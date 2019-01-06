Православные уфимцы встретили Рождество 2019 года

Вечером 6 января уфимцы, как и все православные, встретили один из самых главных религиозных праздников – Рождество. Уже по традиции, службы проходили во всех православных храмах столицы. Однако самой массовой стала служба в Кафедральном соборе Рождества Богородицы.

Верующие приходили с детьмиФото: Рустем АХУНОВ

Православные начали собираться за несколько часов до полуночи. Первые прихожане прошли в храм уже в десять часов вечера. Вскоре внутри стало людно – верующие приходили с детьми. Каждый хотел поставить свечку за здоровье близких, и поучаствовать в молитве, которая началась в 23 часа.

Православные ставили свечки за здоровье близкихФото: Рустем АХУНОВ

Дошло до того, что некоторым прихожанам пришлось читать молитвы вне стен храма. Однако никого это не смутило – на улице было тепло, а голос митрополита Никона доносился из колонок, расположенных у дверей собора. Под сводом храма выступал с песнопениями церковный хор. Верующие с радостью слушали приятные мотивы.

К собравшимся обратился митрополит НиконФото: Рустем АХУНОВ

Молитвы продолжатся и утром в понедельник. Ранняя литургия начнется уже в 7 часов. В 9 часов пройдет вторая служба. Еще через два часа начнется Крещение.

Внутри храма было очень людноФото: Рустем АХУНОВ

У храма образовалась очередьФото: Рустем АХУНОВ

Врио главы Башкирии Радий Хабиров выступил с традиционным обращением к православным жителям республики.

- Поздравляю вас с Рождеством Христовым. Так сложилось, что религиозные праздники мы отмечаем все вместе – независимо от того, кто ты – мусульманин, православный, иудей или кто-то еще. Рождество дарит душевное тепло, веру и надежду. Праздник пробуждает во всех веру в чудо и приносит сказочное настроение. Пускай чувства, которые дарует этот праздник, дадут нам новых сил! – сообщил Хабиров.