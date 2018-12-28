Как сохранить сердце здоровым?

Сердце – один из самых главных органов человека. От его работы и работы всей сердечно-сосудистой системы зависит продолжительность жизни человека. Поэтому в современной жизни особенно важна кардио-профилактика. Заботьтесь о сердце, не ждите, когда оно начнет «уставать». Для того, чтобы уменьшить вероятность развития сердечно-сосудистого заболевания, достаточно один раз в год посетить кардиолога. Ведь если при врачебном осмотре будет выявлена какая-либо сердечная патология или риск ее развития, то врач вовремя даст рекомендации, скорректирует образ жизни, назначит своевременное эффективное лечение.

При каких симптомах необходимо обратиться к кардиологу?

- Если беспокоят приступообразные боли за грудиной (сжимающие, давящие, жгучие) до 5-10 минут, на высоте нагрузки, или ночью, под утро. Может наблюдаться иррадиация в нижнюю челюсть, левую руку, плечо, лопатку или боль локализуется только в этих областях. При этом может ощущаться потливость, одышка, тревожность. Это проявления, так называемой стенокардии напряжения. Облегчение приносит прекращение нагрузки или прием нитроглицерина. При таких жалобах необходимо обратиться к кардиологу, врач назначит необходимые обследования и назначит лечение.

В случае, если частота приступов увеличивается, снижается переносимость нагрузки, то это нестабильное состояние и без правильного, своевременного лечения, может привести к развитию инфаркта миокарда. Нужно срочно вызывать «скорую помощь».

- Головная боль. Если провести опрос среди взрослых людей – наверно не найдется ни одного человека, который бы не испытывал в своей жизни головную боль. Но прежде, чем хвататься за лекарство, нужно понять почему болит голова. Причин может быть множество. Среди сердечно-сосудистых заболеваний это – артериальная гипертония, атеросклероз сосудов головного мозга, нарушения сердечного ритма и проводимости и многое другое.

- Аритмия – она проявляется ощущением перебоев, «замиранием сердца», «неправильных, усиленных толчков», учащенными сердцебиениями или наоборот, замедленными. Эти симптомы могут сопровождаться головной болью, головокружением, одышкой, а в некоторых случаях даже потерей сознания.

- Одышка, отеки – частые симптомы, характерные для многих заболеваний, не только сердечно-сосудистых. Опытный врач назначит необходимый комплекс обследований, чтобы понять, какова настоящая причина этих проявлений.

Что делать, если беспокоит давление?

Самый простой метод диагностики – измерение артериального давления. Результат, равный или превышающий цифры 140/90, является основанием для обращения к врачу. К сожалению, артериальная гипертония, значительно «помолодела». Но врачи холдинга «ПроМедицины» научились хорошо лечить ее. Ушли в прошлое такие понятия, как «рабочее давление», «курсовое лечение». Современные препараты не только успешно снижают цифры давления на тонометре, самое главное, при правильно назначенной терапии, предотвращают грозные осложнения гипертонии, улучшают качество жизни людей, позволяя им активно жить.

Как проходит диагностика?

Когда пациент приходит к врачу-кардиологу, что он хочет услышать от специалиста? Что с сердцем все в порядке, оно здоровое. С другой стороны, квалифицированный доктор при помощи несложных приемов – опроса, осмотра, применения определенных таблиц, может рассчитать относительный риск возникновения сердечно-сосудистых событий (в том числе и инфаркта миокарда), даже у тех людей, кто еще не имеет кардиологических заболеваний.

Некоторым пациентам мы специально указываем в диагнозе риск – от низкого до очень высокого. Для чего это необходимо? Чтобы каждому пациенту дать правильные, индивидуальные рекомендации. Предупредить развитие инфаркта миокарда гораздо легче, чем его лечить. Современные средства позволяют нам эффективно замедлять прогрессирование атеросклероза, артериальной гипертонии, успешно контролировать их, избегать осложнений, - рассказывает врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Толстоноженко Лариса Ахметовна.

5 золотых правил для здорового сердца:

- правильное питание;

- правильная (!) двигательная активность. Без необдуманных перегрузок. По рекомендациям лечащего врача при наличии хронических заболеваний;

- отказ от вредных привычек.;

- нормальные или целевые значения веса, артериального давления, частоты сердцебиений, холестерина, глюкозы крови;

- гармония с самим собой и окружающим миром.

Холдинг «ПроМедицина» поздравляет вас с наступающим Новым годом! Пусть 2019 год принесет много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий!

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