Как в Новом году в Башкирии изменятся цены на газ

Тарифы будут действовать с 1 января 2019 года до 30 июня 2019 года.

*По данным Государственного комитета РБ по тарифам.

СПРАВКА «КП»

Основной задачей компании ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» является бесперебойная и безаварийная поставка природного газа, реализация газа по договорам поставок и сбор платежей. В зоне их обслуживания - вся территория республики, а это более 2900 населенных пунктов! Поставка газа осуществляется по более 1,3 млн. лицевым счетам, из которых порядка 500 тысяч - частные домовладения.

КСТАТИ

Розничная цена (тариф) на газ – это цена на газ, реализуемый населению для удовлетворения личных потребностей. Розничные цены (тариф) на природный газ регулируется государством. При наличии приборов учета газа определение объема поставляемого газа осуществляется по показаниям прибора учета газа. При отсутствии у абонентов приборов учета газа объем его потребления определяется в соответствии с нормативами потребления газа.

Коллектив ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» сердечно поздравляет коллег, партнеров и жителей Башкортостана с наступающим Новым годом!

Пересекая пограничную черту 2018–2019-го, можно с уверенностью сказать, что уходящий год был продуктивным. Это подтверждается и количеством событий, которыми он нам запомнится, и результатами работы, которыми мы можем по праву все вместе гордиться. Надеемся, что в наступающем году у нашего коллектива будет еще множество поводов продемонстрировать свое мастерство и компетентность. Перед нами стоят важнейшие задачи - обеспечить качественное газоснабжение региона, сохранить с партнерами на всех уровнях ответственные доверительные отношения. Хочется пожелать Вам успехов во всех начинаниях, больше хороших событий, радостных новостей, интересных встреч. Уверены, что 2019 год станет для всех нас временем плодотворного труда, реализации важных проектов и покорения новых высот!