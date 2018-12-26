«Салават Юлаев» вновь проиграл, на этот раз «Сибири»

У хоккеистов «Салавата Юлаева» была прекрасная возможность реабилитироваться в глазах болельщиков. В гости приехала не такая уж статусная «Сибирь», которая в нынешнем сезоне играет с серьезными проблемами и только-только еле выкарабкалась из осеннего кризиса.

Предыдущий матч для уфимцев получился эмоциональным, игроки даже слегка потолкались и покричали друг на друга в тренажерном зале. Казалось, это должно добавить какого-то огонька, и заведомо более слабого соперника удастся вынести уже за первый период.

В реальности же вышло все наоборот. «Юлаевцы» смотрелись выхолощенными, тяжелыми и играли будто без желания. Собственно, и результат получился соответствующим. Он абсолютно справедлив.

40 МИНУТ ПОЛНОЙ АНТИПАТИИ

Неизвестно, как там своих хоккеистов настраивает перед матчами Николай Цулыгин, и кто там вообще должен отвечать за психологическую готовность, но работа эта провалена. Хозяева вышли против «Сибири» абсолютно в том же аморфном состоянии, что провели овертайм с ярославцами, когда молодой соперник, издеваясь, расстреливал Метсолу. То ли это недооценка, то ли еще что-то, но так происходит в последнее время постоянно.

Первый и второй период «Салават Юлаев» фактически не играл хоккей, а просто катал шайбу и немножечко пытался мешать оппоненту. Какие-то безалаберные длинные розыгрыши, когда уже даже с трибун кричат, что надо бросать, сложные неочевидные решения, ошибки в простейших ситуациях – все это нынешняя «зеленая машина». От предыдущих версий сборки практически не осталось ничего.

Единственную шайбу "Салавата Юлаева" забил КугрышевФото: Рустем АХУНОВ

При этом «Сибирь» была действительно слаба, она совершенно не показывала ничего выдающегося, полностью отдала территориальное преимущество, но при этом грамотно распоряжалась своими моментами и даже полумоментами.

Первую шайбу забил экс-уфимец Саюстов, от которого «Салават Юлаев» по неведанной причине отказался в межсезонье, хотя по игре он смотрится намного сильнее, например, того же высокооплачиваемого Бурмистрова. Гол стал следствием позиционной ошибки обороны, а сибиряк просто сыграл как классный центрфорвард – 0:1.

Удвоил преимущество гостей Пельтола. Вновь никакой плотности в защите, обычная перепасовка на скоростях нижнего среднего, но ничего с этим «юлаевцы» поделать не могут, да еще и обзор своему вратарю закрыли – 0:2.

Ну как вот такое назовешь? Обычное безволие. Даже болельщиков, пришедших на «Уфа-Арену», стало немного жалко. Не для такого зрелища они выбирались на хоккей в этот предновогодний вечер.

Умарк с партнерами включился в игру только в третьем периодеФото: Рустем АХУНОВ

ПЕТУХ КЛЮНУЛ

Перед третьим периодом особых надежд на арене уже никто не питал. Поначалу игра продолжалась в том же неспешном темпе, и казалось «Сибирь» вновь одержит сухую победу над «Салаватом Юлаевым». Однако в какой-то момент хозяева все-таки проснулись. По большей части это касается звена иностранцев. Как и обычно, катализатором выступил Умарк, который начал вертеть свою круговерти. Когда просыпается лидер, то голову высовывают и его партнеры. Именно в эту 20-минутку уфимцы все-таки продемонстрировали, что потенциал у команды есть, только почему-то 90% времени хоккеисты занимаются на льду другими непонятными вещами.

Ответить «Сибири» удалось лишь однажды. Гол забил Кугрышев, но опасных моментов было значительно больше, чем в первые периоды. Плюс чувствовалась сила «Салавата», гости вынужденно прижимались к своим воротам и ничего не могли с этим поделать.

Николай Цулыгин посетовал на нехватку эмоцийФото: Рустем АХУНОВ

Да, наверное, можно говорить, что немножко не повезло, все-таки хозяева обстучали все штанги ворот Тэйлора. Но с другой стороны, так нужно было играть с самой первой секунды матча, а не включаться тогда, когда уже прижмет. Спастись не удалось, и это справедливо. «Салават Юлаев» полностью заслужил это поражение.

«У нас не хватило сегодня эмоции, видимо, после последней игры чуть-чуть выплеснули их, и поэтому два периода не могли показать их, - рассказал после матча главный тренер проигравших Николай Цулыгин. - Когда в третьем периоде перешли на три звена, то стало более или менее что-то получаться, начали что-то создавать. Но этого было недостаточно. Где-то сами не забили, где-то здорово сыграл вратарь соперника и четыре штанги тоже сыграли сегодня против нас. Очень обидно проигрывать дома. Я хотел бы извиниться перед болельщиками за то, что мы проиграли очередную игру дома. Будем готовиться к следующей, выходить как на последний бой и показать все свои лучшие качества».

У уфимцев в нынешнем календарном году осталась только одна игра – 28 декабря в столицу Башкирии приедет китайский «Куньлунь». Но при любом результате предстоящего матча пока впечатление от игры «юлаевцев» отрицательное. Кажется, что руководству уже пора сделать какой-нибудь вывод и как-нибудь растрясти команду. Процесс настолько затянулся, что уже назвать это обычной ямой язык как-то не поворачивается.