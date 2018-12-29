Как провести праздники без ущерба для фигуры?

Но как сделать так, чтобы самые яркие воспоминания о Новом годе не были связаны с проблемами пищеварения и лишними килограммами?

Справиться с этим помогут советы диетолога, с помощью которых вы узнаете, как подготовить свой организм к новогоднему застолью, составите правильный рацион на день, получите полезную информацию о разгрузочных днях и многом другом.

Осенью этого года "ПроМедицина" запустила новое направление - диетологию. Опытный врач-диетолог ведет прием в клинике, расположенной по адресу ул. Акназарова, 21. Доктор Титова Татьяна Александровна имеет 34 летний стаж работы и является автором более 100 научных статей.

Во время приема, который длится 1 час, Татьяна Александровна поможет подобрать оптимальную калорийность рациона и посоветует пациенту те продукты, которые обеспечат доступ всех необходимых веществ, но не будут способствовать набору избыточного веса.

«Не все догадываются, что за лишним весом могут скрываться воспалительные процессы в организме. К примеру, излишняя тяга к сладкому может сигнализировать, что у человека нарушены функции и микрофлора ЖКТ и возможно, присутствуют в организме паразиты», - говорит Титова Татьяна Александровна, врач-диетолог, кандидат медицинских наук. С точки зрения диетологии, при правильном сочетании здорового питания и физических нагрузок – результата легко достичь, а вот закрепить его порой требуется несколько месяцев.

К врачу-диетологу стоит обратиться, если наблюдаются:

- недостаток или избыток массы тела;

- аллергия, нарушение аппетита, поведения, осанки;

- дерматиты;

- неврозы, синдром гиперактивности с дефицитом внимания, эмоциональной - нестабильностью;

-гиповитаминоз;

-заболевания ЖКТ;

-ЛОР- и стоматологическая заболевания;

-вегето-сосудистая дистония, анемия, с проблемами мочевыделения.

Рекомендуется кормящим мамам и беременным женщинам, а также частоболеющим людям.

Прочитать все советы диетолога

Записаться на прием к диетологу можно:

- круглосуточно через Личный кабинет на сайте клиники promedicina.clinic

- ежедневно по тел.: +7 (347) 246-30-03 с 7.00 до 21.00 через контакт-центр холдинга

Лицензия №ЛО 0201006483 от 27.08.2018

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

На правах рекламы.