании. Это новая котельная, которая обеспечивает все село теплом, и двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс, где можно заниматься спортом круглогодично. Проектирование и строительство новой поликлиники проводилось ударными темпами. За три года удалось провести большую работу. Объём инвестиций в данный проект составил 263 млн. рублей.

Отметим, что благотворительная программа нефтяников не ограничивается «добычными» районами республики.

- По запросам местного населения и властей районов формируется большой перечень социальных проектов, - продолжает Саитов. – В этом году было отобрано 80 таких проектов на 1,5 млрд рублей. По всему региону, от запада до Зауралья. Социальные инвестиции направлены на улучшение качества жизни. В приоритете – инфраструктура и социальные объекты, которые действительно нужны республике.

Фото – Сергея Словохотова

Власти Илишевскского района не скрывают радости от новой поликлиники.

- С каждым таким объектом жизнь реально становится лучше, - отмечает глава района Ильдар Мустафин. – Большое спасибо нашим нефтяникам за столь важную для наших жителей поддержку.