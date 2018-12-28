2018-12-28T09:06:14+03:00
Общество

Детские площадки, поддержка театров и безопасные дороги: «Единая Россия» подводит итоги 2018 года

Лучший подарок к Новому году – реальные дела, нужные жителям нашей республики
Ильдар АХМАДЕЕВ
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Проект Детский спорт Илишевский районПроект Детский спорт Илишевский район
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В канун нового года принято делиться успехами и планами на будущее. И особенно приятно, когда и успехи, и будущие свершения связаны с детскими улыбками, счастливыми родителями и радостью от исполненных пожеланий жителей нашей республики.

А что способно вызвать такие положительные эмоции? Простые человеческие поступки, реальные дела, меняющие жизнь к лучшему. Ну вот, например, девятиэтажный дом без детской площадки. Разве могут быть в нем по-настоящему счастливы дети и их родители? Негде погулять, не с кем поиграть. К счастью, в Башкирии таких дворов все меньше и меньше. Во многом благодаря партийным проектам «Единой России».

ДЕТЯМ НУЖНЫ СПОРТПЛОЩАДКИ И БЕЗОПАСНЫЕ ДВОРЫ

Один из таких проектов, «Городская среда», как раз призван решить эти бытовые проблемы. В 2018 году были отремонтированы и благоустроены 418 дворов и 121 общественная территория в 21 городе и 116 населенных пунктах Башкирии. Общий объем финансирования из федерального бюджета составил 891 миллион рублей, еще 175млн рублей добавила республика.

Казалось бы, сухие цифры статистики, но давайте вдумаемся в них. Всего в Башкортостане 240 населенных пунктов с населением свыше 1000 человек, а значит за один только год решением проблем дворов, требующих ремонта занялись в половине сел и деревень. А ведь проект не только не заканчивается, но и наоборот, набирает обороты. Все населенные пункты республики будут охвачены проектом «Городская среда» до 2022 года.

Для участия в проекте жителям необходимо на общем собрании жильцов принять совместное решение об участии в проекте, определить элементы благоустройства и подать завивку в администрацию муниципалитета.

Хорошо, детские площадки и дворы для прогулок у нас есть. Но ведь без физкультуры в наше время никуда, да и вообще – заниматься спортом сейчас модно, это настоящий тренд последних 10-15 лет.

Тут горожанам и сельчанам на помощь пришел федеральный проект «Детский спорт». И здесь смогли для наших детей найти в федеральном бюджете 35 млн рублей, а в республиканском – почти 5 млн рублей. В первую очередь, деньги пошли на капитальный ремонт спортивных залов в сельских школах.

Выделенные средства позволили отремонтировать 43 спортивных зала, три аудитории были перепрофилированы под спортивные залы, 2 спортивные площадки оснащены спортивным инветарем. Всего же с 2014 по 2018 года было отремонтировано 334 спортивных зала.

Культура малой родины Чекмагушевский район

Культура малой родины Чекмагушевский район

ГОД ТЕАТРА НАЧИНАЕТСЯ УЖЕ СЕЙЧАС

Президент России Владимир Путин объявил наступающий 2019-й годом театра. И эти слова в дела партия «Единая России» начала превращать уже сейчас. Сразу три проекта посвящены этому виду искусства.

Направление «Местный дом культуры» очень понравился жителям небольших городков и сел. Ведь именно благодаря этому проекту 15 домов культуры в маленьких населенных пунктах получили новую жизнь. А значит, простор для самодеятельного культурного творчества сельчан расширяется.

К сожалению, годы «смутных 90-х» сильно ударили по старой-доброй традиции ходить на спектакли. А когда нет культуры – приходит алкоголь. К счастью, в последние десятилетия ситуация меняется в лучшую сторону. Малые театры получили вторую жизнь, культура семейных походов возобновилась.

Финансовую поддержку в рамках проекта получили Стерлитамакское театральное объединение, Русский драмтеатр Стерлитамака, Салаватский башдрамтеатр, Туймазинский татарский драмтеатр, Сибайский драмтеатр имени Арслана Мубарякова.

Вернулись в театры и дети. В 2018 году финансовую поддержку в рамках проектов «Единой России» получили Башкирский государственный театр кукол, детский театр «Сулпан» в составе Сибайского концертного объединения и Национальный молодежный театр имени Мустая Карима.

Дополнительно в рамках реализации партийного проекта «Культура малой родины» учреждения культуры Башкортостана получили более 115 млн рублей .

РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА – ЛЮДЯМ

Кто лучше нас самих знает, что нужно сделать в первую очередь для улучшения комфорта нашей жизни? Для этого и существует проект «Реальные дела», основная идея которого – совместное решение проблем. Как и все гениальное, задумка проекта очень простая: люди говорят, чего им не хватает и что они хотят изменить к лучшему, а депутаты и чиновники исполнительной власти реальными действиями реализуют эти пожелания.

Проект работает с 2015 года. За первые три года было выполнено 2 828 наказов жителей нашей республики, общая сумма финансирования превысила 642 млн рублей. В 2018 году еще 967 пожелания граждан депутатам разных уровней воплотились в реальные дела. И с задачей найти на них 206 млн рублей народные избранники справились.

Прием наказов на 2019 год в самом разгаре. Для участия в проекте необходимо обратиться со своей инициативой к депутату Государственного Собрания – Курултай Республики Башкортостан или в местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Наказы принимаются до 12 февраля 2019 года.

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ И БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

Партийные проекты помогают не только улучшать инфраструктуру, но и бороться с острыми проблемами. На одну из них недавно указал глава республики Радий Хабиров.

- У нас настоящая война на дорогах творится. Люди гибнут и с этим надо что-то делать, - отрезал врио главы региона на оперативном совещании в правительстве.

И правда. Некоторые сводки происшествий на трассах напоминают военные. Сократить счет человеческих трагедий призван проект «Безопасные дороги», который вот уже много лет реализуется по всей стране. В его рамках проводятся совместные с ГИБДД рейды, уроки безопасности в школах и детских садах.

Активисты проекта участвуют в проверках водителей. И есть реальные результаты. Так, в ходе одного из рейдов было проверено 35 автобусов в Уфе, сотрудниками ГИБДД было составлено 17 административных протоколов. Снят с маршрута водитель, севший за руль пьяным. Кто знает, что было бы, если бы полицейские и активисты его вовремя не остановили.

Проект «Народный контроль» стоит на защите наших с вами прав. За 2018 год активистами партии было проведено более 200 рейдов по контролю наценок и качества продуктов. Удар был нанесен и «зеленому змию», сотня антиалкогольных рейдов помогли органам правопорядка предотвратить продажу водки и пива подросткам и даже детям.

ВЛАСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ БЛИЖЕ К НАРОДУ

Партия «Единая Россия» занимается и подготовкой кадров для органов власти. В 2017 году был реформирован один из самых известных проектов – «Гражданский университет». Теперь он состоит из трех уровней – это «Школа политического лидерства», «Кадровый актив» и «Высшая школа управления». Уже более 350 человек прошли переподготовку по их программам. Защищено свыше 50 проектов, в основе которых новые идеи о том, как модернизировать социальную сферу, экономику нашей республики.

Каждый из прошедших обучение политиков усвоил самый главный урок – власть должна быть ближе к народу.

Руслан Гизатуллин руководитель Регионального исполкома партии «Единая Россия»

2018 год запомнился яркими политическими событиями. Прежде всего - избранием Президентом страны Владимира Путина. В Башкортостане его поддержали более 77% избирателей. Следующий важный момент - выборы в Госсобрание республики, по итогам которых «Единая Россия» получила 79 из 110 возможных мандатов. Мы благодарим всех за поддержку и оправдаем оказанное доверие.

В преддверии радостных, волнующих мгновений праздника я от всей души поздравляю вас с наступающим светлым праздником – Новым годом! Пусть он принесет счастье, исполнение желаний и удачу во всех начинаниях, а старый год запомнится как еще один пройденный этап жизни, который чему-то научил. Пусть все задуманное в Новогоднюю ночь непременно исполнится!

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