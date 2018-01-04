2019-01-04T22:14:46+03:00
Спорт

Третье поражение из трех: «Салават Юлаев» вновь проиграл в «зеленом дерби»

Казанский «Ак Барс» не оставил никаких шансов уфимцам на своем льду – 3:1
Рустам МАКСЮТОВ
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"Ак Барс" забил три, "Салават Юлаев" лишь одну. Фото: пресс-служба ХК "Ак Барс""Ак Барс" забил три, "Салават Юлаев" лишь одну. Фото: пресс-служба ХК "Ак Барс"
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Уфимские хоккеисты ушли на новогодний перерыв громко захлопнув дверью. Уверенная победа над пекинским «Куньлунем» со счетом 5:0 дала болельщикам небольшую надежду, что все в команде наладится, и она, наконец, нащупает победную поступь. Николая Цулыгина и весь его тренерский штаб решили все-таки оставить, дав ему, судя по всему, возможность доработать до конца сезона. После наступления нового года менять тренера уже поздно и как-то не логично.

Только вот игра против казанского «Ак Барса» показала, что до желаемого «Салавату Юлаеву» еще очень далеко. Рвения на льду хватает, почти все ребята бьются, стараются, а вот КПД просто отвратительный. В итоге ни удовольствия от показанного хоккея, ни результата.

«САЛАВАТ» АТАКУЕТ, «АК БАРС» ЗАБИВАЕТ

А как же лихо начали «юлаевцы» встречу. В Казани при чужих трибунах взяли, да принялись осаждать ворота Подъяпольского. Первый шикарнейший момент был создан уже на первых секундах. Солодухин оказался на убойной позиции перед воротами и даже имел возможность подумать, прицелиться. Только вот форвард, вроде, сам опешил от подобного и нанес какой-то совсем бесхитростный бросок во вратаря.

Но ведь и дальше как – уфимцы все атакуют и атакуют. Местные болельщики на трибунах даже не совсем понимали, что происходит. Не привыкли они видеть такими своих любимцев.

А ведь план на игру был правильный. Цулыгин, понимая, что казанцы проводят второй матч за два дня, сделал акцент на стартовый период. «Салават» должен был соперника задавить и наработать гандикап уже в самом начале. Все бы хорошо, да только уфимцы забыли, как забивать. Да и бросков таких прямо очень сложных все-таки для Подъпольского не было. Все он вылавливал без особого труда.

Фото: пресс-служба ХК "Ак Барс"

Фото: пресс-служба ХК "Ак Барс"

Пока «юлаевцы» играли первым номером, опытные хозяева затаились, а потом наглядно продемонстрировали, что отличает классную команду от средненькой. Классной не нужен град моментов, чтобы забить. Ей вполне хватает одного.

На седьмой минуте Зарипов получил подарок от Майорова, неспешно накатился на ворота и, воспользовавшись нерасторопностью защитника Семенова, отдал свободный пас на Галиева. Тому оставалось просто замкнуть угол – 1:0.

Проходит две минуты, «Ак Барс» зарабатывает большинство. Опять точная передача от Зарипова, и Секач классно подставляет клюшку – 2:0.

Статистика первого периода гласила, что «Салават Юлаев» имел более чем трехкратное количество бросков в створ ворот. Однако на табло результат был совершенно противоположный.

КАК О СТЕНУ

Дарить команде Билялетдинова фору в две шайбы – это уже фактически подписать себе смертный приговор. Такое отыграть у этой чемпионской команды почти невозможно. Тем более нынешнему «Салавату Юлаеву».

Цулыгин на скамейке смотрелся растерянным и будто даже не знал, как нужно действовать. Вновь ничего толкового не могли придумать Умарк с партнерами. Да и вообще уже во втором периоде создавалось стойкое впечатление, что уфимцы обречены. А тут еще этот наглый вездесущий Азеведо влетел откуда-то в зону и легко в ближнем бою переиграл Федотова – 3:0.

Фото: пресс-служба ХК "Ак Барс"

Фото: пресс-служба ХК "Ак Барс"

Представьте, дошло до того, что вечно хмурый и недовольный Зинэтула Хайдарович стоял на скамейке и улыбался. Раньше казалось, такую картину вообще увидеть невозможно. А нет, вот оно. Настолько все было подконтрольно «Ак Барсу».

Даже шайба Сергеева, которая размочила счет до 3:1, ничего, в общем-то, не изменила. Одни старались, но не могли. Вторые – просто докатывали и ждали финальную сирену.

Цулыгин попытался что-то сделать и даже выпускал шестого полевого за шесть минут до конца, но толка от этого никакого. «Юлаевцы» проиграли по делу.

Фото: пресс-служба ХК "Ак Барс"

Фото: пресс-служба ХК "Ак Барс"

«По нашей игре скажу, что мы очень хорошо начали, - сказал после матча главный тренер «Салавата Юлаева». – В первом периоде владели шайбой, владели инициативой. Но, к сожалению, заигрались – получили контратаку и пропустили гол. Потом в меньшинстве пропустили, и после этого «Ак Барс» очень здорово сыграл по счёту. Мы пытались переломить, сыграть активно, получилось выиграть третий период по броскам, но больших дивидендов это не принесло – забили всего один гол. Старались, бились, чего-то не хватило, будем учиться и в будущем попробуем выиграть».

Также Николай Цулыгин заявил, что знает, как обыгрывать «Ак Барс» и пообещал поработать над этим. Ну что же, пока практика говорит об обратном. Это поражение стало уже третьим для «Салавата Юлаева» в трех «зеленых дерби» нынешнего сезона. Но все же тут надо признать, что нужно думать не о казанцах, а о том, как обыгрывать другие команды. Игровых проблем очень много.

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