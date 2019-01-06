Иномарки разыгрались: «Салават Юлаев» разгромил «Амур»

«Салават Юлаев» на домашнем льду обыграл «Амур» со счетом 6:1.

Игра главного хоккейного клуба Башкирии в последние дни напоминает катание на качелях. Закончив год яркой победой над гостями из Китая, подопечные Николая Цулыгина проиграли своему принципиальному сопернику – казанскому «Ак Барсу», причем уже в третий раз. Но уже после одного дня перерыва уфимцы феерично обыгрывают еще одних восточных гостей – хабаровский «Амур».

Иван Федотов успешно дебютировал в КХЛФото: Рустем АХУНОВ

ТРИ ПОДАРКА ОТ «САЛАВАТА»

Сюрпризы уфимских болельщиков ждали с самого начала встречи. Во-первых, на лед так и не вышли Филип Ларсен и Юха Метсола. Известно, что сейчас игроки болеют, но со спортивными травмами, к счастью, ситуация никак не связана. По всей видимости голкипер и защитник подхватили простуду. Во-вторых, на лед таки вышел Антон Бурдасов, который поправился после серьезной травмы – форвард пропустил пять игр. Третьим сюрпризом стал дебют Ивана Федотова в КХЛ. Николай Цулыгин доверил голкиперу «Тороса» защищать ворота «Салавата» в отсутствии финского игрока.

ХЕТ-ТРИК КЕМПАЙНЕНА

Уже с первого периода «иностранное» звено уфимской команды показало, кто будет заказывать музыку. Тему Хартикайнен открыл счет на 11 минуте встречи. В конце периода счет закрепил Йоонас Кемпайнен, успешно реализовавший большинство. На 28 минуте встречи дал о себе знать Линус Умарк, уже давно не забивавший сам. Затем был гол Александра Кадейкина и еще две шайбы, заброшенные Кемпайненом. Своим хет-триком иностранный форвард обеспечил уфимцам уверенную победу.

Иностранное звено «Салавата» проявило себя во всей красеФото: Рустем АХУНОВ

Вот только Федотову не удалось выйти из матча «сухим». На 44 минуте встречи его ворота поразил Александр Кузнецов, забивший единственную шайбу гостей. Впрочем, это не помешало тренерскому штабу назвать голкипера лучшим игроком команды в этой встрече. Это вполне оправдано – 21-летний игрок отразил 33 броска в свои ворота.

Григорий Панин затеял драку с нападающим гостейФото: Рустем АХУНОВ

По «доброй» домашней традиции, на льду не обошлось без стычек. Капитан уфимской команды Григорий Панин подрался с нападающим гостей Артемом Железниковым.

Гостям удалось забить единственную шайбу в ворота Ивана ФедотоваФото: Рустем АХУНОВ

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ?

На послематчевой пресс-конференции Николай Цулыгин весьма уклончиво ответил на вопрос о том, может ли Иван Федотов рассчитывать на место в основном составе команды.

- Сегодня он сыграл, молодец. Помог команде выиграть игру. Будем смотреть, что будет дальше. Федотов молодой и перспективный игрок.

Николай Цулыгин остался доволен результатом игрыФото: Рустем АХУНОВ

Примерно также тренер ответил и на вопрос о роли Павла Шэна в команде. Напомним, что воспитанник уфимской школы хоккее в составе сборной страны стал обладателем бронзы Молодежного Чемпионата Мира по хоккею.

- Мы смотрели все игры сборной. Как только присоединиться, будем принимать решения, - сказал Цулыгин.