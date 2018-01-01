Самые горячие снегурочки Уфы 2019

Какой Новый год без Снегурочки? Правильно, никакой. Если ещё недавно она лишь иногда сопровождала Деда Мороза, то сегодня новогодняя волшебница стала практически равной с ним по популярности. Наряды снегурочек перед Новым годом сметают с прилавков магазинов, как горячие пирожки. Многие девушки хотят встретить новогоднюю ночь именно в таком наряде, что сделать сегодня достаточно несложно.

«Комсомолка» подготовила для вас подборку фотографий с красивыми девушками Уфы, которые примерили на себя наряд сказочной снегурочки — одного из главных символов Нового года. Уверяем, фото красавиц-снегурочек поднимет вам настроение.

Начнем с самых скромных, а десерт оставим на потом? Рилина решила спрятать свой и без того скромный наряд под шубой и сделать традиционное фото рядом с елочкой.

Рилине очень идет этот образ! Фото: rilina_romanovna

Длинные и стройные ноги Риммы и ее красивая улыбка никого не оставят равнодушным. Свой образ девушка дополнила шапочкой и тоненьким ремешком, который подчеркнул ее фигуру.

Римма встретила Новый год в образе Снегурочки. Фото: rii_12_12

В образе Снегурочки решила поздравить своих друзей уфимская блогерша Юлия. Ее фото с подарком у елки набрало сотни лайков и комментариев. Это очевидно, вряд ли кто устоит рядом с такой красавицей!

Это фото никого не оставило равнодушным. Фото: yuliya__shr

Осторожно, сейчас будет жарко! Участница группы поддержки ХК «Салават Юлаев» Янита вышла на лед в образе нескромной Снегурочки и чуть не растопила лед... но сердца болельщиков точно.

Янита - вне конкуренции. Фото: vashayanita

Уфимка Алиса учит загадывать желания и прикрепляет довольно откровенное фото. И правильно, ведь никто не отменял нестандартные костюмы для Снегурочек.

У Алисы довольно откровенный, но очень праздничный наряд. Фото: alisa.kotlyar

Вне конкуренции остается Ульяна Тригубчак. Горячая уфимка порадовала своих подписчиков откровенной фотографией – ее достоинства едва прикрывает бант вместо лифчика, а трусики подчеркивают ее фигуру. Ульяна, известная, прежде всего, как бывшая ice-girl «Салавата Юлаева» поздравила подписчиков и набрала тысячи лайков.