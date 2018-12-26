Уфимские гастроли группы «Scooter» обернулись скандалом

Уходящий 2018 год для «Scooter» был юбилейным - 25 лет со дня основания. В честь знаменательной даты немецкие электронщики отправились в масштабное мировое турне «25 Years Wild & Vicked Tour», в рамках которого должны были выступить и в двух российских городах - Москве и Уфе.

Первоначально группа планировала свои российские концерты в конце июня, посчитав, что в период проведения Чемпионата Мира по футболу в России, выступления будут супер успешными. В действительности же болельщики не проявили достаточного интереса к концертам. Продажи билетов оказались даже ниже обычных показателей для группы, не раз выступавшей в России.

К примеру, если в свой первый и пока единственный визит в башкирскую столицу в 2013 году группа собрала аншлаг в полуторатысячном «Колизео», то этим летом не смогла продать и половины билетов. Поэтому концерты решили перенести на осень, а потом и вовсе отменили. При этом деньги за билеты разочарованным фанатам возвращать не спешили - чтобы их получить зрителям даже пришлось даже создать инициативную группу.

О причинах отмены концертов сама группа сообщила коротко, обвинив во всем российских промоутеров, которые якобы не выполнили условия контракта.

ПРИЕХАТЬ ОТКАЗАЛИСЬ, А ГОНОРАР НЕ ВЕРНУЛИ

«Комсомолка» решила разобраться, что же именно произошло и обратилась за комментариями непосредственно к организаторам концертов - уфимской компании «Rock Art Media».

Вот что нам рассказали:

- После решения перенести концерты на осень, мы еще в середине июля подписали контракт и отправили его менеджменту группы, но до начала августа немцы хранили молчание. После нескольких напоминаний туровый менеджер группы Джордж Анджелополус уведомил, что контракт будет подписан, как только глава их агентства вернется из отпуска в конце августа.

В итоге контракт не был подписан ни в августе, ни в сентябре. На запросы менеджмент не реагировал, а в начале октября мы получили сообщение от некой немецкой юридической фирмы о расторжении контракта, который в принципе не мог быть расторгнут, так как группа его собственно и не подписала.

При этом данная юридическая фирма не упоминалась ни в документах, ни в переписках, и нигде не было задокументировано о ее правах представлять интересы менеджмента группы.

Мы потребовали разъяснить ситуацию, предлагали одуматься и ни в коем случае не отменять концерты. На что, 22 октября, был получен ответ от того же юридического агентства о том, что группа решила отказаться от выступлений. Мы пытались вразумить менеджмент отказаться от столь неадекватного шага, указывая на то, что группе придется полностью погасить все издержки по отмененным шоу. Но ни менеджмент, ни юридическая компания, якобы представляющая их интересы, не пошли навстречу.

В итоге, забрав все средства, полученные в качестве предоплаты еще в первой половине года, менеджмент группы фактически «кинул» нас - и на сумму предоплаты по гонорару, и по всем остальным расходам, таким как оформление бизнес-приглашений, виз, рекламным кампаниям, аренде площадок.

Общий ущерб, нанесенный «Rock Art Media» составил 52 920 евро, что по нынешнему курсу эквивалентно четырем миллионам рублей. Теперь, надеемся, что только страх быть занесенным в черный список артистов на территории России, в купе с судебными разбирательствами против менеджмента группы, помогут нам вернуть потерянные средства и восстановить справедливость.

На единственный концерт в башкирской столице, который группа "Scooter" дала в 2013 году, фанаты съехались со всей страны. Фото: Дмитрий НИКИФОРОВ.

ВНОВЬ СОБИРАЮТСЯ В РОССИЮ

Что же касается зрителей, которые так и не смогли увидеть долгожданное шоу группы, им все-таки удалось получить потраченные на билеты деньги.

- В Уфе возврат денег практически завершен, - заверили в компании «Rock Art Media». - А в Москве из-за большого количества билетных операторов и электронных продаж, стремящихся переложить данные обязанности на промоутера, процесс возврата займет более длительное время.

Впрочем, несмотря на все скандалы с переносами и отменой концертов, «Scooter», вновь собирается приехать выступать в нашу страну.

Недавно группа анонсировала новый мировой тур, который планирует в 2020 году. Попадет ли в него Россия пока точно неизвестно, но менеджер группы Йенс Теле, комментируя ситуацию с отменой московского и уфимского концертов, заявил, что «Scooter» планирует вернуться в Россию в самое ближайшее время. Вот только найдутся ли теперь компании, которые захотят организовывать их концерты в нашей стране?

«Комсомолка» попросила прокомментировать заявление Йенса Теле генерального директора компании «Razzle Wolf» Владимира Казыханова, больше двадцати пяти лет занимающегося организацией гастролей зарубежных звезд.

- Заявление подобного рода носят популистский характер. Не думаю, что после такого фокуса, который они проделали в этом году, кто-либо захочет покупать билеты на их концерты в России, - считает Владимир Казыханов. - Последние продажи и так показали падение интереса российских зрителей к «Scooter». В этом, наверное, и кроется причина отказа приехать в Россию, ведь в Европе у группы аншлаги, а у нас даже половины зала не собрали.

Что касается получения денег за несостоявшиеся концерты, то обычно это происки агента группы. Сам артист иногда даже не в курсе истинных причин отмены, получая информацию от агента, который представляет все в выгодном для него ракурсе. А при нынешней международной обстановке выиграть дело в европейских судах российской компании будет нелегко. Это дело долгое и, к сожалению, практически безнадежное.