«Салават Юлаев» устроил перестрелку с китайским «Куньлунем» и победил

Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» потихонечку находят уверенность в себе. После сокрушительного домашнего разгрома хабаровского «Амура» последовала не менее монструозная игра с китайским «Куньлунем Ред Стар». Но понервничать все-таки пришлось.

К КАЧЕСТВУ ИГРЫ ОСТАЮТСЯ ВОПРОСЫ

По итогам прошедшей встречи радуют две вещи: легионеры, которые потихоньку разыгрываются и начинают показывать свой истинный класс, и то, с какой легкостью залетают голы. В декабре, да и в ноябре «Салават Юлаев» фактически вымучивал свои победы даже над середняками. Шайбы залетали с таким трудом, и часто на первый план выходили люди, в чьи обязанности это не входило. Арзамасцев, Сергеев, другие защитники, кто-то из сдерживающего звена, но только не главные форварды.

Сейчас ситуация иная – все семь голов в ворота «Куньлуня» забили нападающие. Дубли на счету Хартикайнена и Хохрякова, по одному забили Бурдасов, Ткачев и Умарк. Все результативные атаки получились разнообразными и эффектными. В такие моменты просто диву даешься, какой потенциал у этой команды, ведь состав действительно собран очень бодрый. Если тот же Ткачев и Хохряков будут проводить каждый матч на таком уровне, то даже казанский «Ак Барс» не страшен.

Эффектным голом отметился Владимир ТкачевФото: Рустем АХУНОВ

В это же время понятно, что данная игра получилась яркой, потому что соперник очень многое позволял. Ну и не забываем, что «Салават» пропустил от китайской команды аж четыре. Практически каждый этот пропущенный гол связан с неразберихой в позиционных построениях, когда одни игроки смещаются, а другие остаются на месте, и из-за этого возникают гигантские пустые зоны. Хорошо еще, что в воротах «юлаевцев» стоит такой надежный парень как Метсола. С кем-нибудь другим в уфимские вполне могло залететь те же семь.

«МЕНЬШЕ ПРОПУСКАТЬ И ЗАБИВАТЬ СТОЛЬКО ЖЕ»

Естественно, Николай Цулыгин после матча выглядел довольным. Сейчас любая победа придает команде новый импульс в преддверии плей-офф и потихоньку возвращает на трибуны болельщиков, которые всегда хотят видеть только то, как их любимцы выигрывают.

Метсола пропустил четыре, но смотрелся неплохоФото: Рустем АХУНОВ

«Была очень интересная и зрелищная игра, особенно для болельщиков, - сказал главный тренер. – Здорово, что забили, но как и в предыдущем матче где-то заигрались и получили контратаки и голы. Это то, над чем нужно работать: меньше пропускать и забивать столько, сколько забивали. При этом, когда уступали в счете 1:2 и 2:3, не опустили руки, играли в свою игру, создавали моменты, их использовали и выиграли матч. Молодцы - ребята».

Нужно признать, в этот день «Салават Юлаев» действительно доминировал и смотрелся настоящим хозяином площадки. Это касается даже первого периода, который «юлаевцы» и по счету, и по общей статистике провалили. Уфимцы действовали как-то очень уверенно и мощно на льду. Это прямо чувствовалось.

Трибуны остались в настоящем восторгеФото: Рустем АХУНОВ

Сейчас же самое главное – поймать эту волну, и с нее больше не слазить до самого плей-офф. Календарь впереди довольно благоприятный, чтобы постепенно наращивать мощность. Поэтому зря некоторые думают, что сезон уже потерян. Возможно, банда Цулыгина еще выстрелит. Его парни умеют играть в красивый и результативный хоккей. А там вдруг еще Бурмистров разыграется, да и Филатов подает признаки жизни в Нефтекамске. Перспективы есть.