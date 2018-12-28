Куда поехать из Уфы на новогодние каникулы

Новый год уже на носу – отработав рабочую субботу, жители Башкирии отправятся на длинные 10-дневные каникулы. «Комсомолка» подскажет где провести праздничные дни с пользой.

Казань

Всеми любимая столица Татарстана зимой превращается в настоящую зимнюю сказку: на Кремлевской набережной стоят елки и горят огоньки, а в уютном домике - Дед Мороз. И это далеко не все, что можно посмотреть в Казани.

Дорога. Итак, отправляемся в соседний город по привычному для многих маршруту – трассе М7 Уфа-Набережные Челны-Казань. Расстояние около 500 километров, время в пути зимой – примерно семь часов.

Жилье. Проблем с гостиницами в Казани нет. Благо город и Универсиаду принимал, и чемпионат мира по футболу. Самый дешевый вариант – койко-место в хостеле, также можно снять номер в гостинице или квартиру. Цены, конечно, подлетят – хостел будет стоить от 1000 рублей за сутки, квартира – от 3000, гостиницы – от 4000.

Куда сходить. Самой популярной достопримечательностью Казани в праздники стане Новогодняя ель, которую традиционно устанавливают в парке Тысячелетия.

На Кремлевской набережной откроется и самый большой в городе каток, длинной в тысячу метров. Это настоящий маленький город со своими сказочными обитателями. Здесь же займет свое законное место Дед Мороз, а рядом с ним есть дом эльфов – место, которое точно понравится вашим детям.

По вечерам Спасская башня музея-заповедника «Казанский Кремль» будет превращаться в гигантский экран, на котором разворачивается уникальное световое шоу.

Москва

Главную новогоднюю елку страны должен увидеть каждый хотя бы один раз. В этом году на ее обслуживание и монтаж потратили почти 8 миллионов рублей.

Расстояние от Уфы до Москвы - почти 1400 километров. На дорогу придется потратить от 20 часов до суток. Самый удобный маршрут до столицы - по трассе М-7. От Уфы через Дюртюли, Набережные Челны, Казань и Нижний Новгород.

Разместиться в Москве в новогодние праздники не так дешево – снять квартиру на окраине города обойдется не дешевле 4-5 тысяч в сутки, а место в хостеле можно найти от 2000 рублей.

Новогодние гуляния пройдут в 2018 году сразу на нескольких площадках. Самые крупные из них – Красная площадь, Поклонная гора, парк Горького, ВДНХ, Царицыно. Также можно будет посетить и логово «Ночных волков» в байк-центр Секстон, что в Мневниках. Каждый год мотоклуб организует сказочные новогодние шоу для детей.

В Великий Устюг к Деду Морозу

Родители, желающие показать своим детям настоящую сказку, могут отправиться в Великий Устюг. В гости к настоящему Деду-Морозу.

Если вы хотите подарить ребенку настоящую сказку, отправляйтесь в Великий УстюгФото: Андрей КАРА

Дорога. Расстояние от Уфы до Устюга - 1300 километров по маршруту Набережные Челны – Мамадыш – Вятские Поляны – Лебяжье – Котельнич – Великий Устюг.

Жилье. Вопросы размещения тут лучше продумывать заранее. Если вам интересен только сам Дед Мороз, то гостиницу следует выбрать на территории вотчины. Здесь туристам предлагают коттеджи разного уровня комфорта и вместимости от 2000 рублей за одноместный номер. Бронировать надо заранее.

В самом Великом Устюге можно разместиться в отелях, гостиницах и хостелах. Цены стартуют от 1000 рублей за номер.

Куда сходить. В Устюге каждому просто необходимо покататься на надувных санях, подняться на колокольню Успенского собора, отправить письмо с почты Деда Мороза, залезть в медвежью берлогу в Музее природы и, конечно же, встретиться с Дедом Морозом.

Стоит отметить, что банковские карты не в почете — везде только наличный расчет.

К Санте в Лапландию

Для любителей западной культуры Деда Мороза может заменить Санта Клаус, который ждет туристов в Лапландии. Попасть сюда могу только те, у кого есть загранпаспорт, а также виза. Отметим, что еще два года назад для посещения Финляндии этого не требовалось.

Дорога. Расстояние от Уфы до Финляндии - почти 2500 километров. Маршрут вполне понятный и простой: Уфа – Москва – Великий Новгород – Санкт-Петербург –Хельсинки – Оул – Лапландия.

По дороге на границу нужно оформить грин-карту, без нее не пропустят. Перед тем как заехать в Финляндию, многие россияне запасаются бензином на российских заправках, что не удивительно – топливо в стране Суоми очень дорогое.

Санта ждет вас для смешных фотографийФото: Алексей БУЛАТОВ

Стоит предупредить, что на границе у всех забирают антирадары. За его наличие могут наложить штраф от 120 Евро.

Куда сходить. Заехав в Лапландию, будто окунаешься в волшебную долину. Здесь находится большая резиденция Санты, где ходят самые настоящие эльфы, которые насвистывают рождественские песенки, разбирают письма детей и пишут им ответ.

Санта сидит на втором этаже, вход к нему бесплатный (в отличие от русского Дедушки).