Силовики проводят обыски на складе сети магазинов «Красное&Белое» в Уфе

Сегодня, 26 декабря, в Уфе на складах крупнейшей сети алкомаркетов «Красное&Белое» прошли обыски. Сотрудники ФСБ России неожиданно появились на пороге складов в уфимском микрорайоне Шакша и потребовали предоставить финансовую документацию. Как рассказал «Комсомольской правде – Уфа» информированный источник в правоохранительных органах, обыски проводятся не только в башкирской столице, но и в других городах страны.

Например, местные СМИ пишут, что в Челябинске, Казани, Самаре, Казани, Екатеринбурге, Воронеже и Москве также происходит выемка документов. В некоторых городах склады закрывают и опечатывают. По данным «КП-Уфа» в башкирской столице складские помещения продолжают работу в обычном режиме.

По словам собеседника, детали операции не разглашаются, равно как и причины обысков, которые проходят на крупнейших складах в Уфе и других городах. Нет ифнормации и о том, что конкретно ищут сотрудники ФСБ. По данным ряда федеральных изданий, речь может идти о подозрениях в сокрытии налогов в особо крупном размере владельцем компании Сергеем Студенниковым.

«Комсомольская правда – Уфа» продолжает следить за развитием событий.