2019-01-02T13:45:39+03:00
Общество

Как жители Башкирии украшали праздничный стол к Новому году

Мы собрали список самых интересных блюд
Рустем АХУНОВ
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Такой хрюшке будет рад каждый! Вкусно и креативноТакой хрюшке будет рад каждый! Вкусно и креативно
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Новый год, пожалуй, один из самых главных праздников для взрослых и детей. Поэтому каждый хочет встретить праздник в самой приятной обстановке. Один из самых простых способов – подготовить праздничный стол.

Конечно, в нашей стране привыкли видеть уже привычные всем новогодние блюда – оливье, селедку под шубой, бутерброды с красной икрой и мандарины. В нашей республике, пожалуй, главным гостем новогоднего стола является птица – запеченные гуси, утки, курицы или индоутки. У каждой хозяйки есть свой, особенный рецепт, готовки. Перед тем, как отправить птицу в духовку, ее начиняют фруктами и обмазывают специями, например, медом и горчицей.

Мы решили собрать фотографии жителей Башкирии с новогодних столов. Ими охотно делились хозяюшки, которые провели за готовкой ни один час. Оно и понятно, такую красоту хочется показать каждому!

В этом году многие решили попробовать приготовить необычное новгоднее блюдо - «мандарины» из куриного филе. По-сути, обыкновенный рулет, а смотрится куда веселее!

Хит этого года - «мандарины» из курицы

Хит этого года - «мандарины» из курицы

Из обычных орехов можно сделать вот такую прекрасную «шишку». Дети в восторге!

Из орехов можно сделать вот такие симпатичные «шишки»

Из орехов можно сделать вот такие симпатичные «шишки»

Оливье и запеченная курица - по-прежнему остаются главными блюдами любого праздника

Поросенок должен быть за каждым столом

Поросенок должен быть за каждым столом

Каждому салату можно придумать веселый внешний вид. Главное - желание!

Кому-то до сих пор не дает покоя Год Петуха

Кому-то до сих пор не дает покоя Год Петуха

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