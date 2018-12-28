Подозреваемый в убийстве топ-менеджера УМПО следил за богатыми домами с прошлого года

Одним из самых громких преступлений 2018 года стало убийство заместителя коммерческого директора УМПО Юрия Яшина. 20 июля его тело было найдено неподалеку от Сафроновского моста, а уже через несколько дней следователи вышли на след предполагаемых убийц топ-менеджера.

При задержании главарь бандитской шайки сообщил, что убийство было спланированным, и даже указал на «заказчика» - непосредственного начальника Яшина Сергея Евстафьева. Почти пять месяцев, пока длится следствие, коммерческий директор завода находится под арестом. Но сейчас адвокаты могут сказать с полной уверенностью – их подзащитный невиновен, и у них есть на то веские доказательства.

«ИЗБИЛИ БИТОЙ И ЗАДУШИЛИ ПЛАСТИКОВОЙ СТЯЖКОЙ»

Все случилось ранним утром 20 июля: убийцы подстерегли 57-летнего Юрия Яшина на подземной парковке возле дома, когда мужчина собирался ехать на работу. Злоумышленники заранее приехали на черной «Тойоте Ленд Крузер» и припарковались в полутемном уголке, выжидая свою жертву.

Когда Яшин собирался садиться в машину, сзади его ударили бейсбольной битой по голове. Несмотря на оглушительный удар, мужчина не потерял сознание, и даже смог дать достойный отпор. Это стало неприятным сюрпризом для преступников, которые не знали, что Яшин в прошлом – чемпион по борьбе в тяжелом весе, с отличной физической подготовкой.

За неделю до убийства Яшину предлагали высокую должность и приличную зарплату на другом заводе

Запаниковав, убийцы стали наносить один за другим удары по голове несчастного. Обливаясь кровью, Яшин рухнул на землю. Тогда преступники связали ему руки и ноги пластиковыми стяжками, а последнюю затянули на горле топ-менеджера. Позже следователи найдут одну из стяжек на месте преступления, а рядом и кровавые следы убийц.

Понимая, что все пошло не по плану, четверка злоумышленников не придумала ничего умнее, как затолкать тело убитого в иномарку и рвануть подальше с места преступления. Сбитые с толку и перепуганные, они не догадались выключить мобильный телефон своей жертвы. Заместителя коммерческого директора отвезли за Сафроновский мост и бросили его около бараков, прихватив с собой портфель с крупной суммой денег и ключи от квартиры убитого.

КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ

По камерам видеонаблюдения следователи быстро вычислили автомобиль, на котором передвигались преступники, а вскоре вышли и на самих подозреваемых. Ими оказались четверо отморозков в возрасте от 23 до 35 лет, которые не стали отпираться и признались в содеянном.

Причем трое, едва ли не обливаясь слезами, утверждали, что шли на простое ограбление, которое закончилось форс-мажором. А вот главарь шайки – 35-летний Федор Токарев неожиданно заявил, что выполнял поручение коммерческого директора УМПО. Мол это он попросил его убрать неудобного заместителя. 24 июля Евстафьева арестовали, хотя никаких других доказательств его причастности, кроме показаний Токарева, не было.

Федор Токарев оказался должником и альфонсом

- И вот здесь начинается самое интересное, - рассказывает адвокат Евстафьева Роман Петров. – Начнем с того, что Федор Токарев является сожителем дочери начальника отдела техническо-материального обеспечения Николая Ахмаметьева. Именно ей и принадлежит иномарка, на которой перевозили тело убитого Яшина. Токарев на допросе заявил, что во второй половине мая, по наводке того же Ахмаметьева, ему позвонил Евстафьев и договорился о встрече. Но мы проверили все телефонные разговоры и Токарева, и нашего подзащитного и выяснили – они никогда не созванивались и не встречались. Они вообще не были знакомы лично и никак не контактировали. Это первое доказательство непричастности Евстафьева к преступлению.

«ВЫСЛЕЖИВАЛ СВОИХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЖЕРТВ С ЗИМЫ»

Защита Евстафьева провела собственное адвокатское расследование и выяснила одну очень важную подробность: Токарев начал выслеживать Яшина еще с ноября прошлого года, хотя на допросах утверждал, что впервые услышал его имя лишь в мае от Евстафьева.

- Мы буквально по крупицам просеяли жизнь Токарева и выяснили, что ранее он владел автомобилем Subaru Impreza WRX, на котором была установлена спутниковая противоугонная система «Пандора», - рассказывает Роман Петров. – Эта система позволяет через личный кабинет проследить все передвижения и маршруты автомобиля. И хотя Токарев продал машину еще в мае, нам не составило труда найти нового владельца, который любезно предоставил доступ к системе.

Элитные дома Токарев "пас" на белой Субару

Выяснилось, что Яшина Токарев начал плотно «пасти», начиная с 24 ноября прошлого года. Он каждый день приезжал к его дому и часами простаивал неподалеку, очевидно, выслеживая свою жертву – и днем, и ночью.

А вдова убитого Яшина припомнила, что на новогодних праздниках муж обнаружил в цветочном горшке напротив их квартиры спрятанную беспроводную камеру. Тогда супруги не придали этому особого значения и отвезли камеру на дачу. И уже после убийства женщина вспомнила про странную находку и предоставила ее следователям.

- Благодаря той же «Пандоре» мы вычислили, что 25 декабря Токарев объездил несколько магазинов электроники, где приобрел эту камеру и установил ее в подъезде у Яшина, - говорит адвокат Роман Петров. – При задержании, кстати, у него потом обнаружат ноутбук с программой, позволяющей просматривать записи с камеры в реальном времени.

Заинтересовал адвокатов еще один любопытный факт: Токарев плотно следил не только за домом Яшина. Такая же подозрительная активность наблюдалась еще по двум адресам – Цюрупы 145/1 и на Зорге 19/1 – это элитные новостройки в фешенебельных кварталах. По версии защиты, Токарев выслеживал других потенциальных жертв, которых собирался ограбить.

По схемам геолокации видно, что Токарев часто следил за богатыми домами, выслеживая своих потенциальных жертв

ЦЕЛЬ НАПАДЕНИЯ – ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Яшин был идеальным кандидатом для ограбления – обеспеченный человек, занимающий руководящую должность на крупном предприятии, с недвижимостью в Болгарии и шикарным загородным домом на берегу Павловского водохранилища. Сообщники Токарева на допросе утверждали, что они шли на грабеж, а про убийство и речи не шло.

- Токарев им рассказал, что в квартире у Яшина есть сейф, в котором лежит около десяти миллионов рублей. Нужно всего лишь отобрать у него ключи от квартиры – и все, деньги у них в кармане, - продолжает Роман Петров. – Преступники прекрасно знали, что в то утро у Яшина будет при себе крупная сумма денег. Во-первых, через пару дней Ахмаметьев готовился отмечать юбилей, а Яшин традиционно занимался поздравительной частью и покупал подарок. Во-вторых, 21 июля заместитель коммерческого директора собирался в отпуск в Болгарию, и хотел поменять наличные деньги на доллары. Откуда Токарев и его сообщники могли об этом точно знать? Только лишь от Ахмаметьева. Тем более, что за день до убийства, Яшин допоздна сидел в своем кабинете вместе с Ахмаметьевым и делился с ним планами относительно предстоящего отпуска.

Выходит, что ребята шли именно на ограбление – не зря же даже после убийства Токарев подначивал: проберемся в квартиру и вскроем сейф. Их целью были деньги, а не жизнь Яшина.

Еще одним аргументом в пользу версии адвокатов, что убийство не было спланировано заранее, стало корявое и неумелое его исполнение. Ну, в самом деле, кто идет на заказное убийство, вооружившись бейсбольной битой и строительными стяжками? Кто оставит столько следов и улик на месте преступления?

ЗЯТЬ ОКАЗАЛСЯ ДОЖНИКОМ И АЛЬФОНСОМ

Итак, с троицей подельников все понятно: молодые, работают на шиномонтажке на окраине города. С ними Токарев познакомился в ноябре и начал уговаривать «тряхнуть» богатенького толстосума. Ребята быстро согласились, ведь Токарев был для них неоспоримым авторитетом и кумиром.

- Хотели проснуться миллионерами, а оказались в наручниках, - рыдает теперь троица на допросах. – Спасибо, Федя, за светлое будущее…

Так кто же такой этот таинственный Федор Токарев? Своему тестю Николаю Ахмаметьеву и гражданской супруге Ольге, например, он представлялся сотрудником силовых органов, работающим под прикрытием. Ахмаметьев неоднократно хвастался своим коллегам, что его зять в 90-х годах участвовал в спецоперациях в Чечне. Хотя по элементарным подсчетам сам Токарев был еще подростком и ходил в школу.

В доме № 145/1 по Цюрупы живут много обеспеченных людей

А вот Роман Петров быстро вычислил, что Токарев - обычный мошенник и альфонс, у которого есть несовершеннолетние дети и громадные долги по алиментам.

Первую жену «гроза супостатов» бросил на шестом месяце беременности, а когда у него родился сын – не платил ему семь лет алименты. Вторая жена Токарева была старше его гораздо старше: у них родилась дочь, но горе-папаша ненадолго задержался в новой семье и в 2016 году снова исчез, забыв про алименты. Как рассказывают знакомые Токарева, именно в этот период он познакомился с Ольгой Ахмаметьевой, специально подстроив ДТП, а потом пригласил женщину в кафе, чтобы уладить неприятность.

Удачное знакомство явно пошло на пользу Токареву: вскоре он уже разъезжал на дорогом внедорожнике, принадлежащем сожительнице. А когда в феврале 2018 года его приговорили к условному сроку за кражу элитной иномарки из автосервиса с целью перепродажи, где-то нашел почти два миллиона рублей, чтобы выплатить компенсацию – и это несмотря на астрономическую задолженность по алиментам! Так что деньги Токареву требовались немалые – и поэтому он планировал серию ограблений.

- Первая жена Токарева рассказывала соседям в марте, что Токарев обещал ей «провернуть крутую делюгу» и дать 500 тысяч рублей. Где он собирался взять такую сумму, если предложение «убрать» Яшина ему поступило гораздо позже, в мае? Ясно, что Токарев планировал ограбление заранее, - убежден Роман Петров.

«МОГ УВОЛИТЬ ЯШИНА В ЛЮБОЙ МОМЕНТ»

Удивительно, но когда в СМИ впервые просочилась новость, что заказчик Яшина – его непосредственный начальник, все наперебой бросились обсуждать «темные делишки» коммерческого руководства УМПО и некий компромат, которым шантажировал Евстафьева его заместитель.

- Это все бред и сплетни, - заявляет адвокат Евстафьева Роман Петров. – У моего подзащитного не было ни одного мотива для убийства Яшина. Во-первых, любой на заводе может подтвердить, что у них не было никакого конфликта. Ровные, доверительные, рабочие отношения – детей, конечно, вместе не крестили, но с праздниками всегда друг друга поздравляли.

Версия, что Яшину резко сократили зарплату, и поэтому он конфликтовал с начальником – тоже несостоятельна.

- За неделю до убийства Яшин ездил в Самару, - рассказывает Роман Петров. – На аналогичном оборонном заводе ему, как высококвалифицированному специалисту, предложили должность коммерческого директора. А это тройной оклад, служебная квартира, автомобиль и все расходы – за счет предприятия. Но Яшин отказался, сославшись, что ему до пенсии осталось совсем немного, и он хочет доработать последние годы на родном заводе. Скажите, если у человека были серьезные проблемы на работе – разве он откажется от такого выгодного предложения?

И самое главное: Евстафьев в любой момент мог попросту уволить своего заместителя, и это решение никто бы не оспорил.

«ПРИГРЕЛ ЗМЕЮ НА ГРУДИ»

А вот у начальника отдела обеспечения мотив подставить своего коллегу Евстафьева был – и очень весомый. Дело в том, что через два дня после трагедии Ахмаметьев отпраздновал свой юбилей – 65 лет. И Евстафьев неоднократно напоминал ему, что пора выходить на пенсию, вот только Ахмаметьеву совсем не хотелось отправляться на заслуженный отдых. Кстати, именно Ахмаметьев после ареста Евстафьева был назначен исполняющим его обязанности и целый месяц просидел в кресле коммерческого директора и проводил совещания.

Ахмаметьев по-прежнему проходит по делу как свидетель

- Правда, потом его все равно уволили и отправили на пенсию, - рассказывает Роман Петров. – Благодаря именно Евстафьеву, который в прошлом году выбил ему звание заслуженного машиностроителя, пенсия у Ахмаметьева теперь очень даже приличная. Они проработали вместе на заводе 30 лет. Мой подзащитный в свое время вытащил его с низкой должности и назначил сначала начальником транспортного цеха, а потом и на должность начальника отдела технического снабжения. Ахмаметьев сейчас живет в достатке только благодаря Евстафьеву, а вместо благодарности оговорил его. Можно сказать, что мой подзащитный пригрел змею на своей груди…

Еще одна деталь, которая кажется подозрительной адвокатам Евстафьева: после убийства Токарев пришел не к заказчику за вознаграждением, а прямиком направился домой к своему тестю. Всю ночь они провели в бане, где пили водку и обсуждали, что делать дальше.

- Именно тогда и созрел план оговорить моего подзащитного, - убежден адвокат Роман Петров. – Одно дело, если Токарев отвечает за ограбление и непредумышленное убийство и получает за это 15 лет. А вот за заказное убийство «светит» до 25 лет, но если активно сотрудничать со следствием и выдать заказчика – то можно отделаться всего 7-8 годами, и еще раньше выйти за примерное поведение. Токарев просто хочет скостить себе срок, поэтому и перекладывает свою вину на другого человека.

Что касается Ахмаметьева, то на сегодняшний день он по-прежнему проходит как свидетель по уголовному делу.

РАССЛЕДОВАНИЕ ДЕЛА НА КОНТРОЛЕ У ПРОКУРАТУРЫ РФ

Адвокаты обратились в генеральную прокуратуру РФ с ходатайством прекратить уголовное преследование в отношении Сергея Евстафьева.

- На днях нам пришел ответ, что расследование уголовного дела в отношении нашего подзащитного взято под контроль генеральной прокуратуры Российской Федерации, - говорит Роман Петров. – Уверен, что скоро следствие, проверив все новые обстоятельства дела, придет к выводу, что Сергей Евстафьев непричастен к совершению данного преступления.

А пока же адвокаты настояли, чтобы Федор Токарев прошел психиатрическую экспертизу: эксперты должны установить, склонен ли он к патологической лжи. Ведь положительный ответ может стать прямым доказательством того, что Токарев оговорил Евстафьева.

- У нас есть даже показания от первой жены Токарева, в которых она описывает бывшего супруга как «конченого вруна, который врет всегда и везде, но так искусно, что поймать его на лжи практически невозможно», - рассказывает Роман Петров. – Она подтверждает тот факт, что Токарев умен, но при этом весьма труслив, и в случае необходимости может разработать любую «многоходовочку».

Кстати, все работники завода искренне переживают за Евстафьева и верят в его непричастность к убийству своего заместителя.

- Сослуживцы даже писали коллективное обращение к следствию и суду, - рассказывает Роман Петров. – Для всех Евстафьев – открытый, честный и справедливый руководитель, всю свою жизнь посвятивший работе. Он более 30 лет проработал на заводе, и ни разу не был замечен в каких-либо махинациях. Все верят и ждут, что совсем скоро Евстафьев вернется в свой кабинет и приступит к работе. Мы также уверены, что невиновность нашего подзащитного вскоре будет доказана, а настоящие убийцы и подстрекатели понесут заслуженное наказание.