«Смотрю на свою квартиру, а ее просто нет»: уроженец Башкирии чудом спасся при взрыве дома в Магнитогорске

Житель рухнувшего подъезда десятиэтажного дома в Магнитогорске Евгений Юрченко рассказал корреспондентам телеканала «Звезда» о том, как избежал трагической гибели. Сейчас молодой мужчина находится в Башкирии, у своих родителей в Белорецке.

По словам Евгения, всю ночь он общался в сети со своим другом, который живет в соседнем подъезде. Ближе к утру он решил прогуляться до машины, которую ставит в гараж в соседнем квартале.

- Я всю ночь не спал, не находил себе места и мне буквально хотелось бежать из дома. Не знаю почему. Я спустился по лестнице, чтобы не вызывать лифт и не будить соседей. Никакого запаха газа я не чувствовал, хотя с обонянием у меня все нормально. Все было как обычно, - рассказал Евгений Юрченко.

По словам молодого человека, он вышел из дома и направился к гаражам. Их открывают в 6 часов утра. Когда он вышел из подъезда, на часах было примерно 05:45.

- Я вышел из дома и прямиком направился до своего гаража. И тут произошёл взрыв. Взрыв был такой, что я просто вздрогнул, и вибрация была по земле. Сначала я не придал этому значения, так как подумал, что у кого-то в гаражах взорвался баллон с газом или что-то подобное, - говорит он.

На произошедший взрыв он никак не отреагировал. Взял лопату и стал чистить снег, завел автомобиль, чтобы прогреть его и поехал к своему подъезду.

-Заехал в свой двор и не смог подъехать к дому. Кругом стояли люди, было все разбросано, снег был какой-то грязный, а в воздухе, так как стоял мороз, висела взвесь серого облака от пыли, - продолжает Евгений.

Из окна автомобиля он поначалу не увидел, что произошло, думал, что рухнул козырек подъезда. Люди потребовали убрать машину, чтобы к зданию могли подъехать машины спецтехники. Он переставил автомобиль и пошел к подъезду пешком.

- Я подхожу, смотрю на свою квартиру - она была на 10 этаже, - а ее просто нет. Я понял, что если бы я не ушел, то меня бы уже не было, - рассказал молодой человек телеканалу «Звезда».

По его словам, в многоэтажке никаких проблем с газом не было. Он подчеркнул, что квартиру, где мог произойти взрыв, постоянно сдавали в аренду разным людям.

Сейчас он занимается восстановлением документов и ждет информацию о своих соседях, которые все еще могу находиться под завалами.

На данный момент из-под завалов извлекли тела уже 38 погибших.

Напомним, рано утром, 31 декабря, в одном из подъездов в жилом доме по улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв. Практически все квартиры рухнули. Под завалами могут еще оставаться люди.