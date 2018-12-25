Владимир Путин исполнил мечту подростка из Башкирии, пригласив его на «Первый борт»

Новогоднее чудо произошло для 15-летнего Арслана Каипкулова из Сибая. Мальчик всю жизнь мечтал о полете на пассажирском авиалайнере ИЛ.

Арслан с редчайшей формой первичного иммунодефицита принял участие в проекте для тяжелобольных детей «Мечтай со мной», где исполняют желания. За свои 15 лет житель Сибая Арслан Каипкулов успел пройти немало испытаний: он уже перенес пять операций, в том числе по удалению доброкачественных опухолей, четыре из них проходили под общим наркозом.

Впервые на операционном столе он оказался в девять лет. Тогда в уфимском НИИ глазных болезней ему удалили новообразование внутри левого века, которое бурно разрасталось. С тех пор жизнь Арслана едва ли не постоянно проходит в больничных палатах.

Ролик, в котором он рассказывает о своей заветной мечте, стал первым, который увидел Владимир Путин на стенде волонтёрского проекта в Москве. Мечту школьника президент обещал исполнить.

- Мы его пригласим в Москву, он и с лётчиками познакомится, с экипажами. Я думаю, он ещё полетает на ИЛ-96, - говорит Путин. сказал Владимир Путин.

Теперь Арслан готовится к встрече с мечтой. Для этого у него уже есть справка об отсутствии противопоказаний к авиаперелётам.

- Каждый день у меня начинается с этого лекарства. Я пью таблетку утром и одну таблетку вечером, - показал свои препараты Арслан корреспондентам местного ТВ.

Лекарство Арслан смог получить бесплатно только через суд. Препарат спасает его от появления новообразований в организме. Его форма болезни – первая в России.

Справиться с недугом Арслану помогают врачи исследовательского центра имени Рогачёва в Москве. Но и медики могут остановить только появление новообразований, но не саму болезнь.