Близко к провалу: итоги первой половины чемпионата для ФК «Уфа»

Всего одно очко отделяет «Уфу» от зоны прямого вылета по итогам осенней части чемпионата российской премьер-лиги. При этом два последних места занимают коллективы, которые терпят настоящее бедствие. Это махачкалинский «Анжи» без денег, с кучей долгов и неопределенным будущим и красноярский «Енисей», попросту неготовый играть на таком высоком уровне. Из всех остальных команд, где все более ли менее стабильно, «Уфа» последняя.

Подобный неутешительный результат стал следствием нескольких явных просчетов. В такую глубокую яму башкирские футболисты еще не попадали. Ранее все складывалось как-то легко и получалось всегда перевыполнять задачи, но в этом году что-то сломалось.

ОШИБКА С ТРЕНЕРОМ

Большинство болельщиков летом в фанатских форумах и пабликах буквально умоляли не ставить главным тренером Сергея Томарова. Лично к самому специалисту в Уфе ни у кого претензий нет, но даже не глубоко просвещенному человеку было понятно, что подобное назначение – это огромнейший риск, который на 99% не сработает. Но руководство республики и клуба подумало-подумало и в ответственный период времени решило довериться местному тренеру, который сам никогда на высоком уровне не играл, а в качестве опыта имел лишь небольшой период самостоятельной работы в «Уфе-2» и долгие годы числился помощником в главной команде.

В итоге ожидаемо это не сработало. Томаров пытался сохранить тот стиль игры, который был при Семаке. Каких-то собственных его решений замечено не было, да и в кризисные времена расшевелить ему команду не удавалось. Заявление об отставке стало логичным, и, наверное, даже слегка запоздалым. У сменившего его Кириченко тренерского опыта больше, но команда сейчас находится в состоянии стагнации. Срочно нужные свежие модели игры.

ЕВРОКУБКИ

Лига Европы с «Уфой» сыграла злую шутку. Башкирский коллектив смотрелся довольно неплохо, прошел два раунда и споткнулся лишь на именитом шотландском «Рейнджерс». Только вот силенок биться на два фронта у нынешнего состава определенно не хватило.

К тому же вылет получился достаточно обидным. В решающем матче и фортуна была на стороне «уфимцев», и по сценарию все складывалось как нельзя лучше, но дожать соперника не вышло. И после осознания вылета наступило такое опустошение, будто все силы разом покинули футболистов.

Подобное настроение передалось в чемпионат, где последовала череда крупных поражений без забитых голов. Из рук валилось буквально все, и очень тяжело было вернуться в нормальное состояние. К чести команды это удалось, но к тому моменту «Уфа» в турнирной таблице упала уже на самое дно.

НЕТ ГОЛОВ – НЕТ ПОБЕД

Что касается чисто игрового плана, то главной проблемой «Уфы» все еще остается нападение. Проблемы с реализацией в нынешнем сезоне усугубились и стали одной из главных причин слабого результата. Осенью было очень много игр, когда башкирские коллективы создавали достаточно моментов, но вот забить никак не получалось.

Летом клуб решил расстаться с форвардом Фатаи, который в одночасье совершенно перестал забивать. Взамен взяли словенца Бизяка, но он пока так до конца и не вписан в игровые схемы. К тому же он скорее крайний нападающий, который любит действовать из глубины. Классического же завершителя в команде не осталось вовсе. Ни Сысуев, ни тем более Кротов стабильными бомбардирскими подвигами похвастаться не могут. Что касается Слая, то он проделывает такой гигантский объем работы на поле, то требовать от него постоянных голов это уже как-то перебор. Вся атака и так, по большему счету, держится на одном нигерийце.

Как заставить «Уфу» забивать – вот он главный ребус для Дмитрия Кириченко, который он должен решить во время зимних сборов. По составу и показанной игре нельзя сказать, что башкирский коллектив является явным аутсайдером. В первой части чемпионата футболисты выступили ниже своих возможностей, но во второй должны все-таки собраться. В противном случае неприятной борьбы за выживание не избежать.