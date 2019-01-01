2019-01-28T15:12:42+03:00
Происшествия

Самые громкие убийства, потрясшие всю Башкирию в 2018 году

«Комсомолка» вспомнила самые резонансные преступления уходящего года
Яна БАЗЕКИНА
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Убийство топ-менеджера УМПО Юрия Яшина стало самым резонансным преступлением 2018 годаУбийство топ-менеджера УМПО Юрия Яшина стало самым резонансным преступлением 2018 года
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УБИЙСТВО ТОП-МЕНЕДЖЕРА УМПО ЮРИЯ ЯШИНА

Убийство заместителя коммерческого директора УМПО Юрия Яшина стало самым ярким криминальным событием 2018 года в Башкирии. Ранним утром 20 июля на 58-летнего топ-менеджера напали прямо на подземной автопарковке возле дома: несколько раз ударили битой по голове, а потом погрузили в автомобиль и вывезли в сторону Сафроновского моста, где задушили пластиковой стяжкой.

Изначально рассматривалась версия заказного убийства: на следующий же день оперативники задержали предполагаемых убийц Яшина, которые указали и на заказчика. Им, как утверждает главный исполнитель, стал непосредственный начальник Яшина Сергей Евстафьев. Мол, у него был конфликт с подчиненным из-за некого «компромата» и финансовых разногласий.

Убийца топ-менеджера УМПО с подельниками шел на ограбление, но все вышло из-под контроля

Убийца топ-менеджера УМПО с подельниками шел на ограбление, но все вышло из-под контроля

Однако позже сторона защиты Евстафьева представила убедительные доказательства того, что убийство не было спланированным. Убийца Яшина и его подельники собирались ограбить мужчину, поскольку знали, что у него при себе и в квартире имелись крупные денежные суммы. Вот только Яшин, ранее занимавшийся борьбой, смог оказать достойный отпор грабителям, и те, запаниковав, решили добить мужчину. То, что к ограблению преступники готовились заранее, доказывает и тот факт, что главный исполнитель Федор Токарев почти полгода следил за своей жертвой и даже установил видеокамеру напротив его квартиры.

Пока же предполагаемый заказчик и убийцы Юрия Яшина находятся в следственном изоляторе, а расследование уголовного дела продолжается.

«ЗАСТРЕЛИЛИ ИЗ-ЗА ДЕНЕГ»: УБИЙСТВО БОКСЕРА РИНАТА ГУМЕРОВА

В октябре Башкирию облетела новость: пропал 57-летний председатель федерации бокса в Салавате Ринат Гумеров. Мужчина пропал 19 октября: сел за руль своей «Тойоты Рав 4» и уехал в неизвестном направлении. Но уже 25 октября его тело, обезображенное пулевыми ранениями, обнаружили в дачном погребе неподалеку от Салавата.

Рината Гумерова застрелил его должник

Рината Гумерова застрелил его должник

Как позже выяснили следователи, в день своей пропажи Ринат Гумеров встретился со своим знакомым, который задолжал ему крупную сумму денег. Должник просил отсрочки, но получив отказ, застрелил боксера, спрятал тело в погребе, а иномарку отогнал к себе в гараж.

Кровавая трагедия имела продолжение: в тот же вечер убийца поехал к родителям своей сожительницы, чтобы занять у них деньги. Они ответили отказом, и тогда разъяренный душегуб выхватил пистолет и застрелил родителей своей возлюбленной. Поняв, что уйти от уголовной ответственности не удастся, мужчина вернулся в Салават и покончил с собой.

«УДАРИЛ МОЛОТКОМ И СПРЯТАЛ В ЛЕСУ»: УБИЙСТВО МОДЕЛИ КСЕНИИ ТУЛЕНКОВОЙ-МЕЦГЕР

Уроженка села Красная Башкирия Ксения Туленкова-Мецгер участвовала в мировом конкурсе красоты для замужних женщин и даже и даже стала финалисткой Miss World Russia. Год назад 28-летняя модель вместе с мужем переехала в США, где у них родился ребенок. В июле молодая женщина приехала на родину, чтобы продать свою иномарку «Шкоду Октавию»: через популярный сайт нашла потенциального покупателя и договорилась с ним о встрече, но неожиданно пропала без вести. На следующий день Ксению нашли убитой в лесополосе под Челябинском.

Молодую женщину преступник убил молотком и спрятал тело в лесу

Молодую женщину преступник убил молотком и спрятал тело в лесу

Убийцу модели вычислили и задержали уже на следующий день. Им оказался 24-летний житель Магнитогорска, который занимался авторазбором и даже имел собственный автосервис. Именно там он жестко убил молодую женщину, ударив ее молотком по голове, а тело потом вывез и спрятал в лесу. Как позже душегуб признался следователям, его целью была дорогая иномарка, принадлежащая Ксении. Мужчина собирался разобрать ее и продать на автозапчасти, но не успел. Расследование уголовного дела продолжается до сих пор.

«ЗАСТРЕЛИЛИ ИЗ-ЗА МАШИНЫ»: УБИЙСТВО МАКСИМА СТАРОДУБОВА

Эта трагедия произошла в июле: почти неделю по всей Башкирии разыскивали 34-летнего жителя Стерлитамака Максима Стародубова. Как рассказала супруга мужчины, 3 июля Максим отправился продавать свою иномарку «Шкоду Фабию» и пропал. Но поиски завершились печально: 10 июля тело молодого отца двоих детей нашли в лесу под Ишимбаем.

Максима Стародубова убили из-за автомобиля стоимостью 300 тысяч рублей

Максима Стародубова убили из-за автомобиля стоимостью 300 тысяч рублей

Убийцей Максима Стародубова оказался 36-летний местный житель, ранее трижды судимый за кражу и грабеж. Он увидел на сайте объявление о продаже автомобиля, и в его голове созрел коварный план. Под видом потенциального покупателя убийца заманил Стародубова в лес, где напал на него с ножом. Мужчине удалось вырваться из машины и побежать в сторону трассы, чтобы позвать на помощь. Тогда преступник достал заранее приготовленный обрез и застрелил несчастного, а тело спрятал в кустах. Злосчастную иномарку убийца спрятал в гараже и уже начал разбирать на запчасти, но был задержан правоохранителями. В отношении душегуба возбудили уголовное дело по статье «Убийство», расследование продолжается до сих пор.

«ОТКУСИЛА ЯЗЫК ВО ВРЕМЯ СЕКСА»: УФИМЕЦ УБИЛ СВОЮ ПОДРУГУ В ГАРАЖЕ

Эта шокирующая история произошла в июле в одном из гаражных кооперативов в Черниковке. 51-летний уфимец пригласил к себе в гости свою давнюю знакомую: парочка выпила и решила предаться любовным утехам. В какой-то момент Фазир С. решил прогуляться до магазина за добавкой, но его пассия решила остановить возлюбленного весьма странным образом: начала целовать и откусила ему кончик языка. Обезумевший от боли и шока мужчина схватил газовый ключ и начал бить любовницу по голове. Когда лицо и череп несчастной превратились в кровавое месиво, Фазир ушел домой, оставив жертву умирать в гараже. Удивительно, но изуродованная женщина нашла в себе силы написать смс родным, что с ней случилось. Однако прибывшие родственники и полицейские нашли уже остывающий труп. В итоге душегуб отправился в колонию строгого режима на девять лет.

Уфимец забил свою подругу газовым ключом, потому что та откусила ему язык

Уфимец забил свою подругу газовым ключом, потому что та откусила ему язык

«МАЛЫШКА ПЛАКАЛА И ПРОСИЛАСЬ НА РУЧКИ»: ЖИТЕЛЬНИЦА БАШКИРИИ УБИЛА СВОЮ ЧЕТЫРЕХЛЕТНЮЮ ДОЧЬ

Это преступление, поразившее своей жестокостью жителей Башкирии, произошло в ночь на 7 июля в Стерлитамаке. 30-летняя местная жительница жестоко избила четырехлетнюю дочь, которая плакала и просилась на руки, а потом, как ни в чем не бывало, завалилась спать. Бездыханное тело ребенка обнаружил сожитель Оксаны Б., который и сообщил о случившемся в полицию. Изначально подозрения полицейских пало именно на него, но уже на следующий день горе-мать пришла в полицию и написала явку с повинной.

Женщина жестоко расправилась с собственной дочерью, потому что та громко плакала

Женщина жестоко расправилась с собственной дочерью, потому что та громко плакала

Соседи рассказывали, что женщина никогда не отличалась примерным поведением. Имея на иждивении девятилетнего сына-инвалида и малолетнюю дочь, Оксана часто устраивала вечеринки с алкоголем, меняла мужчин и поднимала руку на детей. Старшего мальчика забрала к себе бабушка, а против матери возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Расследование уголовного дело продолжается до сих пор.

«ПРЫГАЛ НА НЕЙ, ПОКА НЕ ПЕРЕЛОМАЛ ВСЕ РЕБРА»: ЖИТЕЛЬ БАШКИРИИ ДО СМЕРТИ ИЗБИЛ СВОЮ ЖЕНУ ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНОВАНИЯ 8 МАРТА

Убийство, поразившее всех своей жестокостью, произошло 8 марта в Стерлитамаке. 29-летняя мать троих детей отмечала с подругами женский праздник и пришла домой слегка навеселе. Это обстоятельство очень не понравилось 37-летнему супругу женщины: сначала он устроил скандал, а потом и вовсе набросился на несчастную с кулаками, повалил ее на пол и прыгал, пока не переломал все ребра. Вся драка происходила на глазах у перепуганных детей. Избитую женщину доставили в реанимацию, но было слишком поздно. Из-за открывшегося внутреннего кровотечения молодая мать скончалась, не приходя в сознание.

Муж жестоко избил жену до смерти за то, что та с подругами отмечала 8 марта

Муж жестоко избил жену до смерти за то, что та с подругами отмечала 8 марта

«РАЗОРВАЛИ НА ЧАСТИ»: ЖИТЕЛЯ БАШКИРИИ ЖЕСТОКО УБИЛИ ЗА ДОЛГИ И СТАРЫЕ ОБИДЫ

Еще одно жестокое убийство произошло в начале августа в деревне Купаево Кушнаренковского района. Двое местных жителей решили отомстить своему односельчанину за долги и оскорбления сестры одного из них. Заманив мужчину на озеро под предлогом поудить рыбу, душегубы сначала избили несчастного, но и этого им показалось мало. Одну ногу жертвы они привязали к дереву, а вторую – к багажнику автомобиля с помощью троса, после чего тронулись с места. Несчастного буквально разорвало пополам. После убийцы сбросили тело в овраг и уехали, но вскоре были задержаны правоохранителями. В отношении душегубов возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«ЗАСТУКАЛ В ОДНОЙ КРОВАТИ»: УФИМЕЦ ЗАСТРЕЛИЛ СВОЮ ЖЕНУ И РОДНОГО БРАТА

Кровавая семейная драма разыгралась в Уфе поздним вечером 3 ноября. К 55-летнему уфимцу приехал в гости его родной старший брат. Родственники выпили за встречу, после чего хозяин квартиры отправился спать. А проснувшись, обнаружил дорогого гостя в постели с собственной женой. Обезумев от ярости и ревности, мужчина схватил охотничье ружье и выстрелил в лицо своей супруге. Брат попытался убежать, но уфимец настиг его на пороге квартиры и застрелил практически в упор. Сейчас убийца находится под следствием, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Уфимец застрелил жену и родного брата после того, как застал их в одной постели

Уфимец застрелил жену и родного брата после того, как застал их в одной постели

«ПЫТАЛСЯ СПАСАТЬ ЕЕ, КАК В ФИЛЬМАХ»: УФИМЕЦ ЗАРЕЗАЛ СВОЮ БЕРЕМЕННУЮ ЛЮБОВНИЦУ

И хотя это жестокое убийство произошло еще в декабре прошлого года, тело убитой было найдено только лишь в феврале 2018, поэтому мы включили происшествие в список самых резонансных событий.

Девушка находилась на шестом месяце беременности, когда ее задушили и закопали в лесу

Девушка находилась на шестом месяце беременности, когда ее задушили и закопали в лесу

Уфимец зарезал свою любовницу, несмотря на то, что женщина находилась на шестом месяце беременности, а ее тело закопал в лесополосе за городом. Дело в том, что у парня уже была супруга, которая также ждала ребенка, и душегубу совсем не хотелось, чтобы о его похождениях узнала семья. Правда, через пару месяцев убийца не выдержал угрызений совести и пришел с повинной в полицию, утверждая, что вовсе не хотел никого убивать. Мол, женщина начала задыхаться, а он неудачно сделал ей трахеотомию. Однако следователи быстро восстановили истинную картину событий, и убийца отправился на 15 лет в колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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