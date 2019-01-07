Все неудачи башкирского спорта в 2018 году

БАБИКОВ ПРОТИВ ГУБЕРНИЕВА

Уфимец Антон Бабиков прошлой зимой был одним из самых заметных представителей российского биатлона. Правда, так получилось вовсе не из-за спортивных результатов, а скорее за его язык и активность в соцсетях. Главным врагом спортсмена стал популярный комментатор Дмитрий Губерниев. Апогеем нескольких небольших перепалок стала «майонезная война» по итогам этапа Кубка мира в Тюмени.

Бабиков в свойственной для себя манере позволил немного покритиковать еду спортсменов:

«Трасса, условия проживания, организация транспорта — всё прекрасно, но питание… Еда была очень непривычная, очень всё жирно. Нет свежих продуктов, может, в России их сложно достать зимой, не знаю… Салаты, например, сразу заправляли майонезом», - посетовал биатлонист.

Подобные слова очень больно задели Губерниева, и он не раз вспоминал нелицеприятными словами Бабикова в своих репортажах. Сегодня башкирский биатлонист – самый ненавидимый персонаж для журналиста во всем российском биатлонисте. Ну, может, разве что уступает Павлу Ростовцеву.

В принципе, ничего плохого во всей этой истории нет, но Бабиков немного увлекся, а его результаты резко полетели вниз. Да так, что на нынешний сезон в основную сборную он поначалу даже не отобрался, показав отвратительные результаты на отборе.

ТОМАРОВ В «УФЕ»

Фото пресс-службы ФК "Уфа"

«Уфа» весной 2018-го года впервые в своей истории завоевала путевку в еврокубки – достижение великолепнейшее, несколько лет назад об этом никто даже мечтать не мог. Однако после суперуспешного сезона главный тренер Сергей Семак получил предложение, от которого не отказываются, и засобирался в Санкт-Петербург.

Само по себе это было не страшно, у «Уфы» подобное не в первый раз, и она всегда с честью выбиралась из сложной ситуации и находила достойную замену. Но в этот раз что-то не сложилось. Зачем-то менеджмент клуба пошел на риск и отдал команду под откуп местного тренера, не имеющего никакого опыта на высоком уровне – ни игроцкого, ни тренерского. Сергей Томаров, пока в Башкирии не было большого футбола, трудился обычным преподавателем физкультуры в университете.

Этот ход конем мог стать гениальным, но в реальности все прошло по ожидаемому сценарию. Специалист всеми возможными способами пытался сохранить структуру игры прошлого сезона, только вот что-то постоянно ломалось. Самым показательным стал вылет из Лиги Европы от шотландского «Рейнджерс». В ответном матче победа фактически сама шла в руки уфимцам, нужно было лишь немножко дожать обескровленного несколькими удалениями соперника и забрать путевку себе. В итоге, футболисты бились-бились, но так ничего и не добились. И так фактически весь период работы Томарова.

БЕЗАЛАБЕРНОСТЬ ЛЫСЕНКО

Фото: ТАСС

Самый талантливый и многообещающий спортсмен Башкирии прямо сейчас Данил Лысенко летом 2018-го отыскал себе проблемы на ровном месте. 21-летний прыгун в высоту только-только ворвался в элиту, стал одним из сильнейших в мире и на равных соревновался с лидером сезона, и вдруг схлопотал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

При этом так такого приема запрещенных препаратов не было. Просто молодой легкоатлет оказался жутко не дисциплинированным и забыл ввести в специальную систему данные о своем местонахождении во внесоревновательный период. Допинг-офицеры попросту не смогли его найти, чтобы взять пробы. Таких случаев набралось три за сезон, а это уже залет.

Сейчас спортсмен и его тренеры мечтают, чтобы дисквалификация ограничилась лишь одним годом. Учитывая особое отношение мировой общественности к российскому спорту, то наказать могут по всей строгости. Тем более нарушение хоть и глупое, но абсолютно подтвержденное, ни у кого никаких вопросов оно не вызывает.

Лысенко сейчас старается не унывать, поддерживает свою спортивную форму на родине. Одному только богу известно, как такой вынужденный перерыв скажется на его карьере.

РУСЛАН ЗАХАРОВ МИМО ОЛИМПИАДЫ

Фото: Р-Спорт

Другой неудачник 2018-го года из-за допинговых историй. Но если у Лысенко все очевидно, то вот история с Русланом Захаровым оставила массу вопросов.

Дело в том, что никаких допинговых дисквалификаций и обвинений в его отношении нет, да и никогда не было. Однако по необъяснимой причине он был не допущен к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Обидно это, прежде всего, из-за того, что уроженец Уфы преодолел какой-то совершенно фантастический путь. После золотой для себя Олимпиады в Сочи он переквалифицировался из шорт-трекиста в конькобежца, и успел добиться таких высоких результатов, что пробился в сборную по другому виду спорта.

Наверное, можете представить счастье 31-летнего спортсмена. Он только успел обрадоваться, получить новую экипировку, как приходит информация от Международного олимпийского комитета – в списках участников Захарова нет. Почему так, по какой причине это произошло – на это все ответа нет до сих пор. А у самого конькобежца теперь осталась надежда только на Олимпиаду-2022. Туда он тоже собирается.

АНТИРЕКОРД ЭДУАРДА ЛАТЫПОВА

Фото: НТВ

Ну и напоследок результат, который официально вошел в историю российского спорта. Биатлонист Эдуард Латыпов, неожиданно для всех попавший в основную сборную России, на первом же своем старте выдал повторение худшего результата россиян на этапах Кубка мира. Семь промахов, отставание от лидера в 8 минут 45 секунд и итоговое 99-е место.

Конечно, особо сокрушаться не стоит. Латыпов – парень еще молодой и только в первый раз почувствовал настоящий уровень биатлона. Это серьезный опыт для него, и в следующий раз наверняка получится намного лучше, но в историю отечественного биатлона себя он уже вписал.