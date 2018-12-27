«В больницу ее несли на руках»: 6-летняя девочка из Башкирии столкнулась со страшной болезнью

6-летняя Амира из Янаула самоотверженно борется с болезнью ноги – синдромом Легга-Кальве-Пертеса.

По словам тети девочки, Амира росла и развивалась самым обычным ребенком.

- Ничего не предвещало беды. Этим летом Амира начала болеть – жаловалась на резкие, но незначительные боли в ноге. К осени дочь начала хромать, а потом и вовсе слегла в кровать. В больницу мы несли ее уже на руках, - рассказала женщина.

Вскоре девочку отправили на обследование в питерский Федеральный центр травматологии и ортопедии. Сейчас, вместо елок, мандаринов и горок маленькая Амина видит только стены больницы.

- На днях подтвердился диагноз Легга-Кальве-Пертеса. Врачи из Петербурга согласились провести лечение. Стоимость составляет 180 тысяч рублей. Выезд мы запланировали на 16 января следующего года.

Болезнь прогрессирует быстро. Как рассказала тетя девочки, когда они ложились на обследование, еще была вторая стадия. Но после медицинских процедур стало ясно, что уже началась третья.

В семье решили обратиться за финансовой помощью к неравнодушным людям – полностью оплатить лечение семья, к сожалению, не может. Мама воспитывает девочку одна.

- Нужна дорогая шина, массаж, чтобы не допустить мышечную атрофию, - рассказала тетя.

Если вы желаете помочь семье Амины, можете перечислить любую сумму на карту мамы девочки.

Перевести средства можно по номеру карты 6390 0206 9035 341369 или номеру телефона мамы Амины – 8-996-582-75-50 (Саляхова Светлана).