Нефтяники подарили праздник воспитанникам детского дома

Что такое новый год? Это елка, мандарины и подарки от пап и мам. Но в нашей стране без приятных сюрпризов не остаются и ребята, у которых нет родительского очага. В эти волнительные дни праздник пришел в Детский дом №9, что на улице Кольцевой в Уфе. В дом, где согреваются детские сердца.

И это не просто утренник, а настоящий взрослый концерт. Пожалуй, самое искреннее шоу от самых честных малышей и подростков. Привычная сказка про Щелкунчика превратилась в целую программу с песнями в исполнении юных воспитанниц, рэпом от самых продвинутых подростков и брейкдансом от самых младших ребят.

- Я давно мечтал стать музыкантом, - рассказывает 15-летний Михаил Пичура. – Уже пробую себя в жанре рэп, вместе с нашим звукорежиссером готовим новые треки, уже есть собственные песни и стихи. Это мое второе хобби, наряду с тяжелой атлетикой. Сейчас спортом мы занимаемся в разных залах, но уже совсем скоро у нас появится открытая спортивная площадка. Об этом мы узнали сегодня и для нас это – лучший подарок на новый год!

НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ, НА ПОЛЬЗУ ЗДОРОВЬЮ

Кстати, об этой площадке в тот вечер говорили все – от мала до велика. Ведь что такое детский дом? Пара этажей, столовая, актовый зал и небольшие помещения для отдыха. Новой спортивной площадки тут ждали с нетерпением.

Этот подарок детям и подросткам сделали сотрудники компании «Башнефть».

- Поймал себя на мысли, что вот уже несколько лет не был на настоящем новогоднем представлении и сегодня мне очень понравилось быть здесь с вами. – поздравил ребят директор Департамента вознаграждения и мотивации персонала ПАО АНК «Башнефть» Эльмир Ульданов. – Пусть в наступающем году у вас все будет хорошо. Как вы знаете, в нашей компании есть сильное волонтерское движение. И в этом году мы решили сделать подарок вашему детскому дому. Это спортивная площадка с тренажерами на открытом воздухе, с самыми современными тренажерами. Уже весной дети смогут заниматься здесь с утра до вечера.

Поздравила с новым годом ребят и уполномоченный по правам ребенка.

- Боже мой, какие вы все неотразимые, - искренне расплылась в улыбке Милана Скоробогатова. - Огромное вам спасибо. Спасибо всем, кто собрался в этом зале. А пожелать я хочу только одного: если будут открыты ваши сердца, и если вы будете служить тому, что порождает жизнь, все в этой жизни сложится.

Не обошлось в этот день и без вкусных подарков. В столовой воспитанников детского дома ждал праздничный ужин.

ВОЛОНТЕРЫ ВСЕГДА ПРИДУТ НА ПОМОЩЬ

- Это уже седьмая наша акция. Компания «Башнефть» уже несколько лет развивает волонтерское движение, - рассказывает активистка Регина Хаерова. – Наши «Добрые сердца» оказывают поддержку 25 учреждениям. Ежегодно мы проводим волонтерские акции «Подарок школе», «Подарок Деду Мороза». В этом году мы не могли остаться в стороне. Поздравили ребятишек, вручили каждому подарки.

Кстати, наши нефтяники «подрабатывают» настоящими Дедами Морозами. Дети пишут письма, рассказывая о своих мечтах и надеждах, а сотрудники «Башнефти» эти мечты помогают исполнить, вручая именно те подарки, которые хотели сами мальчики и девочки.

- И эти подарки действительно важны для наших воспитанников, - делится эмоциями руководитель Детского дома №9 Венера Хазиахметова. – Новый год это все-таки праздник, это всегда сказка, которую ждут все дети. Мы очень благодарны «Башнефти» и «Роснефти» за то, что они помогают эту сказку нам организовать. Наш детский дом сотрудничает с нефтяниками вот уже семь лет, с 2011 года. Это друзья, на которых всегда можно опереться!

По словам директора учреждения, новая спортплощадка с тренажерами стала лучшим и действительно важным подарком для детского дома.

- Прогуляйтесь по нашим коридорам, - продолжает Хазиахметова. – Видите, на стенах висят фотографии и дипломы? Это все наши ученики, наши дети. У нас большие спортивные традиции, много наград в тяжелой и легкой атлетике. Современные тренажеры помогут нашим ребятам достичь новых высот. А ведь они еще и поют, и танцуют, и вообще всесторонне развиваются.

А завершился этот добрый и теплый вечер, конечно же, освобождением сказочного Щелкунчика. Но героями праздника стали все – и Мышиный король, и хитрые маленькие мышата, и будущие звезды-певицы, и красавцы-парни, танцующие с не менее прекрасными леди «Вальс цветов». И даже местные «Элджей» и «Свинка Пеппа», в которых на один вечер превратились дети.

И объединяло их всех одно – ощущение счастья и праздника. Самое лучшее, что может быть на этом свете – улыбки детей.