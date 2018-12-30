Пять самых громких происшествий 2018 года в Башкирии

В новогодние праздники мы стараемся оставить все заботы и проблемы в уходящем году и пореже вспоминать негативные события. Но без них, к сожалению, никуда. «Комсомолка» решила вспомнить самые обсуждаемые чрезвычайные происшествия, о которых говорили жители Башкирии в 2018 году. Большинство из них произошло по вине людей, но есть и ЧП природного характера.

«ВСЕ ХОДУНОМ ХОДИЛО. ДУМАЛИ, ПРИВИДЕНИЯ»

Ранним осенним утром, 5 сентября, жители Уфы, Белорецкого и Салаватского районов Башкирии внезапно проснулись от сильной тряски. Как выяснилось впоследствии, в соседней Челябинской области произошло землетрясение магнитудой 5,6 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр пришелся на город Катав-Ивановск, что в 133 километрах от башкирской столицы.

Перепуганные жители Башкирии буквально оборвали телефоны диспетчерской МЧС и муниципальных служб гражданской защиты населения. Как рассказали потом в пресс-службе экстренного ведомства, всего им дозвонились 51 человек.

Землетрясение не на шутку напугало жителей Башкирии

К счастью, в результате разгула стихии никто не пострадал. Обошлось и без повреждений на газопроводах, водопроводах и электрических опорах. В тот же день МЧС по Башкирии разослало всем пользователям мобильной связи смс с оповещением: без паники, ситуация под контролем.

О данном событии жители Башкирии говорили едва ли не всю следующую неделю. В редакцию «Комсомолки» посыпались звонки от обеспокоенных жителей Уфы.

- Дома все ходуном ходило, тряслась мебель, гардина, - рассказывал тогда читатель «КП Уфа» Иван. – Жена подумала, что привидения. Страшно было потом засыпать. Только утром узнали по смске от МЧС, что землетрясение было.

БАШКИРСКИЙ «КОЛУМБАЙН»

Утром 18 апреля на всю Башкирию прогремела новость: в Стерлитамаке прямо во время урока девятиклассник напал на одноклассниц и учительницу, поджег школу и попытался покончить с собой. Это событие тут же окрестили «башкирским колумбайном».

В этот день17-летний ученик коррекционного класса Тимур А. (имя изменено – Прим. ред.) принес в школу огромный нож и канистру бензина. Во время урока информатики он выхватил холодное оружие и напал на 15-летнюю одноклассницу. Учительница, 29-летняя Екатерина Першина попыталась утихомирить парня, но получила удар ножом. Затем «колумбайнер» вонзил нож в грудь еще одной ученице, облил кабинет бензином, и поджег его. До финальной части своего плана, сведения счетов с жизнью, Тимур не дошел. Он лишь ранил себя, но остался жив и был задержан прибывшими на место сотрудниками Росгвардии и полиции.

17-летний школьник целый год планировал нападение на одноклассников

Во время пожара в кабинете ученики в панике выскочили из класса, а одна из раненых девочек выпрыгнула в окно второго этажа, сломав ногу и сильно ушибив позвоночник. Прибывшие на место ЧП медики госпитализировали всех пострадавших. Через пару месяцев они полностью оправились от случившегося и вернулись в школу.

На сегодняшний день республиканский следком продолжает расследование уголовного дела, а нападавший ученик до сих пор находится под арестом.

Учительница информатики, которая вступилась за своих учеников, продолжает работать в школе №1 в Стерлитамаке. За самоотверженность и храбрость тогда еще глава Башкирии Рустэм Хамитов приставил ее к награде. Осенью ученицы вновь пошли в школу, но к нормальной жизни они уже вряд ли вернутся.

Свой поступок Тимур А. планировал целый год. Причем он неоднократно и открыто заявлял, что является поклонником печально известных американских школьников Эрика Харриса и Дилана Клиболда, устроивших в 1999 году массовое убийство в школе «Колумбайн», что находится в округе Джефферсон, штат Колорадо, США. Эти парни были приверженцами нацизма и фашизма.

Стерлитамакский школьник, над которым издевались одноклассники, тщательно планировал свою «месть». Теперь ему предстоит объяснить в суде, почему в качестве объектов этой самой мести он выбрал девочек-одноклассниц, которые не могли оказать должного сопротивления.

МАССОВАЯ ДРАКА ИЗ-ЗА ШАУРМЫ

В воскресный вечер, 30 сентября, в первой столице Башкирии, селе Темясово, произошла массовая драка. Тогда в бою сошлись местные жители и приезжие рабочие родом с Северного Кавказа. А началось все с банального конфликта из-за… шаурмы.

Как удалось выяснить корреспондентам «Комсомолки», за несколько дней до драки в местное кафе пришли приезжие рабочие и устроили там дебош. Они облили пивом официантку и бросили в нее шаурмой, мол, она невкусная. В тот же вечер девушка позвонила младшему брату и рассказала о вопиющем случае. Парень, недолго думая, собрал товарищей из числа односельчан и прибыл на карьер, где трудились обидчики его сестры.

Горячие темясовские парни потребовали от кавказцев извиниться перед девушкой, но получили отказ. Тогда завязалась массовая драка, победителями из которой вышли местные жители. В пылу «битвы» было уничтожено имущество приезжих рабочих, перевернут и сожжен автомобиль. Прибывшие на место полицейские задержали и зачинщиков драки и пострадавших. Как выяснилось, один из приезжих нанес удар ножом местному жителю. Потерпевшего госпитализировали.

Конфликт, из-за которого началась массовая драка в Темясово, начался в кафе с шаурмой

В тот же вечер их отвезли в отделение полиции в Баймаке. Спустя несколько часов отдел осадила толпа активистов общественной организации «Башкорт». Собравшиеся люди требовали освободить темясовцев и выдать им кавказцев для самосуда. Ближе к ночи задержанных уроженцев Башкирии выпустили, и толпа разошлась.

В МВД по Башкирии неоднократно заявляли, что конфликт носит бытовой характер и национальность приезжих рабочих здесь не при чем. Вскоре большинство гостей с Северного Кавказа также выпустили, они уехали из республики. Под стражей остался лишь обвиняемый в нанесении телесных повреждений.

Всего в ходе массовой драки в Темясово только по официальным данным пострадали 40 человек.

ДВА ПОЖАРА, ПЯТЕРО ПОГИБШИХ ДЕТЕЙ

Под конец года в республике произошло еще два ЧП, оба в Туймазинском районе Башкирии.

В ночь на воскресенье, 16 декабря, в одном из домов села Кандры произошел сильный пожар; от добротного дома остались обугленные руины. Когда пожарные завершили разбирать завалы, их взору предстала ужасающая картина: на пепелище лежали тела троих детей, самому старшему ребенку было всего четыре года.

Как выяснилось позднее, в ту роковую ночь в гости к местной жительнице, у которой было двое детей, со своим ребенком пришла подруга. Матери «приняли на грудь» и решили пойти в гости к знакомой, которая живет по соседству. Всех троих детей они оставили дома, предварительно включив телевизор. По предварительной версии, малыши опрокинули его и тот загорелся. Испугавшись, дети спрятались в ванной. Они погибли от отравления угарным газом.

В Кандрах во время пожара в одночасье оборвалась жизнь троих малышей

Как только зарево пожара осветило сельские улицы, нетрезвые матери выскочили на улицу и попытались прорваться в дом, к своим детям. Но было уже поздно, огонь распространился очень быстро, и войти туда – означало умереть. Матерей это, похоже, не особо волновало, но соседи остановили женщин. Одна из них потеряла четырехлетнюю дочь и трехлетнего сына, другая – также четырехлетнюю девочку.

После этой трагедии власти Башкирии потребовали провести профилактику пожарной безопасности в районе. Похоже, что меры, предпринятые районной администрацией, действия не возымели: 25 декабря в соседнем селе Старые Кандры произошел еще один пожар.

Рано утром в небольшом частном доме, где проживала семья с двумя меленькими детьми, произошло замыкание электропроводки. Пока 31-летняя мать бегала за помощью к соседям, дом охватило пламя. В огненной ловушке оказались двое маленьких детей – четырех и двух лет от роду. Оба ребенка погибли.

В Старых Кандрах заживо сгорели двое маленьких детей

Как рассказали «Комсомолке» местные жители, проживающая в злосчастном доме семья характеризовалась только с положительной стороны. Они приехали в село Старые Кандры довольно давно из Средней Азии. Молодая мама сидела с детьми, ее 52-летний супруг работал на стройке и часто уезжал в командировки. В тот злополучный день он находился в Альметьевске на очередной подработке.

Местные жители хорошо относились к приезжим, ими было принято решение собрать материальную помощь для погорельцев.