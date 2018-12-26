Яна Кудрявцева родила малыша хоккеисту Дмитрию Кугрышеву

Гимнастка Яна Кудрявцева и нападающий «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрушев стали счастливыми родителями малыша.

«Мимимишной» фотографией мамочка поделилась со своими подписчиками в «Инстаграме». На снимке счастливый форвард «юлаевцев» держит на руках младенца. Имя и пол малыша остаются неизвестными.

- Папка! Я тебя люблю, - подписала фотографию Кудрявцева.

Напомним, что 21-летняя бывшая профессиональная гимнастка и хоккеист «Салавата Юлаева» сыграли свадьбу летом 2018 года. Через некоторое время стало известно, что девушка беременна.

Карьеру профессиональной спортсменки Кудрявцева завершила в 2017 году. Яна выступала на спортивной арене с 2008 года. За это время она успела стать тринадцатикратной чемпионкой мира по художественной гимнастике, многократной чемпионкой Европы и четырехкратной чемпионкой Европейских игр. Но ее главной победой, пожалуй, можно назвать серебряную медаль Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Яна Кудрявцева стала олимпийской медалисткой в 2016 годуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

28-летний Дмитрий Кугрушев начинал карьеру в молодежной команде московских «армейцев». Некоторое время играл в клубах Северной Америки. Вернувшись в Россию, начал защищать «армейские» цвета, играл в «Сибири» и «Авангарде».

В «Салавате» Кугрушев отыграл 41 матч, забросил 13 шайб и отметился 10 голевыми передачами.