Косметологи и пластический хирург ведут бесплатные приемы

Бесконечные стрессы, напряженный график работы, отсутствие релакса — все это сказывается на здоровье. Поэтому в каникулы многие занимаются своим здоровьем и получают удовольствие от приятных расслабляющих процедур.

Большой популярностью пользуются косметологические услуги и ухаживающие процедуры. Большинство женщин именно в период новогодних праздников предпочитают пройти курс массажа на лицо и тело, другие делают «уколы красоты», ведь после процедур есть время для восстановления кожи.

Косметологические процедуры

В «ПроМедицине» врачи - дерматологи-косметологи работают на современном оборудовании, которое позволяет:

- омолодить и подтянуть кожу лица,

- провести все виды пилинга безболезненно,

- очистить и отбелить кожу лица,

- вылечить акне и скорректировать состояние постакне,

- безинъекционно глубоко вводить косметические препараты,

- лечить растяжки,

- улучшить состояние кожи в области шеи и декольте.

Совсем недавно врачи «ПроМедицины» начали активно применять методику фототерапии. Популярность ее в том что, при минимуме побочных эффектов можно достичь колоссальных результатов. В клинике «ПроМедицина» процедуры проводятся на аппарате M22. Благодаря фотоомоложению можно избавиться от мелких морщины вокруг глаз и лица, гиперпигментации (возрастные и солнечные пятна), патологической пигментации, вызванная различными заболеваниями (мелазма, пойкилодермия, кератома, травмы и воспаления), сосудистых звездочек и купероза, и многих других.

Пластическая хирургия

Наверное, у каждого человека есть то, что он хотел бы изменить в своей внешности: разрез глаз, форма носа, размер груди и даже рост. Пластическая хирургия – это как раз то самое направление в медицине, которое позволяет изменить формы тела и лицо. Мы проводим весь спектр эстетических операций на лице и теле.

Операции на лице:

- лифтинг (подтяжка) лица, шеи,

- блефаропластика (пластика век),

- липофилинг (восполнение объемов собственной жировой тканью),

- отопластика (пластика оттопыренности ушей, мочек ушей),

- нитевой лифтинг лица.

Операции на теле и конечностях:

-увеличение и уменьшение молочных желез,

- мастопексия (подтяжка молочных желез),

- липосакция (уменьшение подкожно-жирового слоя),

- абдоминопластика (пластика передней брюшной стенки, нависающего живота, - диастаза),

- круропластика (коррекция формы голеней),

- подтяжка бедер, плеч.

Дарите любимым здоровье

А если задумались о том, чтобы подарить родным и близким на Новый год, то воспользуйтесь нашим советом— порадуйте подарочным сертификатом от сети клиник «ПроМедицина». Самое важное в таком подарке — это забота о своих любимых.

Сертификаты можно приобрести в любой из клиник холдинга.

Записаться к врачам «ПроМедицины» можно:

- круглосуточно через Личный кабинет на сайте клиники promedicina.clinic

- ежедневно по тел.: +7 (347) 225-03-31 с 7.00 до 21.00 через контакт-центр холдинга.

*Бесплатные приемы врачей-косметологов и пластического хирурга осуществляются в клинике «ООО «ММЦ «Профилактическая медицина», расположенной по адресу ул. Авроры, 18 в период с 25.12.2018 по 31.01.2019.

Лицензия № ЛО-02-01-006630 от 12.11.2018 г.

Лицензия № ЛО-02-02-002630 от 28.11.2017 г.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

На правах рекламы.