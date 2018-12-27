Как открыть вклад и получить макcимальную прибыль?

Как получить максимальный доход с минимальным уровнем риска утраты своих накоплений? Этот вопрос волнует многих. Вместе с экспертом разберемся, какие виды вкладов предлагают банки, как можно повысить доходность и когда стоит задуматься о покупке валюты.

Детали имеют значение: сумма, капитализация, онлайн

Не секрет, что ставка на рекламном баннере и в договоре иногда не совпадают. Причина несовпадения ожиданий и реальности проста - банки указывают максимально возможную доходность по вкладу, по факту же устанавливается та ставка, которая соответствует условиям продукта. Чтобы не упустить выгоды, важно обратить внимание на некоторые детали.

Прежде всего, ставка зависит от суммы вклада - чем больше сумма, тем выше ставка. Например, при сумме вклада 50 тысяч рублей и 3 млн рублей разница может составить 0,10-0,20 п.п. Поэтому если планируете открывать классический вклад на длительный срок - лучше внести максимальный объем средств.

Во-вторых, выбирайте вклад с капитализаций процентов, так как это увеличивает итоговую доходность. Также стоит обратить внимание, как часто производится выплата процентов по вкладу - ежемесячно, ежеквартально или, может быть, раз в год. Самые прибыльные вклады с ежемесячной выплатой процентов с капитализацией: проценты по вкладу будут начисляться и прибавляться к сумме вклада, а в следующем месяце проценты начисляться уже на большую сумму. И так в геометрической прогрессии от месяца к месяцу.

В-третьих, обратите внимание, существуют ли специальные условия при дистанционном открытии депозита. Сейчас многие кредитные организации делают ставку на развитие онлайн-каналов обслуживания и поощряют «рублем» тех клиентов, которые открывают вклад через интернет-банк или мобильное приложение. Например, в Абсолют Банке применятся надбавка при открытии некоторых вкладов через интернет-банка - действующая ставка увеличивается на 0,15 п.п.

Наконец, у банков бывают спецпредложения для отдельных категорий граждан. Например, пенсионеров или действующих клиентов. Кроме того, ставка зависит от срока действия вклада. Сейчас наиболее высокие ставки большинство участников предлагают на срок от года до двух лет. На срок свыше двух лет ставка уже ниже. Это связано с ожиданиями банков по динамике процентных ставок и уровня инфляции на рынке в ближайшие годы.

Новый год – время подарков

Часто перед Новым годом банки радуют своих клиентов специальными акциями. Так, в Абсолют Банке c 27 декабря по вкладу "Абсолютный максимум +" действует специальное предложение – при открытии вклада на любую сумму от 10 тысяч рублей на срок 182-271 день проценты выплачиваются по повышенной ставке 7,70% годовых, а при сроке размещения 542-730 дней ставка составит 7,80% годовых.

Кроме того, банки не остаются в стороне от предпраздничного ажиотажа и дарят своим клиентам подарки. Так, с декабря 2018 года и по 31 марта 2019 в Абсолют Банке действует акция по срочным депозитам в рублях "Салют, Абсолют!". При открытии вклада в офисе банка на срок от 91 дня и более и на сумму от 300 тысяч рублей клиент на выбор получает приятный бонус - диджитал-подарки от партнеров банка: электронные книги от интернет- библиотеки Литрес, подписку на пакет «Оптимальный» онлайн-кинотеатра Okko, консультации от клиник-партнеров "Яндекс.Здоровье". Специальное предложение действует по вкладам «Абсолютное решение", "Абсолютный максимум+", "Абсолютный максимум+ с опцией пополнения" и "Пенсионный". Для участия в акции нужно подать заявку на открытие депозита на рекламной странице вкладаhttp://vklad.absolutbank.ru/ или обратиться по телефону в контактный центр Абсолют Банка.

Более высокий процент или гибкость в действиях?

Наибольшую доходность банки предлагают по классическим вкладам, то есть без возможности пополнения и отзыва средств в течение всего срока действия депозита. Максимальная доходность по такому вкладу «Абсолютный максимум +»составляет в Абсолют Банке 7,80% годовых в рублях. Этот вклад удобен в том случае, если накоплена значительная сумма средств и клиент не планирует в ближайшее время использовать свои сбережения. Причина – отзыв части средств или всей суммы обнулит все начисленные проценты.

Пополняемые-отзывные вклады, вклады с досрочным расторжением подойдут тем, кто не уверен в своих сберегательных способностях либо находятся только в самом начале формирования накоплений. Ставки по этой категории вкладов в Абсолют Банке, также как и у других участников, колеблются в районе 5,70-6,50% в зависимости от доступного клиенту набора функций по управлению вкладом. Например, максимальная доходность по вкладу «Абсолютный максимум +" на 0,80 п.п. выше , чем по аналогичному классическому вкладу с опцией пополнение (7%). А по отзывному-пополняемому «Растивкладу» с льготными условиями досрочного расторжения максимальная ставка - 6,10% годовых. Несмотря на более низкую доходность, эти депозиты имеют важное преимуществ - они позволяют распоряжаться средствами и в то же время получать дополнительный доход.

Это загадочное ИСЖ

Особо стоит сказать о вкладах с инвестиционным страхованием жизни (ИСЖ), которые сегодня есть в линейке многих банков. В Абсолют Банке вклад «Абсолютное решение» с максимальной ставкой 8,4% годовых объединяют в себе два продукта - классический депозит и полис ИСЖ. Существуют на рынке варианты - вместо ИСЖ накопительное страхование жизни, акции и другие инвестиционные продукты. Суть этих продуктов схожа. Клиент получает более высокую доходность благодаря тому, что банку выплачивает комиссию инвестиционная компания, часть которой направляется на выплату процентов вкладчику. При этом сохранность средств, размещённых в ИСЖ - гарантирована, клиент вернет сбережения в полном объеме. Дополнительные плюсы вложения часть средств в ИСЖ - полис может быть оформлен на третье лицо, средства не подлежат конфискации, не могут быть взысканы через суд, не подлежат разделу между супругами и пр.

Решение для валюты

Если накоплена сумма в несколько сотен тысяч рублей, и есть желание разместить сбережения во вклад на длительный срок, то стоит рассмотреть возможность открытия валютного депозита. На короткий срок (менее года) лучше валюту не покупать, так как значительную часть прибыли «съедят» расходы на конвертацию.

Доходность по вкладам в долларах последнее время растет. Максимальную процентную ставку клиент может получить по классическому долларовому вкладу «Абсолютный максимум +» на срок 1 год - 2,20% годовых. По российским меркам - ставка неинтересная. Но получение процентного дохода - не является приоритетом при открытии валютного вклада. Главное - защита средств от девальвации. Дополнительный бонус - получение прибыли в результате курсовых изменений.

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