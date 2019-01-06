7-летняя девочка чудом выжила в столкновении с грузовиком в Башкирии

Жуткая авария произошла накануне вечером, 5 января, на дороге Дюртюли-Нефтекамск в Краснокамском районе Башкирии. На прямом участке трассы столкнулись «Лада Гранта» и Камаз. Удар был такой силы, что грузовик вылетел с дороги в кювет, а легковой автомобиль превратился в металлолом.

Фото: УГИБДД МВД по Башкирии

В аварии погибла водитель «Лады» - 29-летняя женщина – и ее 64-летний отец. Чудом спаслась лишь семилетняя дочка женщины. Она уцелела благодаря детскому креслу.

Фото: УГИБДД МВД по Башкирии

В Госавтоинспекции Башкирии рассказали, что обстоятельства аварии предстоит прояснить. Вместе с тем уточнялось, что погибшая женщина была начинающим водителем. Ее стаж составлял всего три месяца.

ПОПАЛИ В КОЛЕЮ

Местные жители говорят, что на этом участке ДТП случаются часто. Зимой здесь образуется колея, в которую, по словам близких, и угодила «Гранта». Машина потеряла управление, ее занесло на встречную полосу, где в тот самый момент находился грузовик.

Итог – две погубленные жизни и ребенок, оставшийся сиротой.

- Такое ощущение, что неправда все это, кто-то позвонит и скажет, что все это не правда, но увы.., - сокрушается родственница погибших.

Как удалось выяснить «Комсомолке», выжившая девочка все еще находится в больнице. У нее многочисленные переломы верхних конечностей, но дышит она самостоятельно. Она еще не понимает, что именно случилось. Теперь заботы о девочке возьмет на себя ее тетя, сестра погибшей женщины.