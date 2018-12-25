26-летний уфимец впал в кому после похода к стоматологу

В реанимации 21-ой больницы Уфы за свою жизнь борется 26-летний Азат Назаров. На прошлой неделю при походе к стоматологу молодому парню резко стало плохо. Ситуация была настолько критической, что каждый день ему требовалось несколько литров крови для переливания.

Как рассказывают родственники, на прошлой неделе Азат абсолютнно буднично обратился в стоматологию, так его уже долгое время беспокоил больной зуб:

- Зуб болел, опух, но мы же времени не находим, чтобы идти к врачу, думаем, что пройдет. Но тут боль не прошла видимо, он пошел к врачу, зуб удалили, но через некоторое время температура поднялась. Мы только знаем, что по всему его телу пошел сепсис, его срочно положили в больницу, - рассказала «Комсомолке» тетя Азата Залифа.

По предварительным данным, гной по открытой ране попал в кровь и произошел абсцесс – заражение крови. Поначалу парень находился в крайне тяжелом состоянии.

25 декабря Азат, наконец-то, открыл глаза, поэтому сбор крови пока приостановили. Родственники надеятся, что самое страшное осталось позади.

- Дай Бог все будет хорошо. Спасибо Вам за помощь. Мир не без добрых людей! - пишет его тетя.

Сам Азат Назаров родом из Стерлитамака, но живет и работает в Уфе. В настоящий момент врачи не дают никаких прогнозов.