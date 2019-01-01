Самые громкие убийства, потрясшие всю Башкирию в 2018 году

УБИЙСТВО ТОП-МЕНЕДЖЕРА УМПО ЮРИЯ ЯШИНА

Убийство заместителя коммерческого директора УМПО Юрия Яшина стало самым ярким криминальным событием 2018 года в Башкирии. Ранним утром 20 июля на 58-летнего топ-менеджера напали прямо на подземной автопарковке возле дома: несколько раз ударили битой по голове, а потом погрузили в автомобиль и вывезли в сторону Сафроновского моста, где задушили пластиковой стяжкой.

Изначально рассматривалась версия заказного убийства: на следующий же день оперативники задержали предполагаемых убийц Яшина, которые указали и на заказчика. Им, как утверждает главный исполнитель, стал непосредственный начальник Яшина Сергей Евстафьев. Мол, у него был конфликт с подчиненным из-за некого «компромата» и финансовых разногласий.

Убийца топ-менеджера УМПО с подельниками шел на ограбление, но все вышло из-под контроля

Однако позже сторона защиты Евстафьева представила убедительные доказательства того, что убийство не было спланированным. Убийца Яшина и его подельники собирались ограбить мужчину, поскольку знали, что у него при себе и в квартире имелись крупные денежные суммы. Вот только Яшин, ранее занимавшийся борьбой, смог оказать достойный отпор грабителям, и те, запаниковав, решили добить мужчину. То, что к ограблению преступники готовились заранее, доказывает и тот факт, что главный исполнитель Федор Токарев почти полгода следил за своей жертвой и даже установил видеокамеру напротив его квартиры.

Пока же предполагаемый заказчик и убийцы Юрия Яшина находятся в следственном изоляторе, а расследование уголовного дела продолжается.

«ЗАСТРЕЛИЛИ ИЗ-ЗА ДЕНЕГ»: УБИЙСТВО БОКСЕРА РИНАТА ГУМЕРОВА

В октябре Башкирию облетела новость: пропал 57-летний председатель федерации бокса в Салавате Ринат Гумеров. Мужчина пропал 19 октября: сел за руль своей «Тойоты Рав 4» и уехал в неизвестном направлении. Но уже 25 октября его тело, обезображенное пулевыми ранениями, обнаружили в дачном погребе неподалеку от Салавата.

Рината Гумерова застрелил его должник

Как позже выяснили следователи, в день своей пропажи Ринат Гумеров встретился со своим знакомым, который задолжал ему крупную сумму денег. Должник просил отсрочки, но получив отказ, застрелил боксера, спрятал тело в погребе, а иномарку отогнал к себе в гараж.

Кровавая трагедия имела продолжение: в тот же вечер убийца поехал к родителям своей сожительницы, чтобы занять у них деньги. Они ответили отказом, и тогда разъяренный душегуб выхватил пистолет и застрелил родителей своей возлюбленной. Поняв, что уйти от уголовной ответственности не удастся, мужчина вернулся в Салават и покончил с собой.

«УДАРИЛ МОЛОТКОМ И СПРЯТАЛ В ЛЕСУ»: УБИЙСТВО МОДЕЛИ КСЕНИИ ТУЛЕНКОВОЙ-МЕЦГЕР

Уроженка села Красная Башкирия Ксения Туленкова-Мецгер участвовала в мировом конкурсе красоты для замужних женщин и даже и даже стала финалисткой Miss World Russia. Год назад 28-летняя модель вместе с мужем переехала в США, где у них родился ребенок. В июле молодая женщина приехала на родину, чтобы продать свою иномарку «Шкоду Октавию»: через популярный сайт нашла потенциального покупателя и договорилась с ним о встрече, но неожиданно пропала без вести. На следующий день Ксению нашли убитой в лесополосе под Челябинском.

Молодую женщину преступник убил молотком и спрятал тело в лесу

Убийцу модели вычислили и задержали уже на следующий день. Им оказался 24-летний житель Магнитогорска, который занимался авторазбором и даже имел собственный автосервис. Именно там он жестко убил молодую женщину, ударив ее молотком по голове, а тело потом вывез и спрятал в лесу. Как позже душегуб признался следователям, его целью была дорогая иномарка, принадлежащая Ксении. Мужчина собирался разобрать ее и продать на автозапчасти, но не успел. Расследование уголовного дела продолжается до сих пор.

«ЗАСТРЕЛИЛИ ИЗ-ЗА МАШИНЫ»: УБИЙСТВО МАКСИМА СТАРОДУБОВА

Эта трагедия произошла в июле: почти неделю по всей Башкирии разыскивали 34-летнего жителя Стерлитамака Максима Стародубова. Как рассказала супруга мужчины, 3 июля Максим отправился продавать свою иномарку «Шкоду Фабию» и пропал. Но поиски завершились печально: 10 июля тело молодого отца двоих детей нашли в лесу под Ишимбаем.

Максима Стародубова убили из-за автомобиля стоимостью 300 тысяч рублей

Убийцей Максима Стародубова оказался 36-летний местный житель, ранее трижды судимый за кражу и грабеж. Он увидел на сайте объявление о продаже автомобиля, и в его голове созрел коварный план. Под видом потенциального покупателя убийца заманил Стародубова в лес, где напал на него с ножом. Мужчине удалось вырваться из машины и побежать в сторону трассы, чтобы позвать на помощь. Тогда преступник достал заранее приготовленный обрез и застрелил несчастного, а тело спрятал в кустах. Злосчастную иномарку убийца спрятал в гараже и уже начал разбирать на запчасти, но был задержан правоохранителями. В отношении душегуба возбудили уголовное дело по статье «Убийство», расследование продолжается до сих пор.

«ОТКУСИЛА ЯЗЫК ВО ВРЕМЯ СЕКСА»: УФИМЕЦ УБИЛ СВОЮ ПОДРУГУ В ГАРАЖЕ

Эта шокирующая история произошла в июле в одном из гаражных кооперативов в Черниковке. 51-летний уфимец пригласил к себе в гости свою давнюю знакомую: парочка выпила и решила предаться любовным утехам. В какой-то момент Фазир С. решил прогуляться до магазина за добавкой, но его пассия решила остановить возлюбленного весьма странным образом: начала целовать и откусила ему кончик языка. Обезумевший от боли и шока мужчина схватил газовый ключ и начал бить любовницу по голове. Когда лицо и череп несчастной превратились в кровавое месиво, Фазир ушел домой, оставив жертву умирать в гараже. Удивительно, но изуродованная женщина нашла в себе силы написать смс родным, что с ней случилось. Однако прибывшие родственники и полицейские нашли уже остывающий труп. В итоге душегуб отправился в колонию строгого режима на девять лет.

Уфимец забил свою подругу газовым ключом, потому что та откусила ему язык

«МАЛЫШКА ПЛАКАЛА И ПРОСИЛАСЬ НА РУЧКИ»: ЖИТЕЛЬНИЦА БАШКИРИИ УБИЛА СВОЮ ЧЕТЫРЕХЛЕТНЮЮ ДОЧЬ

Это преступление, поразившее своей жестокостью жителей Башкирии, произошло в ночь на 7 июля в Стерлитамаке. 30-летняя местная жительница жестоко избила четырехлетнюю дочь, которая плакала и просилась на руки, а потом, как ни в чем не бывало, завалилась спать. Бездыханное тело ребенка обнаружил сожитель Оксаны Б., который и сообщил о случившемся в полицию. Изначально подозрения полицейских пало именно на него, но уже на следующий день горе-мать пришла в полицию и написала явку с повинной.

Женщина жестоко расправилась с собственной дочерью, потому что та громко плакала

Соседи рассказывали, что женщина никогда не отличалась примерным поведением. Имея на иждивении девятилетнего сына-инвалида и малолетнюю дочь, Оксана часто устраивала вечеринки с алкоголем, меняла мужчин и поднимала руку на детей. Старшего мальчика забрала к себе бабушка, а против матери возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Расследование уголовного дело продолжается до сих пор.

«ПРЫГАЛ НА НЕЙ, ПОКА НЕ ПЕРЕЛОМАЛ ВСЕ РЕБРА»: ЖИТЕЛЬ БАШКИРИИ ДО СМЕРТИ ИЗБИЛ СВОЮ ЖЕНУ ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНОВАНИЯ 8 МАРТА

Убийство, поразившее всех своей жестокостью, произошло 8 марта в Стерлитамаке. 29-летняя мать троих детей отмечала с подругами женский праздник и пришла домой слегка навеселе. Это обстоятельство очень не понравилось 37-летнему супругу женщины: сначала он устроил скандал, а потом и вовсе набросился на несчастную с кулаками, повалил ее на пол и прыгал, пока не переломал все ребра. Вся драка происходила на глазах у перепуганных детей. Избитую женщину доставили в реанимацию, но было слишком поздно. Из-за открывшегося внутреннего кровотечения молодая мать скончалась, не приходя в сознание.

Муж жестоко избил жену до смерти за то, что та с подругами отмечала 8 марта

«РАЗОРВАЛИ НА ЧАСТИ»: ЖИТЕЛЯ БАШКИРИИ ЖЕСТОКО УБИЛИ ЗА ДОЛГИ И СТАРЫЕ ОБИДЫ

Еще одно жестокое убийство произошло в начале августа в деревне Купаево Кушнаренковского района. Двое местных жителей решили отомстить своему односельчанину за долги и оскорбления сестры одного из них. Заманив мужчину на озеро под предлогом поудить рыбу, душегубы сначала избили несчастного, но и этого им показалось мало. Одну ногу жертвы они привязали к дереву, а вторую – к багажнику автомобиля с помощью троса, после чего тронулись с места. Несчастного буквально разорвало пополам. После убийцы сбросили тело в овраг и уехали, но вскоре были задержаны правоохранителями. В отношении душегубов возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«ЗАСТУКАЛ В ОДНОЙ КРОВАТИ»: УФИМЕЦ ЗАСТРЕЛИЛ СВОЮ ЖЕНУ И РОДНОГО БРАТА

Кровавая семейная драма разыгралась в Уфе поздним вечером 3 ноября. К 55-летнему уфимцу приехал в гости его родной старший брат. Родственники выпили за встречу, после чего хозяин квартиры отправился спать. А проснувшись, обнаружил дорогого гостя в постели с собственной женой. Обезумев от ярости и ревности, мужчина схватил охотничье ружье и выстрелил в лицо своей супруге. Брат попытался убежать, но уфимец настиг его на пороге квартиры и застрелил практически в упор. Сейчас убийца находится под следствием, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Уфимец застрелил жену и родного брата после того, как застал их в одной постели

«ПЫТАЛСЯ СПАСАТЬ ЕЕ, КАК В ФИЛЬМАХ»: УФИМЕЦ ЗАРЕЗАЛ СВОЮ БЕРЕМЕННУЮ ЛЮБОВНИЦУ

И хотя это жестокое убийство произошло еще в декабре прошлого года, тело убитой было найдено только лишь в феврале 2018, поэтому мы включили происшествие в список самых резонансных событий.

Девушка находилась на шестом месяце беременности, когда ее задушили и закопали в лесу

Уфимец зарезал свою любовницу, несмотря на то, что женщина находилась на шестом месяце беременности, а ее тело закопал в лесополосе за городом. Дело в том, что у парня уже была супруга, которая также ждала ребенка, и душегубу совсем не хотелось, чтобы о его похождениях узнала семья. Правда, через пару месяцев убийца не выдержал угрызений совести и пришел с повинной в полицию, утверждая, что вовсе не хотел никого убивать. Мол, женщина начала задыхаться, а он неудачно сделал ей трахеотомию. Однако следователи быстро восстановили истинную картину событий, и убийца отправился на 15 лет в колонию строгого режима.