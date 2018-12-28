Детские площадки, поддержка театров и безопасные дороги: «Единая Россия» подводит итоги 2018 года

В канун нового года принято делиться успехами и планами на будущее. И особенно приятно, когда и успехи, и будущие свершения связаны с детскими улыбками, счастливыми родителями и радостью от исполненных пожеланий жителей нашей республики.

А что способно вызвать такие положительные эмоции? Простые человеческие поступки, реальные дела, меняющие жизнь к лучшему. Ну вот, например, девятиэтажный дом без детской площадки. Разве могут быть в нем по-настоящему счастливы дети и их родители? Негде погулять, не с кем поиграть. К счастью, в Башкирии таких дворов все меньше и меньше. Во многом благодаря партийным проектам «Единой России».

ДЕТЯМ НУЖНЫ СПОРТПЛОЩАДКИ И БЕЗОПАСНЫЕ ДВОРЫ

Один из таких проектов, «Городская среда», как раз призван решить эти бытовые проблемы. В 2018 году были отремонтированы и благоустроены 418 дворов и 121 общественная территория в 21 городе и 116 населенных пунктах Башкирии. Общий объем финансирования из федерального бюджета составил 891 миллион рублей, еще 175млн рублей добавила республика.

Казалось бы, сухие цифры статистики, но давайте вдумаемся в них. Всего в Башкортостане 240 населенных пунктов с населением свыше 1000 человек, а значит за один только год решением проблем дворов, требующих ремонта занялись в половине сел и деревень. А ведь проект не только не заканчивается, но и наоборот, набирает обороты. Все населенные пункты республики будут охвачены проектом «Городская среда» до 2022 года.

Для участия в проекте жителям необходимо на общем собрании жильцов принять совместное решение об участии в проекте, определить элементы благоустройства и подать завивку в администрацию муниципалитета.

Хорошо, детские площадки и дворы для прогулок у нас есть. Но ведь без физкультуры в наше время никуда, да и вообще – заниматься спортом сейчас модно, это настоящий тренд последних 10-15 лет.

Тут горожанам и сельчанам на помощь пришел федеральный проект «Детский спорт». И здесь смогли для наших детей найти в федеральном бюджете 35 млн рублей, а в республиканском – почти 5 млн рублей. В первую очередь, деньги пошли на капитальный ремонт спортивных залов в сельских школах.

Выделенные средства позволили отремонтировать 43 спортивных зала, три аудитории были перепрофилированы под спортивные залы, 2 спортивные площадки оснащены спортивным инветарем. Всего же с 2014 по 2018 года было отремонтировано 334 спортивных зала.

Культура малой родины Чекмагушевский район

ГОД ТЕАТРА НАЧИНАЕТСЯ УЖЕ СЕЙЧАС

Президент России Владимир Путин объявил наступающий 2019-й годом театра. И эти слова в дела партия «Единая России» начала превращать уже сейчас. Сразу три проекта посвящены этому виду искусства.

Направление «Местный дом культуры» очень понравился жителям небольших городков и сел. Ведь именно благодаря этому проекту 15 домов культуры в маленьких населенных пунктах получили новую жизнь. А значит, простор для самодеятельного культурного творчества сельчан расширяется.

К сожалению, годы «смутных 90-х» сильно ударили по старой-доброй традиции ходить на спектакли. А когда нет культуры – приходит алкоголь. К счастью, в последние десятилетия ситуация меняется в лучшую сторону. Малые театры получили вторую жизнь, культура семейных походов возобновилась.

Финансовую поддержку в рамках проекта получили Стерлитамакское театральное объединение, Русский драмтеатр Стерлитамака, Салаватский башдрамтеатр, Туймазинский татарский драмтеатр, Сибайский драмтеатр имени Арслана Мубарякова.

Вернулись в театры и дети. В 2018 году финансовую поддержку в рамках проектов «Единой России» получили Башкирский государственный театр кукол, детский театр «Сулпан» в составе Сибайского концертного объединения и Национальный молодежный театр имени Мустая Карима.

Дополнительно в рамках реализации партийного проекта «Культура малой родины» учреждения культуры Башкортостана получили более 115 млн рублей .

РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА – ЛЮДЯМ

Кто лучше нас самих знает, что нужно сделать в первую очередь для улучшения комфорта нашей жизни? Для этого и существует проект «Реальные дела», основная идея которого – совместное решение проблем. Как и все гениальное, задумка проекта очень простая: люди говорят, чего им не хватает и что они хотят изменить к лучшему, а депутаты и чиновники исполнительной власти реальными действиями реализуют эти пожелания.

Проект работает с 2015 года. За первые три года было выполнено 2 828 наказов жителей нашей республики, общая сумма финансирования превысила 642 млн рублей. В 2018 году еще 967 пожелания граждан депутатам разных уровней воплотились в реальные дела. И с задачей найти на них 206 млн рублей народные избранники справились.

Прием наказов на 2019 год в самом разгаре. Для участия в проекте необходимо обратиться со своей инициативой к депутату Государственного Собрания – Курултай Республики Башкортостан или в местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Наказы принимаются до 12 февраля 2019 года.

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ И БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

Партийные проекты помогают не только улучшать инфраструктуру, но и бороться с острыми проблемами. На одну из них недавно указал глава республики Радий Хабиров.

- У нас настоящая война на дорогах творится. Люди гибнут и с этим надо что-то делать, - отрезал врио главы региона на оперативном совещании в правительстве.

И правда. Некоторые сводки происшествий на трассах напоминают военные. Сократить счет человеческих трагедий призван проект «Безопасные дороги», который вот уже много лет реализуется по всей стране. В его рамках проводятся совместные с ГИБДД рейды, уроки безопасности в школах и детских садах.

Активисты проекта участвуют в проверках водителей. И есть реальные результаты. Так, в ходе одного из рейдов было проверено 35 автобусов в Уфе, сотрудниками ГИБДД было составлено 17 административных протоколов. Снят с маршрута водитель, севший за руль пьяным. Кто знает, что было бы, если бы полицейские и активисты его вовремя не остановили.

Проект «Народный контроль» стоит на защите наших с вами прав. За 2018 год активистами партии было проведено более 200 рейдов по контролю наценок и качества продуктов. Удар был нанесен и «зеленому змию», сотня антиалкогольных рейдов помогли органам правопорядка предотвратить продажу водки и пива подросткам и даже детям.

ВЛАСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ БЛИЖЕ К НАРОДУ

Партия «Единая Россия» занимается и подготовкой кадров для органов власти. В 2017 году был реформирован один из самых известных проектов – «Гражданский университет». Теперь он состоит из трех уровней – это «Школа политического лидерства», «Кадровый актив» и «Высшая школа управления». Уже более 350 человек прошли переподготовку по их программам. Защищено свыше 50 проектов, в основе которых новые идеи о том, как модернизировать социальную сферу, экономику нашей республики.

Каждый из прошедших обучение политиков усвоил самый главный урок – власть должна быть ближе к народу.

Руслан Гизатуллин руководитель Регионального исполкома партии «Единая Россия»

2018 год запомнился яркими политическими событиями. Прежде всего - избранием Президентом страны Владимира Путина. В Башкортостане его поддержали более 77% избирателей. Следующий важный момент - выборы в Госсобрание республики, по итогам которых «Единая Россия» получила 79 из 110 возможных мандатов. Мы благодарим всех за поддержку и оправдаем оказанное доверие.

В преддверии радостных, волнующих мгновений праздника я от всей души поздравляю вас с наступающим светлым праздником – Новым годом! Пусть он принесет счастье, исполнение желаний и удачу во всех начинаниях, а старый год запомнится как еще один пройденный этап жизни, который чему-то научил. Пусть все задуманное в Новогоднюю ночь непременно исполнится!

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